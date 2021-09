Spielzeit-Eröffnung im Gießener Stadttheater

"The rape of Lucretia": Evelyn Krahe als Lucretia und Grga Peroš als ihr Vergewaltiger Tarquinius. Foto: Rolf K. Wegst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Das ist ein absolutes Meisterwerk. Benjamin Britten hat hier für das Theater eine wirkmächtige, hochemotionale Musik geschrieben, die alle Beteiligten fordert, aber nicht überfordert", schwärmte Generalmusikdirektor Florian Ludwig im Probengespräch zur Oper "The rape of Lucretia", mit der die neue Spielzeit am Gießener Stadttheater am Samstag, 4. September, um 19.30 Uhr eröffnet wird. Brittens 1946 entstandene und für vier Sängerinnen, vier Sänger und zwölf Instrumentalisten komponierte Kammeroper besticht durch ihre Expressivität und Klangvielfalt. Ein klein wenig von der Vorgabe abweichend wird Ludwig eine 14-köpfige Orchesterbesetzung dirigieren.

Im Mittelpunkt des Bühnengeschehens, das auf eine Episode aus der römischen Antike zurückgeht, steht eine Vergewaltigung: Lucretia, die Frau des römischen Generals Collatinus, ist für ihre Tugendhaftigkeit bekannt. Das reizt Tarquinius, den Sohn des etruskischen, über Rom herrschenden Tyrannen. Er hält alle Frauen für wankelmütig. Doch als sich Lucretia seinen Annäherungen erwehrt und standhaft bleibt, vergewaltigt er sie. Später, nachdem sie ihrem heimgekehrten Mann von der Tat berichtet hat, begeht sie Selbstmord. Um den Stoff dem zeitgenössischen Publikum nahezubringen, wandte Britten einen Kunstgriff an, indem er zwei Erzähler (weiblicher Chor, männlicher Chor) einführte, die nicht nur kommentieren, sondern auch aktiv ins Geschehen eingreifen.

"The rape of Lucretia" war am Gießener Stadttheater zuletzt im Herbst 1993 zu sehen. Damals führte Intendant Robert Tannenbaum Regie, der die Handlung in eine Psychiatrie verlegte, wo das für Lucretia traumatische Geschehen unter den Patienten in Therapiesitzungen aufgearbeitet wurde. Von einer "analytischen Erzählung" spricht nun auch Gastregisseur Christian von Götz. Im Gespräch umriss er durchaus selbstkritisch ein Problem: dass nämlich ausschließlich Männer (Komponist, Librettist, Inszenierungsteam) einen Blick auf ein Frauenschicksal werfen. Wie er ausführte, soll in seiner Inszenierung keinen Augenblick Zweifel darüber aufkommen, dass Lucretia das Opfer ist.

TANZ Mit der Uraufführung des Stücks "Alles eins" beginnt am Freitag, 3. September, die Tanzsaison des Stadttheaters Gießen. In der taT-Studiobühne gezeigt wird eine neue Zusammenstellung aus verschiedenen Tanzsolos, mit denen sich die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzcompagnie Gießen in für sie charakteristischen Choreographien präsentieren - entstanden aus der Improvisation und weiterentwickeltem Repertoire. Unter der künstlerischen Leitung von Ballettdirektor Tarek Assam treffen herausragende Tanzmomente aus Produktionen wie "Jagen" oder "Don Juan" auf neue Kreationen. Geboten werden Assoziationen und Perspektiven auf inneres und äußeres (Er-)Leben: der tanzende Mensch als Utopie. Weitere Vorstellungen gibt es am 3. und 29. Oktober. (red)

Kopfzerbrechen bereitete dem Regisseur aber die Frage: Warum bringt sie sich um? Für eine für ihn plausible Lösung ist er daher über die Vorlage hinausgegangen: Bei ihm ist Lucretia hochschwanger und verliert nach der Vergewaltigung ihr Kind. Das mache den Selbstmord erklärbar.

In den schwarz-weißen Räumen von Bühnenbildner Lukas Noll werden die Fragen nach den Ursachen von Traumata und ihrer Bewältigung immer wieder aufgegriffen. Da sich die Schreckenstat in Lucretias Schlafzimmer ereignet hat, zeigt Bühnenbildner Lukas Noll dieses Schlafzimmer in immer neuen Variationen.

Die Form der intimen Kammeroper hat es Christian von Götz nach eigener Aussage ermöglicht, "extrem intensiv mit den Gesangsdarstellern" zu arbeiten. "Das ist ja der Hammer, wie die spielen", freut er sich jetzt. Unter seiner Regie spielen Evelyn Krahe in der Titelpartie, Anna Magdalena Rauer (Lucia), Anna Gabler (weiblicher Chor) sowie Kay Stiefermann (Junius), die das erste Mal auf der Gießener Bühne stehen. Bernhard Berchtold gibt den männlichen Chor, Ensemblemitglied Grga Peroš den Tarquinius. Christian Tschelebiew (Collatinus) ist dem Gießener Publikum noch aus "Schwanda, der Dudelsackpfeifer" bekannt, und Sofie Pavone (Bianca) gastierte wiederholt am Stadttheater, unter anderem in "Ariadne auf Naxos".

*

Premiere am 4. September um 19.30 Uhr; weitere Vorstellungen: 26. September, 7. und 24. Oktober, 14. und 27. November jeweils um 19.30 Uhr.