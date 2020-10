Spinnweben, Rauch und Tannenzapfen

Er mag Spinnen und klebt auch selbst: Arbeiten von Christian Eisenberger sind bis Ende des Jahres in der Kunsthalle zu sehen. Fotos: Schultz

GIESSEN - "Die Bauern finden das immer lustig, wenn ich komme", erzählt Christian Eisenberger. Denn für sie ist er "der seltsame Putz-Künstler", der die Ecken und Winkel ihrer alten Häuser von lästigen Spinnweben befreit. Für den Österreicher, 1978 in der Steiermark geboren, ist es hingegen ein faszinierendes Material, das er auf Stöcken und Heugabeln aufwickelt, sammelt und für seine Arbeit nutzt. Wie er das macht, davon kann sich das Publikum jetzt in der Kunsthalle Gießen überzeugen. Eisenbergers aktuelle Werkschau, seine erste Einzelausstellung in Deutschland, wird am heutigen Donnerstag (12 bis 18 Uhr) eröffnet. Angesichts der aktuellen Corona-Situation allerdings ohne Vernissage.

Der gebürtige Steirer lebt als Maler und bildender Künstler in Wien und arbeitet in einem großen Atelier - aber ebenso in der freien Natur. "Auf Dauer halte ich es drinnen einfach nicht aus", bekennt er. So ist er regelmäßig in den Bergen und Wäldern seiner Heimat unterwegs, um sich von Entdeckungen am Wegesrand inspirieren zu lassen. Wie das dann aussieht, zeigt in der Kunsthalle etwa eine Serie mit illustren Fotografien. Da gibt es eine Fläche aus Zuckerwürfeln auf einem Ameisenhaufen, in die die Insekten eine faszinierende Struktur hineingefräst haben. Daneben finden sich Schneespitzen, mit denen er Steinformationen zu langen Kegeln verlängert hat oder ein Ofen aus Schnee, der sogar von innen brennt. Auch er selbst hat sich inmitten der Natur in Szene gesetzt. Etwa inmitten eines Holzstapels, aus dem nur eine Hand und ein Bein hinausschauen. Oder auf einer Aufnahme, auf dem sein Gesicht von einem guten Dutzend Nacktschnecken bedeckt wird. "Das Ephemere, Flüchtige ist ein zentrales Motiv seines Schaffens", erläutert Kunsthallen-Leiterin Dr. Nadia Ismail. Bei diesen von der aus den USA stammenden Land Art inspirierten Projekten handele es sich "um ortsspezifische Werke und Aktionen, die nur über das Medium Video oder Fotografie ihren Weg in den Ausstellungsraum finden."

Aber auch eine Menge Handfestes hat Eisenberger mit nach Gießen gebracht. Bilder, Objekte, Installationen. Schon gleich am Eingang der Galerie werden die Besucher auf in Kunst verwandelte Natur gestoßen. Dort liegt ein riesiger Teppich aus zu einem Rechteck gelegten Tannenzapfen, in denen die Buchstaben "Oil" zu erkennen sind - allein durch die unterschiedliche Färbung der einzelnen Zapfen. "Es ist eine organische Substanz, die das Potenzial hat, um Bäume wachsen zu lassen", kommentiert Eisenberger. "Stattdessen bohren wir in der Erde, um Autos zu befeuern."

Auf daneben zu sehenden Leinwänden hat er Rauchspuren aus einer eigens "in den Boden eingelassenen Rauchstation" festgehalten, die für dunkle, abstrakte Linien und Flächen auf weißem Untergrund sorgen - und damit auch einen "gespenstischen Übergang in mein Gruselkabinett", wie er beim Presserundgang sagt. Dort sind die spannendsten und eindrücklichsten Objekte der Ausstellung zu sehen. Dazu zählen die aufgewickelten Spinnweben, die sich hinter Glasvitrinen in schaurige Objekte verwandeln und an kultische Fetische von Naturvölkern erinnern. Schrumpfköpfe etwa. Teilweise hat er sie mit auseinandergeschnittenen Holzteilen eines alten Spinnrads ergänzt, aus anderen schaut noch das Stroh der Bauernhof-Ställe hervor. Hinzu kommen abstrakte Bilder, auf denen er die Spinnennetze als fragile, poetische Muster abgebildet hat. Die "Spinnen sind eigentlich perfekt. Weil sie uns Perskeptiven lehren und wir ihnen immer in die Falle gehen", schwärmt der Künstler.

So wie die Spinnen hat er auch selbst ein Netz gewoben - allerdings aus handelsüblichem braunem Klebeband. Damit hat er für eine Installation Holzstangen umwickelt und eine Form entstehen lassen, "von der ich am Anfang selbst nicht weiß, was dabei rauskommt". Hinzu kommen silbern gefärbte kleine Skulpturen, die zusammen wie ein kleiner Bonsaiwald erscheinen. Wenn man genau hinschaut, ist allerdings auch ein nun leuchtender Spielzeug-Held unter den Objekten verborgen.

Der Humor blitzt immer wieder auf in der Arbeit des Österreichers, der einst mit der Verteilung tausender Pappfiguren im öffentlichen Raum erste Bekanntheit erlangt hat. Der Titel seiner Gießener Schau lautet nun: "Cola Bier Ente Herr Tee 9975 - 15413 -32682". Wer damit nun partout nichts anfangen kann, sollte die Wörter laut aussprechen - und kommt auf die "kollabierende Herde", die sich durchaus mit den Arbeiten in der Kunsthalle kurzschließen lässt. Die Zahlenkombinationen spielen auf die Biografie des Künsters an. Sie bezeichnen die Zahl der von ihm platzierten Pappfiguren, die Tage, die er vom Tag seiner Geburt bis zur heutigen Eröffnung der Schau auf der Welt ist, sowie die Anzahl der von ihm bislang angefertigten Skizzen. Und warum? "Die Menschen mögen doch so gerne Zahlen."

Die Ausstellung von Christian Eisenberger wird heute eröffnet und läuft bis zum 31. Dezember. Dazu wird in den kommenden Wochen ein umfangreiches Begleitprogramm geboten. Die einzelnen Termine finden sich auf der Homepage: www.kunsthalle-giessen.de.