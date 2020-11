Spirituelle Impulse, Musik und Information zwischen Annerod und Gießen

Auf dem "Butterweg" herrscht Ruhe: Für Pilger ist das eine gute Gelegenheit zu innerer Einkehr und Meditation. Foto: Jung

GIESSEN - Dass Gießen einen Pilgerweg hat, wissen vermutlich nur wenige. Weil aber Pilgern im Trend liegt, entwickelten Mitglieder der Anneröder Kirchengemeinde, der evangelischen Andreasgemeinde, die Vitos-Psychiatrieseelsorge und der Förderverein der katholischen Gemeinde St. Thomas Morus im Frühjahr die Idee, einen eben solchen Weg einzurichten. Das alternative Angebot, auch den "Butterweg" einzubeziehen und mit spirituellen Impulsen zu versehen, entstand, als infolge des ersten Corona-Lockdowns das gesellschaftliche und das religiöse Leben fast zum Erliegen kam.

Doch was ist eigentlich der "Butterweg"? Aufklären kann das Pfarrerin Anne Schneider. Das tut sie in einem der acht Beiträge, die im Internet unter www.pilgerbutter.de oder per Smartphone aufgerufen werden können. Der "Butterweg" verbindet Annerod und Gießen. Dabei handelt es sich um die Verlängerung des Tiefenwegs in Annerod durch den Wald in Richtung Universitätsstadt. Er endet im Eichendorffring im Anneröder Viertel. Der Name rührt daher, dass früher Bauersfrauen ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse, zu denen auch Butter und Eier zählten, auf diesem Weg nach Gießen zum Wochenmarkt brachten. Sie versorgten über diese Strecke allerdings auch reiche Bewohner in der Stadt. Umgekehrt waren Gießener auf Schusters Rappen unterwegs nach Annerod, um sich sonntags in den dortigen Gaststätten, insbesondere im "Anneröder Mühlchen", mit Apfelwein, Kaffee, Streuselkuchen oder einem Mitttagessen zu stärken.

"Otto Brunnen"

Der Butterweg diente jedoch nicht nur dem Warentransport oder dem sonntäglichen Spaziergang. Vor allem Männer liefen darauf zu ihrem städtischen Arbeitsplatz. Heyligenstaedt, Bänninger und die Gail'schen Tonwerke waren damals große Arbeitgeber, die für Lohn und Brot sorgten. Die Firma Gail fertigte seit 1812 außerdem Zigarren und Tabak. Zu Fuß oder per Fahrrad überquerten die "Pendler", wie man sie heute nennen würde, den "Butterweg". Nicht geklärt werden konnte indes, seit wann es den Namen gibt.

Im herbstlichen Wald und bei ein wenig Sonnenschein den "Butterweg" entlang zu spazieren, ist nach wie vor eine wertvolle und bereichernde Erfahrung. Gleichzeitig hilft dies zu entspannen. Darüber hinaus lernen Pilger, was es mit dem "Otto Brunnen" hinter dem Europaviertel auf sich hat. Die Quelle hat der Überlieferung nach ihren Namen vom ehemaligen Wirt des "Anneröder Mühlchens" erhalten. In seinem Eigentum waren das Gelände und die Wiesen, wo heute ein dichter Wald steht. Eine Sage erzählt, dass junge Frauen, die aus dieser Quelle tranken, mit besonderer Fruchtbarkeit gesegnet worden seien. "Quellen sind erfrischend, belebend, Ursprung des Lebens", verdeutlicht Pfarrerin Anne Schneider in ihrem Impuls, den man an der Station mit dem Smartphone anhören kann.

Zu empfehlen ist daher, beim Gang über den Pilgerweg einen Kopfhörer mitzunehmen, um sich ohne störende Geräusche auf die Einspielungen konzentrieren zu können. Das erhöht den Genuss spürbar. Zumal das Gesagte musikalisch von Markus Wach mit orientalischen Instrumenten begleitet wird. "Aus welchen Quellen leben Sie? Was schenkt Ihnen Kraft und Erfrischung", fragt die Seelsorgerin. Doch Vorsicht: Tatsächlich sollte aus der Quelle nicht getrunken werden. Der Boden sei nämlich noch kontaminiert von amerikanischen Raketen, die einst in der Nähe stationiert waren.

Unterwegs können sich die Wanderer an acht digitalen Stationen immer wieder auf geistliche und inspirierende Gedanken, Gebete und Musik zur inneren Einkehr und Meditation einlassen. Darüber hinaus bekommen sie Informationen über den "Butterweg" und die verschiedenen Orte, die sie beim Pilgern passieren. Zum Beispiel am Mahnmal an der Kapelle der Vitos-Klinik - und zwar über die dunkle Vergangenheit der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt. Die Kirche ist hessisches Kulturdenkmal.

Der rund acht Kilometer lange Pilgerweg führt von der Anneröder Kirche auf dem "Butterweg" entlang, vorbei an Heimatmuseum und Friedhof, durch den Wald, vorbei am Europaviertel in Richtung Anneröder Siedlung. Von dort geht es zur Andreaskirche, weiter über Fasanenweg und Licher Straße zum Gelände der Vitos-Klinik. Am Haupteingang Licher Straße läuft man zum Bahnübergang, dahinter über die Friedensstraße, vorbei am Kugelberg, dem Uni-Sport-Gelände, und dem Neubaugebiet an der Bergkaserne zum Lärchenwäldchen. Ziel ist die Kirche St. Thomas Morus.