Spontan-Demo statt Sponti-Theater von "Antagon" in Gießen

Trotz Absage des eigentlich geplanten Auftritts in Gießen verbrüdern sich die Akteure des Theater-Kollektivs "Antagon" spontan mit dem Schlammbeiser auf dem Kirchenplatz.

Giessen. Kultur hat's schwer, gerade in Corona-Zeiten. Wenn aber das Publikum nicht ins Theater gehen kann, dann muss das Theater halt zu den Menschen kommen, dachte sich Bernhard Bub, der künstlerische Leiter des Frankfurter Theaterkollektivs "Antagon" und Organisator des "Sommerwerft"-Festivals, das in virenfreien Zeiten tausende Besucher in die Rhein-Main-Metropole lockt. In Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Hanau traten und treten die Ensemble-Mitglieder kostenlos auf. Auf dem Programm stehen dabei Szenen aus den in der Regel selbst inszenierten Stücken des mittlerweile seit 30 Jahre bestehenden Künstlerkollektivs.

Auch in Gießen wollten die "Antagon"-Künstler eine Kostprobe ihres Könnens geben, doch vor der Freiheit der Kunst, steht die Macht des Ordnungsamts. Das habe seiner Theatertruppe die Spielgenehmigung verweigert, weil der Antrag nicht fristgerecht eingegangen sei", schimpft Bub beim Ortstermin in Gießen, wo er sich mit drei Darstellern zur Spontan-Demo eingefunden hat. "Dabei habe man schon zehn Tage vorher beim Ordnungsamt angefragt. Auf Stelzen beginnt das Trio dann an der Kreuzung Steinstraße/Asterweg zu improvisieren, sucht vor allem aber die Interaktion mit den Passanten. Dabei sind sie durchaus erfolgreich. Kaum ein Mensch auf der Straße - von der Kippa-Trägerin mit "angry feminist"-T-Shirt bis zum gestressten Pizzaboten am Döner-Dreieck - in dessen Gesicht es an diesem Dienstag kein Lächeln zaubern kann. Statt Parolen bringen die drei Flyer unters Gießener Volk, die für das Sommerwerft-Festival werben, das noch bis zum 9. August auf der Weseler Werft in Frankfurt stattfindet

Nachtrag: Die Darstellung des Theaterleiters ist laut Auskunft von Stadtpressesprecherin Claudia Boje "absolut falsch". Der Antrag sei erst am Vortag des geplanten Auftritts "um 14.54 Uhr" beim Ordnungsamt eingegangen. In dieser kurzen Zeit sei es nicht mehr möglich gewesen, die an zwei Spielstätten geplanten Theateraufführungen, die zudem noch als Umzüge durch etliche Straßen geführt hätten, personell und organisatorisch abzusichern.