Spontaner Protest mit Pappschildern

Distanzierter Protest am Sonntag auch in Gießen. Foto: Seebrücke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Unter dem #leavenoonebehind fanden am Sonntag bundesweit Pandemie-angepasste Kurzproteste statt - so auch in Gießen. Ein außergewöhnliches Bild ergab sich an der Lahn: Etwa 40 Personen unterschiedlichster Generationen gingen mit Pappschildern in der Sonne spazieren, jede und jeder für sich. Anliegen der "Seebrücke"-Aktion war es, auf die Situation an den EU-Außengrenzen und im Besonderen auf die prekäre Situation der Menschen, die im Camp Moria auf der Insel Lesbos aktuell untergebracht sind, aufmerksam zu machen.

Mit weit mehr als dem empfohlenen Abstand zwischen den anwesenden Personen ergab sich so - laut Pressemitteilung - ein "kollektiver Aufschrei", der unter anderem die sofortige Evakuierung des Camps und die Aufnahme weiterer Geflüchteter in Gießen forderte.Seit November 2019 zählt auch Gießen zu den 142 Städten in Deutschland, die sich dem kommunalen Bündnis "Städte Sicherer Häfen" angeschlosen haben. Konkrete Forderungen der Seebrücke, eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen der Zivilgesellschaft, an die Bundesregierung lauten:

• die sofortige Evakuierung aller Menschen aus den überfüllten Lagern an der EU-Außengrenze und ihre Unterbringung in aufnahmebereiten Ländern und Kommunen, wo sie angesichts der Corona-Pandemie den dringend notwendigen Zugang zu medizinischer Versorgung haben können,

• den sofortigen Stopp der Unterstützung der staatlichen Gewalt an der EU-Außengrenze und

• die bedingungslose Wahrung der Menschenrechte und die Wiederherstellung des Zugangs zu Schutz und Asylverfahren in der EU.