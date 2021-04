Sport und Robotik verbunden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Team Robo-Gym des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG) hat das Halbfinale beim Wettbewerb der "First Lego League" erreicht. Eine Schülerin und 13 Schüler des Gießener Gymnasiums traten auf der Online-Plattform zum Regionalwettbewerb in Frankfurt an. Michael Bach, Lias Kaiser, Yousef Elkabir, Felipe Luca Funcke, Jonathan Heiliger, Maximilian Brandt, Max Leo Döhring, Philipp Gassen, Julia Mikosch, Pavel Tcyrulkinov, Karl Fraatz, Moritz Becker, Philipp Kraft, Leonard Bach und ihr Coach Martin Fritsch haben sich über ein Jahr lang auf diesen Tag vorbereitet. Das diesjährige Forschungsprojekt verfolgte die Fragestellung, wie man Menschen zu mehr Sport motivieren kann.

"Unsere Idee ist eine Sport-App, mit der Menschen von zu Hause aus Sport machen können. Unsere App schafft Motivation, weil man mit ihr auf einer Art digitalem Sportplatz gemeinsamen Sport machen kann und es ein Punktesystem gibt", heißt es in einer Pressemitteilung des LLG. Insgesamt stellten sich 100 Teilnehmer, darunter zwölf Schülerteams und ihre Coaches dem Urteil der zwölf Jurymitglieder und fünf Schiedsrichter. Positive Rückmeldungen waren den Tüftlern sicher.