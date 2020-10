Sporthalle der Liebigschule in Gießen: AOK lehnt Grenzbebauung ab

Die Doppelturnhalle der "Lio" wird wohl einem Neubau weichen. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Sportunterricht ist für die Liebigschüler momentan - respektive nach den Herbstferien wieder - nur in Ausweichquartieren möglich: sei es nun in der neu errichteten Interimshalle auf dem MTV-Gelände, im "Sport Point" oder an anderen Schulen. Eine dauerhafte Lösung ist das freilich nicht, weshalb ein Neubau anstelle der 57 Jahre alten Doppelturnhalle angestrebt wird. Zumal ein Gutachten zu dem Ergebnis gelangt war, dass die instabile Holz-Stahl-Dachkonstruktion nicht für sich allein saniert werden kann. Eine im Dezember 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie sollte weitere Klarheit bringen, verzögerte sich Corona-bedingt aber um einige Monate, weil notwendige Vororttermine nicht planmäßig stattfinden konnten

Inzwischen ist diese Untersuchung wohl abgeschlossen, konkret sollen die Resultate im nächsten Ausschuss für Soziales, Sport und Integration am 28. Oktober vorgestellt werden, teilt Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser auf Anfrage des Anzeigers mit. Gegenwärtig laufe das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die Planungsleistungen. Aufgrund der beengten Verhältnisse an der Ecke Ludwigstraße/Bismarckstraße wird in jedem Fall mit einer architektonischen Herausforderung gerechnet. Allerdings gibt es derweil noch Unstimmigkeiten mit der benachbarten AOK - und somit noch Klärungsbedarf.

Zweck der Machbarkeitsstudie war es zu prüfen, ob das Raumkonzept der "Lio" für die Sporthalle sowie das Ziel, durch einen Neubau mehr Sportflächen zu generieren, auf dem zur Verfügung stehenden Areal realisiert werden kann, erläutert Eibelshäuser. Dafür seien unterschiedliche Baufenster - gemeint ist damit die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll - eine Option gewesen. Und in diesem Zusammenhang sei wiederum die AOK wegen einer Grenzbebauung, also bis direkt an die Grundstücksgrenze statt mit den in der Bauordnung vorgesehenen Abständen, angesprochen worden. Ohne zu Einzelheiten Stellung nehmen zu wollen, bestätigt AOK-Sprecher Stephan Gill jedoch gegenüber dieser Zeitung die ablehnende Position der Krankenkasse zu derlei Überlegungen. "Eine Grenzbebauung, wie durch die Stadt vorgeschlagen, beschränkt uns grundsätzlich sehr stark in eigenen Um- oder Anbaumaßnahmen, die in der Zukunft gegebenenfalls erforderlich sind", so die Begründung. Man befinde sich trotzdem "in sehr konstruktiven und lösungsorientierten Gesprächen" mit der Stadt, die zu Beginn des Jahres 2021 fortgesetzt würden. Dann solle ausgelotet werden, "welche Möglichkeiten der Bebauung grundsätzlich existieren und wo unsere Zustimmung denkbar ist". Laut Astrid Eibelshäuser hat die Machbarkeitsstudie bereits aufgezeigt, dass die anvisierten Ziele auch ohne Grenzbebauung umgesetzt werden könnten.

"Lio"-Direktor Dirk Hölscher hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass der Bedarf an Kapazitäten für den Sportunterricht erheblich sei und schon in den vergangenen Jahren den Status quo überschritten habe. Benötigt würden im Prinzip fünf Sportkurse mehr. Immerhin ist die "Lio" eines von zwei "Regionalen Talentzentren" in Hessen, Sport spielt somit generell eine zentrale Rolle an dem Gymnasium. Wünschenswert wären mindestens vier gleichzeitig belegbare Hallenhälften.