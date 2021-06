Sprache lernen mit Spaß: "Deutschsommer" in Gießen

Präsentieren einen bunten Strauß an Angeboten zur Förderung von Sprachkompetenz in den Ferien: Ralf Volgmann, Frank Unger, Astrid Eibelshäuser, Claudia Jirka, Uta Hinkelbein und Sabine Jörren. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. Der Countdown läuft: Nur noch wenige Woche, dann gehört das Schuljahr 2020/2021 der Vergangenheit an. Das Schulverwaltungsamt und die Gießen@Schule gemeinnützige GmbH haben in diesem Jahr in ihrem Ferienprogramm den Fokus auf die Besonderheiten des Corona-Jahres gelegt. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurden die Schwerpunkte der zusätzlichen Ferienangebote für Grundschüler sowie für Schüler der Klassen fünf und sechs vorgestellt.

"Wir sehen, was Corona mit den Kindern gemacht hat. Gerade Kinder von Zugewanderten hatten in dieser Zeit weniger Möglichkeiten, Deutsch zu lernen und zu üben. Daher wollen wir den Schulen hier ergänzend zu Seite stehen", erläuterte Schuldezernentin und Aufsichtsratsvorsitzende von Gießen@Schule, Astrid Eibelshäuser.

Die Angebote sollen der Verbesserung der deutschen Sprachfähigkeit dienen, eingebettet in pädagogische Konzepte. Für die Schüler der ersten und zweiten Klassen gibt es das Programm "Gemeinsam Deutsch lernen". "Für die Sprachentwicklung ist es geradezu dramatisch, dass man seit einem Jahr nicht mehr gemeinsam singen darf", sagte Claudia Jirka, Projektleiterin Deutschsommer und Kulturkoffer, dazu. Daher wolle besonders mit Musik als Träger die Sprachfähigkeit erhöhen.

Bereits im fünften Jahr wird das Programm "Deutschsommer" für die Jahrgänge der Klassen drei angeboten. Die Sprachfähigkeit soll spielerisch verbessert werden. Hierfür stehen 45 Plätze zur Verfügung. In drei Gruppen mit maximal 15 Teilnehmer werden täglich jeweils zwei Stunden lang Wortschatz und Grammatik trainiert. Workshops, Sport und Exkursionen runden das Programm ab. "Wir sind da flexibel", ergänzt Uta Hinkelbein, Leiterin des Schulverwaltungsamtes. "Wenn der Bedarf höher sein sollte, so werden wir entsprechend aufstocken. Wir werden niemanden außen vor lassen."

Gezielte Sprachförderung für die Klassen fünf und sechs wird in dem Sprachcamp vom 19. bis 23. Juli komprimiert angeboten. Vormittags wird an der Sprachfähigkeit gearbeitet und nachmittags verbringen die Kinder eine spannende Zeit mit abwechslungsreichen Aktionen. Das Sommer Sprachcamp wird vom Hessischen Kultusministerium gefördert und von einem Team von Lehrkräften und Sozialpädagogen durchgeführt. "Wir wollen auch den Defiziten im sozialen Bereich gegensteuern", so Jirka.

Das Projekt "Kulturkoffer" ist hingegen ein etwas längerfristiges. Es hat bereits im Mai begonnen, endet im Oktober und richtet sich an Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Das Projekt beschäftigt sich mit den Kindern, die sich im Übergang zwischen Grund- und weiterführender Schule befinden. "Der Radius erweitert sich für sie auf einmal, daher haben wir uns kleingliedrige Aktionen rund um die Buslinie 12 ausgedacht, sodass die Kinder um diesen Schulweg ihre Umgebung erkunden. Wir werden die Geschichten der Menschen, die uns begegnen, aufschreiben", erklärt Jirka.

Theaterstück geplant

Zuletzt sollen diese Erfahrungen in einem Theaterstück verarbeitet werden. Als Kooperationspartner dafür konnte das Stadttheater Gießen gewonnen werden. Da das Projekt modular aufgebaut ist, kann jeder noch später einsteigen oder auch nur in einem Teilbereich mitwirken. Dies sind zusätzliche Ferienangebote, die zu der üblichen Ferienbetreuung hinzukommen. "Jeder kann sein Kind bis zu drei Wochen in der Betreuung anmelden", erläutert Sabine Jörren, Pädagogische Leitung des Schulverwaltungsamts. Die Kinder werden in Zehnergruppen nach den jeweils geltenden Hygienekonzepten betreut. "Wir haben den Personalschlüssel entsprechend erweiter, sodass jeder, der möchte, auch eine Betreuung für seine Kinder erhalten kann", unterstreicht Hinkelbein. Insbesondere würde man auf individuelle Notwendigkeiten eingehen.