Sprachportal Gießen will mehr als Sprachschule sein

Online und in Präsenz bietet das "Sprachportal" mit Geschäftsführer Cetin Ak Deutschkurse für Migranten an, seit zwei Jahren auch speziell für Pflegekräfte aus dem Ausland.

GIESSEN - Gießen. "Online-Unterricht wird auch nach der Krise ein Thema sein", ist sich Cetin Ak sicher. Als Geschäftsführer des Sprachportals Gießen weiß Ak, wovon er spricht. Das Sprachportal zählt zu den größten Anbietern von Deutschkursen für Flüchtlinge in der Region.

Obwohl Präsenzunterricht für außerschulische Bildungseinrichtungen in Hessen weiterhin unter Auflagen gestattet ist, hat das Sprachportal schnell die Möglichkeit wahrgenommen, Online-Sprachkurse anzubieten. "Der Königsweg lautet Hybridunterricht", erklärt Cetin Ak, "ein Mittelweg zwischen Präsenz- und Distanzbeschulung." Hier sei man aktuell in der Eingewöhnungsphase.

Im März soll ein Großteil der Schüler einen Tag online zuhause, den nächsten in Präsenz unterrichtet werden. Hierfür seien Smartboards im Wert von 120 000 Euro angeschafft worden. "Jeder Klassenraum verfügt über ein eigenes Smartboard", freut sich der Geschäftsführer. Vorinstallierte Arbeitsblätter, die sich mit eigenen Inhalten füllen lassen, sollen die Arbeit erleichtern. Da Mimik, Gestik und soziale Interaktion bei Sprachkursen eine wichtige Rolle spielen, werden die Sprachkurse für Anfänger bis B1-Niveau weiterhin in Präsenz stattfinden. Hier setzt das Sprachportal Gießen auf große Räume, in denen genügend Abstand gehalten werden kann.

Das Sprachportal wurde 2010 in Wetzlar gegründet und hat 2015 eine Nebenstelle in Gießen eröffnet. Angeboten werden neben Alphabetisierungs- und Sprachkursen auch Integrations- und Orientierungskurse. Ein Team aus 50 Mitarbeitern - (Honorar) Dozenten sowie Verwaltungsangestellten, viele von ihnen mit Migrationshintergrund, kümmert sich um die Schüler.

Seit zwei Jahren sorgt sich das Sprachportal auch um Pflegekräfte aus dem Ausland, die sich in Deutschland um Anerkennung bemühen. "Als ein Träger des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bieten wir neben der Vermittlung von Pflegekräften auch die notwendigen Berufssprachkurse für die Anerkennung über das BAMF an", erklärt Cetin Ak. Bereits während des Sprachkurses würden die ausländischen Krankenpfleger ihre künftigen Arbeitgeber kennenlernen und könnten Praktika absolvieren. Bis eine offizielle Anerkennung als Fachkraft vorliege, könnten die Schüler als Pflegehelfer arbeiten.

Eine direkte Anerkennung erfolge nur dann, wenn eine gleichwertige Ausbildung im Ausland vorhanden sei. Sollte dies nicht der Fall sein, würden Anpassungsmaßnahmen, wie begleitetes Arbeiten in einem Krankenhaus, erfolgen, an deren Ende sowohl eine mündliche als auch eine praktische Prüfung stehen würden. "Seit 2020 haben wir schon über 60 Pflegekräfte an Krankenhäuser, überwiegend an das Uniklinikum Gießen-Marburg vermitteln können", unterstreicht Cetin Ak. Hierbei handele es sich in der Regel um albanische oder türkische Pflegekräfte. Bereits 2019 habe man eine Außenstelle in Istanbul gegründet, die gut frequentiert sei. Hier erhalten Pflegekräfte ein halbes Jahr Deutschunterricht. "Unser Ziel ist es, mehr als nur eine Sprachschule zu sein, sondern ein Ort der Begegnung, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen zueinanderfinden, um sich gegenseitig zu unterstützen", unterstreicht der Geschäftsführer.