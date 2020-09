Sprachspiele im Gießener Uniklinikum

Fenster aus dem Klinikalltag: Die Texttafeln von Nikolaus Koliusis fordern etwa zum "Hindenken" auf. Foto: Schultz

GIESSEN. Die Bedeutung des "Feedbacks" im täglichen Arbeitsumfeld nimmt ständig zu - das gilt auch für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Dort spannt die aktuelle Ausstellung des Salzburgers Nikolaus Koliusis jetzt den Faden unter diesem Titel weiter.

Dessen in der großen Magistrale angebrachten Tafeln, im inzwischen typischen Blau, erinnern in ihrem Design an die jüngst initiierte Aktion "Bitte - Danke", die weiterhin im unteren Foyer der Eingangshalle läuft. Auch hier ist alles fast völlig klar, die Schrift ist auf den ersten Blick lesbar und die Inhalte - Botschaften sind es nicht - schnappt man locker im Vorbeigehen auf: "Mal-Pause", "Gerne", Warum nicht", "Schön schon", "Warum", "Dich", "Hindenken", "Langeweile", "müde", "komm" und "Guten Morgen" sind Worte, mit denen sich sofort etwas anfangen lässt. Letztere begegnen dem Passanten auf der Magistrale beim ersten Betreten übrigens als erste, gleich rechts.

Wörter wie Fenster

Worum es bei der Sache geht? "Vereinzelt erscheinen (die Tafeln) wie Bilder, gemeinsam werden sie zu einem Gedicht, dessen Inhalt jeder selbst entwirft", schreibt Kuratorin Dr. Susanne Ließegang dazu. "Ein absichtsloses Spiel mit Sprache, das absichtlich den Alltag der Menschen ins Spiel bringt." Ließegang: "Die Ausstellung ist eine Weiterführung der Reflektion, die aus der Ausstellung "Was macht die Kunst im Uniklinikum" hervorgegangen ist. Dabei rückte die Sprache, das Wort, als vertrautes Medium der alltäglichen Kommunikation in die Aufmerksamkeit des Projekts "Kunst im Uniklinikum". Die Intervention "Bitte - Danke" im März war eine erste Setzung, die dem Medium Sprache Raum gab." Die neue Ausstellung "Feedback", entstanden in der fortgesetzten Kooperation mit Nikolaus Koliusis, erprobe das Wort als Möglichkeit, dem Betrachter einen poetischen Raum mitten im Klinikalltag anzubieten. Wie Fenster verschränkten diese Worte den alltäglichen Umgang mit Menschen und Dingen im Klinikum mit den weiten Zonen des privaten und beruflichen Lebens.

Als Begrüßung startet die Installation mit "Guten Morgen". Wünsche: "Mal-Pause", Sehnsüchte: "Mal Zeit" oder Zweifel: "JAber" wechseln sich ab mit direkten Ansprachen: "dich", oder Aufforderungen "komm". Jeder Blick fängt ein anderes Wort auf, nimmt es mit oder lässt es unbeachtet.

Die Kuratorin vergleicht die Wahrnehmung mit dem alltäglichen Gang durch diesen vermeintlich unendlichen Korridor: Sie geschehe "so beiläufig, wie wir den Menschen begegnen, die wir antreffen. Manchem Blick begegnen wir, manchen übersehen wir, anderen Blicken antworten wir. Jede Worttafel ist so selbstverständlich, wie sie eine Bedeutungsfülle aufruft, die einmalig und individuell ist. Keine vor-geschriebenen Geschichten. Ein Impuls ins Blaue, mehr nicht", erklärt die Kuratorin.

Es ist eine Sammlung von Denkanstößen, die nichts vom Vorbeigehenden fordern, ihm aber gleichwohl die Chance geben, einen spontanen Gedanken zu fassen. Nicht zweckdienlich sind die orthografischen, im Grunde inhaltlichen Unklarheiten, die man antrifft. "Lange-Weile", "Hin-Denken", "Mal-Zeit" - genauso geschrieben - erzeugen Reibungen, kognitive Dissonanzen, die aus dem Wissen um die richtige Schreibweise und dem Zweifel darüber entstehen, ob das hier auch so gemeint ist. Und warum steht da "Warum-Nicht"? Hier durchkreuzt die anerkannte sprachliche Norm den ungestümen kreativen Gestaltungswillen - man kann mit der Sprache eben nicht wirklich alles anstellen - und sabotiert die reibungslose Rezeption. Aber bestimmt sind all diese Unebenheiten von Koliusis genauso beabsichtigt. Ohne sie wäre die Inhalte allerdings kein bisschen unklarer ausgefallen, nur etwas banaler vielleicht. Allerdings lenkt der Zweifel am Verstehen das Denken nicht unbedingt in eine Richtung, die vom Künstler ursprünglich beabsichtigt gewesen sein dürfte.

Die Ausstellung läuft bis Februar 2021 im Hauptgebäudes des UKGM.