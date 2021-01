Stabübergabe in Innenstadt-Praxis

Jutta Leib-Ehlicker (l.) mit dem Praxisteam (vor Corona ). Foto: Hausarztpraxis Gießen-Mitte

GIESSEN - Am 31. Dezember hat Jutta Leib-Ehlicker in der Praxis "Hausarzt-Gießen-Stadtmitte" ihre ärztliche Tätigkeit beendet und übergibt diese Aufgabe nun an Nachfolgerin Kerstin Köhler. Leib-Ehlicker hatte die Praxis 1998 von Dr. Annette Hadtstein in der Alicenstraße 16 übernommen. 2015 legte sie ihre Hausarztpraxis mit der von Horst Rainer zusammen und zog in die Südanlage 21 B. 2019 stieß die Fachärztin für Innere Medizin, Britt Engstfeld, zum Praxisteam. 23 Jahre lang engagierte sich Leib-Ehlicker laut einer Mitteilung mit ganzem Herzen für ihre Patienten, war mit Leib und Seele Hausärztin und hatte immer ein offenes Ohr und Verständnis für die Sorgen und Probleme. Sie geht mit einen lachenden und einem weinenden Auge, hat sie doch in all den Jahren auch viele Familien betreut und sich "viel Vertrauen erworben", heißt es.

Nachfolgerin Kerstin Köhler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie war bereits seit einem Jahr als Weiterbildungsassistentin in der Praxis tätig und wird die Arbeit ihrer Vorgängerin nun zusammen mit dem bisherigen Team weiterführen.