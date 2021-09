Stadt Gießen als Hochburg der Verliererin

Die Kandidatin der Grünen für die Wahl der Landrätin/des Landrats, Kerstin Gromes (M.), hat in Gießen am besten abgeschnitten. Foto: Friese

GIESSEN - Deutlich vor ihren Mitbewerbern Peter Neidel (CDU) und Anita Schneider (SPD) lag in Gießen Kerstin Gromes von den Grünen. In der Stadt führt sie mit fast 4,5 Prozentpunkten vor der zweitplatzierten Amtsinhaberin. Schneider blieb in Gießen fast zehn Prozentpunkte unter ihrem Gesamtergebnis und erreichte hier nur 33 Prozent der Stimmen.

Augenfällig ist bei der Analyse der Ergebnisse das deutliche Gefälle zwischen den urbanen Quartieren und den eher ländlich geprägten Stadtteilen. "Auf dem Dorf" lag dreimal Peter Neidel vor Schneider. In Rödgen und Allendorf hatte die amtierende Landrätin die Nase vorn.

In allen fünf Stadtteilen war Gromes bei diesem "Triell" abgeschlagen, allerdings lag sie bei den Briefwahlstimmen deutlich vor ihren Mitbewerbern, was ihr mit dem guten Abschneiden in der Kernstadt den Gesamtsieg in Gießen sicherte. In den Stadtteilen war die grüne Bewerberin mit 29,9 Prozent in Kleinlinden am erfolgreichsten, während nur jeder fünfte Wähler in Lützellinden Gromes als Landrätin sehen wollte.

Grüne Briefwähler

Ihr bestes Ergebnis erzielte die Amtsinhaberin in Allendorf, wo sie 40,9 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Ihr Kontrahent in der anstehenden Stichwahl schnitt in Lützellinden am besten ab. Hier kam Peter Neidel auf 43,5 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Beide schnitten am schlechtesten bei der Briefwahl ab. In den Stadtteilen erzielten sowohl Schneider als auch Neidel in Kleinlinden ihr jeweils schlechtestes Ergebnis. Auffällig ist, dass Schneider immer dort die wenigsten Stimmen erhielt, wo die Grünen gut abschnitten. Das dürfte ihr bei der Stichwahl in vier Wochen am 24. Oktober zu Gute kommen, in die sie ja ohnehin schon mit einem großen Vorsprung vor ihrem Herausforderer Peter Neidel gehen wird. Sichtlich beflügelt hat die Zusammenlegung der Landratswahl mit der Bundestagswahl die Wahlbeteiligung. Lag diese beim letzten Mal noch bei rund 30 Prozent, machten diesmal mit 67,8 Prozent der Wahlberechtigten mehr als doppelt so viele ihr Kreuz bei einem der drei Bewerber. Somit kann sich die alte und neue Landrätin oder der neue Landrat auf eine deutlichere Legitimation durch die Bürger berufen.