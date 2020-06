Stadt Gießen erlässt Bürgern Gebühren

Aus dem Hilfspaket von Bund und Land erhofft sich die OB für die Stadt Gießen mindestens zwölf Millionen Euro. Symbolfoto: dpa

GIESSENAls die Corona-Pandemie Mitte März in Deutschland so richtig loslegte, ging es auch in Gießen plötzlich ganz schnell: Schulen und Kitas wurden bis auf eine Notbetreuung komplett dichtgemacht, die Volkshochschule beendete abrupt ihre Kurse, Gastronomen mussten ihre Restaurants und Kneipen schließen. Alles Angebote, die mit der Zahlung von Gebühren an die Stadt Gießen verbunden sind, im Falle der Lokalbetreiber für die Nutzung von Außenflächen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen war es jedoch über Wochen unmöglich, diese Angebote wahrzunehmen. Daher hat der Magistrat nun einen Antrag beschlossen, diese Gebühren für den Zeitraum März bis Juli komplett oder teilweise zu erlassen beziehungsweise bereits gezahlte Gelder zurückzuerstatten. Zusammen gerechnet ergibt sich hierbei ein Betrag von rund 500 000 Euro, der der Stadt im Haushaltsjahr 2020 an Gebühreneinnahmen fehlen wird, wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) am Dienstag berichtete. Hinzu kommen Gewerbesteuer-Ausfälle bis Jahresende von etwa zehn Millionen Euro, bezifferte sie eine aktuelle Schätzung. Im Falle der ausbleibenden Einkommensteuer hingegen könne derzeit noch keine seriöse Zahl genannt werden.

"Gießen kann aufatmen"

Dass die Rathauschefin dennoch ihr Lachen nicht verloren hat, liegt am kürzlich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigten Hilfspaket für die Kommunen von fast 57 Milliarden Euro. Damit sollen unter anderem die ausbleibenden Gewerbesteuereinnahmen von circa 11,8 Milliarden Euro kompensiert werden. Der Bund und das jeweilige Bundesland wollen sich hierbei die gewaltige finanzielle Last teilen. Für Gießen erhofft sich Grabe-Bolz einen Betrag zwischen zwölf und 13,46 Millionen Euro - abhängig davon, welches Quartal aus Vor-Corona-Zeiten zum Vergleich und zur Berechnung herangezogen wird. "Wir werden wahrscheinlich sehr gut abschneiden. Die Stadt Gießen kann aufatmen", zeigte sie sich zuversichtlich und dankte dem Bund, bei seinen Überlegungen zur Bewältigung der Krise auch die oftmals finanziell klamme Situation der Kommunen "berücksichtigt" zu haben. Angesichts dieser Entwicklung sieht die Rathauschefin derzeit keinen Grund, für die Stadt einen Nachtragshaushalt zu beantragen. Gleichwohl weiß sie, dass im kommenden Jahr und den Folgejahren "weitere Einbrüche" durch Corona-Nachwirkungen möglich sind. Letztlich sei die Einnahmesituation der Stadt bei der Gewerbesteuer davon abhängig, wie viele heimische Unternehmen es unbeschadet "durch die Krise schaffen", nannte Bürgermeister Peter Neidel (CDU) einen der wesentlichen Risikofaktoren für den Haushalt.

Eltern bekommen die Kita-Gebühren für die Monate April und Mai vollständig erlassen, jedoch nicht für den März. Ab diesem Juni sollen alle die Gebühren wieder nach dem bislang beantragten Leistungsumfang entrichten. Betroffen sind in den beiden Vormonaten durchschnittlich 475 Fälle, was einen Gebührenausfall von jeweils circa 39 500 Euro ausmacht. Da zwischen Stadt und freien Trägern von Kitas zudem die Absprache einer identischen Umsetzung der Regelungen besteht, ist die Stadt hier Letzteren zum Ausgleich der entfallenen Gebühren verpflichtet, was die Gesamtsumme noch einmal deutlich erhöht. Außen vor ist die Notbetreuung, denn die lag "in Verantwortung des Landes und war nie gebührenpflichtig", wie Astrid Eibelshäuser (SPD) anmerkte.

Bei Betreuungsangeboten für Grundschüler sind es inklusive Essensgeldern etwa 84 000 Euro an Gebühren, auf die die Stadt verzichten muss, wobei hier der Zeitraum April bis Juli umfasst. Vom Gebührenerlass "profitieren" Eltern von monatlich im Durchschnitt 313 Schülern. Was den "Pakt für den Nachmittag" angeht, stellte Eibelshäuser klar, dass die Stadt hierfür "zu keiner Zeit Gebühren erhoben hat".

"Kein Bürokratiemonster"

An der Volkshochschule mussten sämtliche Kurse abgebrochen werden oder konnten gar nicht erst beginnen. In beiden Fällen werden bereits entrichtete Gebühren zurückerstattet. Für die drei Monate schätzt man die Gesamtsumme auf 120 000 Euro.

Gastronomen bekommen ihre bereits gezahlten Gebühren zur Nutzung von Außenflächen auf städtischem Grund und Boden inklusive Mai zurückerstattet, kündigte Neidel an. Die hiervon betroffenen 70 Einzelfälle machen einen Minderertrag von bis zu 15 000 Euro aus. Zudem sei ihnen mit der Wiedereröffnung angeboten worden, ihre Flächen ohne Zusatzzahlung über bislang bestehende Grenzen hinaus zu erweitern, "um bei ihren Gästen die Abstandsregel einzuhalten". Allerdings müssten hierbei Bereiche, die zum Beispiel für die Feuerwehr gedacht seien, beachtet werden. Sollten Gastronomen nun feststellen, dass sie die Zusatzflächen nicht mehr benötigen, könnten sie diese sofort wieder zurückgeben, erklärte er das unbürokratische Vorgehen.

"Ein Bürokratiemonster vermeiden", so Grabe-Bolz, wollte man auch beim Gebührenerlass für den jeweiligen Nutzer. So muss keiner von ihnen einen individuellen Antrag stellen, wenn sich die Daten aus den vorliegenden Aufzeichnungen der Stadtverwaltung ermitteln lassen. Der Magistratsantrag geht nun in den Haupt- und Finanzausschuss (22. Juni) zur Beratung, bis dann die Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli die Entscheidung fällt. Grabe-Bolz geht fest davon aus, dass die Stadtverordneten die Magistratspläne mehrheitlich "mittragen".