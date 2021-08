Stadt Gießen fördert Kita-Ausbau

Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt in Gießen seit Jahren. 575 neue Plätze sind derzeit geplant. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Notbetreuung, geschlossene Einrichtungen, Quarantäne: Insbesondere für Familien, die auf die Betreuung der Sprösslinge in den Kindertagesstätten angewiesen sind, sind die vergangenen Corona-Monate eine Herausforderung gewesen.

Dr. Klaus Dieter Greilich von der FDP hat dies zum Anlass genommen, den Magistrat nach der aktuellen Auslastung in den Gießener Einrichtungen zu fragen. "Vor Beginn des neuen Kita-Jahres hat sich zwar die Pandemiesituation durch rückläufige Inzidenzzahlen und steigende Impfquoten und Testkapazitäten entspannt, aber jetzt bekommen die Eltern bei der Suche nach einem Kitaplatz häufig lediglich die Antwort, dass bis ins Jahr 2023 eine Aufnahme des Kindes in die Kita nicht möglich ist", begründet der stellvertretende Fraktionsvorsitzende seine Anfrage.

"Wie viele Kinder werden in den Kitas in Gießen betreut, wie viele Kinder stehen aktuell auf der Warteliste für einen Kitaplatz und in welchen Betreuungsangeboten und welchen Stadtteilen herrschen besondere Notlagen?", steigt Greilich in seinen kurzen Fragenkatalog ein.

3288 Kinder habe man zum Stichtag 1. März in den Gießener Kitas betreut, antwortet die zuständige Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Davon seien 706 Kinder im Alter bis drei Jahre, 2501 Kinder zwischen drei und sechs Jahre sowie 81 Kinder mehr als sechs Jahre alt. "457 Kinder stehen auf einer Warteliste für einen Betreuungsplatz, wobei der Betreuungsbeginn dieser Wartelisten unterschiedlich ist und mit Schuljahresbeginn am 1. September sich die Warteliste reduzieren wird", erklärt die Politikerin von den Grünen. Die Versorgungsquote im Bereich der Kinder unter drei Jahren liege bei 36 Prozent. Der Versorgungsgrad bei Kindern über drei Jahren betrage 84 Prozent. "Im Bereich der Plätze für Kinder über drei Jahre fehlen zum 1. März 2021 ungefähr 334 Plätze, insbesondere in der Weststadt, der Oststadt und im Innenstadtgebiet", berichtet die Stadträtin über den Stand von Anfang Juli.

"Da die Jahrgangsstärke in der Regel ausreichend lange bekannt ist und momentan im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 2015 kein außergewöhnlicher Zuzug zu beobachten ist, stellt sich die Frage, warum es in 2021 zu einer solchen eklatanten Verknappung des Angebotes an Kita-Plätzen kommen konnte. Ich bitte hier um Aufklärung", lautet die zweite Frage des Stadtverordneten.

"In den vergangenen zwei Jahren konnte ein Zuzug von Kindern unter sieben Jahren von 274 verzeichnet werden. Zusätzlich nimmt der Anteil von Kindern mit besonderen Bedarfen zu", entgegnet Weigel-Greilich. Zum Stichtag 1. März habe man 83 Inklusionskinder in Gießener Kindertagesstätten betreut, was zu einer Reduzierung um 144 Plätze in Gruppen geführt habe. Sozialräumliche Reduzierung, räumliche Reduzierung oder Reduzierung aus anderen Gründen betreffe zusätzliche 175 Plätze.

"Aufgrund der Pandemie wurde ein höherer Anteil von Kindern auf Wunsch der Erziehungsberechtigten nicht eingeschult. Dadurch gibt es eine größere Zahl an siebenjährigen Kindern als in den Jahren zuvor, die noch die Kita besuchen", so die Grüne. Greilichs letzte Frage: "Wie will der Magistrat sicherstellen, dass sich in Zukunft die Situation bessert und der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch in Gießen umgesetzt werden kann?

"Zum 1. Februar wurde 'Am Alten Flughafen' eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen eröffnet", erinnert Weigel-Greilich. Gleichzeitig werde der Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten fortwährend gefördert und engmaschig begleitet. "Die aktuellen Ausbauplanungen sehen vor, etwa 140 neue Plätze für Kinder unter drei Jahren und 435 Plätze für Kinder über drei Jahren zu schaffen."