Stadt Gießen gibt Hinweise zu Stichwahl am 24. Oktober

GIESSEN - Die Briefwahlen zu den Stichwahlen des Oberbürgermeisters sowie der Landrätin oder des Landrats laufen bereits auf Hochtouren. Wie viele der knapp 64 000 Wahlberechtigten bisher davon Gebrauch gemacht haben, werde allerdings nicht erfasst, teilt Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage mit. Bei dem Votum Ende September war der Anteil der Briefwähler sehr hoch: 23 530 Briefwahlunterlagen waren für die Direktwahlen ausgestellt worden. Am meisten profitierte davon der Kandidat der Grünen, Alexander Wright. Er tritt am 24. Oktober gegen den SPD-Bewerber Frank-Tilo Becher um die Nachfolge von Dietlind Grabe-Bolz an. Der Berufsschullehrer kam auf 30,65 Prozent aller Stimmen, der Landtagsabgeordnete auf 30,31 Prozent. Aus dem Rennen ausgeschieden sind Frederik Bouffier (CDU), Marco Rasch (Die Partei) und Thomas Dombrowski (unabhängig).

Im Landkreis lag Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) mit 42,3 Prozent vor Peter Neidel (CDU) mit 34,7 Prozent und Kerstin Gromes (Grüne) mit 23,0 Prozent, obwohl Letztere im Gießener Stadtgebiet am besten abgeschnitten hatte. Das heißt: Keiner der Kandidaten erreichte die erforderliche Mehrheit von über 50 Prozent. Für die beiden Direktwahlen werden im gesamten Stadtgebiet nun wieder 65 allgemeine Wahlbezirke eingerichtet. Die Wahlbenachrichtigungen der Hauptwahl von Ende September behalten ihre Gültigkeit, neue werden nicht verschickt. "Eine Pflicht, diese vorzuzeigen, besteht nicht, die Wahl ausschließlich mit dem Personalausweis ist ebenfalls möglich", informiert die Stadt Gießen in einer Pressemitteilung. Zum Infektionsschutz wegen der Corona-Pandemie sei darauf zu achten, dass in allen Wahlräumen sowie im Rathaus das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung obligatorisch ist. Zudem sollten Wählerinnen und Wähler einen eigenen Stift mitbringen und die üblichen Abstandsregeln einhalten, aufgrund derer es wiederum zu längeren Wartezeiten kommen könne.

Inzwischen seien alle beantragten oder automatisch erstellten Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen versandt worden. "Alle Wahlberechtigten, die für die Wahlen am 26. September Briefwahl beantragt hatten, haben einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen nach Hause oder an die bei der Beantragung angegebene Adresse geschickt bekommen", heißt es weiter. Das gelte auch für jene, die in den vergangenen Wochen im Briefwahlbüro persönlich gewählt haben. Und auch diejenigen, die erst wahlberechtigt wurden oder werden, weil sie zum Beispiel ihren 18. Geburtstag feiern, erhalten automatisch diesen Bescheid.

Die Abteilung Wahlen weist darauf hin, dass alle Unterlagen spätestens am heutigen Freitag, 15. Oktober, ankommen müssten. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten bis zum 23. Oktober um 12 Uhr Ersatzunterlagen angefordert oder direkt im Rathaus im Briefwahlbüro ohne Termin abgeholt werden.

Briefwahlunterlagen könnten darüber hinaus erstmalig beantragt werden, die Chance dazu besteht bis Freitag, 22. Oktober, um 18 Uhr. Am einfachsten geht dies über www.giessen.de/briefwahlantrag oder formlos per E-Mail, Fax oder Brief unter Angabe der Meldeadresse und des Geburtsdatums. Das Briefwahlbüro im Rathaus ist montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Bei Fragen kann die Abteilung Wahlen telefonisch unter 0641/306-2011 kontaktiert werden.