Stadt Gießen hat 91 Laubbläser und -sammler in Betrieb

Beim Einsatz von Laubbläsern auf Grünflächen und Schulhöfen tragen die städtischen Mitarbeiter Schutzausrüstung.

GIESSEN (olz). Insgesamt 91 Laubbläser und Laubsammler hat die Stadt in Betrieb. Das ergibt sich aus einer Anfrage, die AfD-Fraktionsvorsitzende Sandra Weegels an den Magistrat gerichtet hat. Die Geräte werden überwiegend von Gartenamt und Schulverwaltungsamt eingesetzt, antwortet Stadträtin Gerda Weigel-Greilich.

Schriftlich teilt die Politikerin der Grünen mit, dass die Geräte unter anderem bei der Reinigung von Schulhöfen, Straßen und Plätzen genutzt würden. Überwiegend werde Technik mit Verbrennungsmotor eingesetzt, wobei im Rahmen laufender Ersatzbeschaffungen Geräte mit Akkubetrieb gekauft würden. "Der Kohlendioxid-Ausstoß ist nicht einheitlich, sondern variiert nach Leistungsstärke und Alter der Geräte zwischen 700 und 1000 g/kwh", erklärt Weigel-Greilich auf Weegels Nachfrage. Eingesetzt würden die lautstarken Geräte im Stadtgebiet gemäß der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung als 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Auf die Frage nach der Feinstaubbelastung durch die Gebläse verweist die Stadträtin darauf, dass es keine konkreten Daten für Gießen gebe. "Allgemein gibt es nicht viele Untersuchungen zu diesem Thema. Das Umweltbundesamt hat bereits vor knapp 20 Jahren Luftkeimmessungen unter Praxisbedingungen durchgeführt. Die Untersuchungen haben eine Erhöhung der Luftkeimgehalte in der unmittelbaren Umgebung beim Betrieb von Laubblasgeräten gezeigt", so die Grüne. Aufgrund dieser Untersuchungen könne jedoch keine Aussage getroffen werden, inwieweit das Einatmen dieser Luft ein unmittelbares oder erhöhtes gesundheitliches Risiko für das Bedienungspersonal oder Personen, die sich in der Nähe aufhalten, mit sich bringt, erklärt Weigel-Greilich. Das Tragen eines Mundschutzes werde beim professionellen Einsatz von Laubbläsern empfohlen. Zudem würden die Mitarbeiter durch Gehörschutz und Schutzbrille geschützt. Benzolfreier sowie aromaten- und schwefelarmer Sonderkraftstoff reduzierten die Belastungen für die Arbeitskräfte ebenfalls. Als umweltfreundlichere Alternative zu Laubsaugern und -bläsern nennt Weigel-Greilich "die Reinigung mit Besen beziehungsweise die Laubsammlung mit Rechen."