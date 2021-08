Stadt Gießen lässt in Bahnhofsnähe auf Kampfmittel sondieren

Auf dem Gelände hinter der Post soll eine Fahrradabstellanlage entstehen. Deshalb wird nach Kampfmitteln gesucht. Foto: Friese

GIESSEN - Noch ist gar nichts passiert. Und es steht natürlich auch längst nicht fest, dass es zu Evakuierungen kommt, wenn die Stadt am 23. und 24. August ein Baufeld hinter der Neuen Post am Bahnhof auf Weltkriegsbomben sondieren lässt. "Man hat dort 16 sogenannte Anomalien ausgemacht, die untersucht werden müssen. Sie können völlig harmlos sein, es kann aber auch eine Weltkriegsbombe darunter sein", erklärt Dietlind Grabe-Bolz. Die Oberbürgermeisterin hat gute Nachrichten im Gepäck. Denn wenn es zu einem Bombenfund und einhergehenden Evakuierungsmaßnahmen käme, dann wäre das Universitätsklinikum Gießen und Marburg nicht davon betroffen. Das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung müsste im schlimmsten Fall seine Stationen räumen. Nicht betroffen wäre die Intensivstation des Krankenhauses.

Dass es in Bahnhofsnähe zu Kampfmittelsondierungen kommen wird, hatte Bürgermeister Peter Neidel bereits vor einigen Wochen ausgeführt. Seinerzeit musste die Stadt die Maßnahme verschieben, weil notwendige Kräfte des Katastrophenschutzes nicht zur Verfügung standen. Sie hätten im Fall des Falles die Evakuierung der Krankenhäuser vornehmen müssen. "Wir haben jetzt eine veränderte Lage und sind viel entspannter. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit nicht unnötig in Panik gerät", betont die Oberbürgermeisterin. Es gelte allerdings, sich vorzubereiten, und in diesem Zusammenhang habe am Donnerstag ein Gespräch mit Vertretern beider Krankenhäuser und des Kampfmittelräumdienstes stattgefunden. "Dabei hat man uns in Aussicht gestellt, dass das UKGM nicht geräumt werden müsste", so die OB. Das Klinikum könne durch Maßnahmen der internen Organisation oder beispielsweise Containern vor den Gebäuden geschützt werden. Beim St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung könne es dagegen sein, dass "Patienten aus dem Nicht-Intensiv-Bereich verlegt werden müssen", verdeutlicht die Oberbürgermeisterin einen möglichen Evakuierungsfall.

Am Mittwoch - also einen Tag vor dem Gespräch mit Vertretern des Kampfmittelräumdienstes und der Stadt - hat sich das UKGM mit einer eindringlichen Botschaft an seine Mitarbeiter gewandt. In einer Veröffentlichung in einem Newsletter, die die Führung des Klinikums unterzeichnet hat, heißt es: "Ein Klinikum der Größe des Universitätsklinikums in Gießen wäre nur mit dramatischen Folgen evakuierbar: Bei Hunderten schwerstkranker und mehr als 150 intensivpflichtiger und in der Mehrheit beatmeter Patienten ist eine Verlegung in verschiedene Krankenhäuser innerhalb und außerhalb Hessens (um allein die schiere Kapazität abzubilden!) nur mit Maßnahmen in der Größenordnung eines Katastrophenfalls und mit schwerster Patientengefährdung durchführbar, aus der Verlegung resultierende Todesfälle müssten bewusst in Kauf genommen werden. Deswegen fordern wir, dass vor der Schaffung von Tatsachen alternative Lösungsansätze, das Klinikum und die Patienten zu schützen, gründlich geprüft werden, um in eine Güterabwägung der Maßnahmen einzufließen."

Das Ordnungsamt habe das UKGM zuvor gebeten, alle Vorbereitungen für eine eventuelle Teil- oder Komplettevakuierung des Klinikums zu treffen. Seit Donnerstag ist diese Lage vom Tisch. In dem Gespräch mit den Darmstädtern hätten sich die Klinikvertreter "erleichtert" gezeigt, berichtet die OB. Sollte es zum schlimmsten anzunehmenden Fall und damit zu einem Evakuierungsradius von einem Kilometer kommen, wären unter anderem auch Altenheime, Kitas, Schulen und Firmen betroffen, neben etwa 15 000 Bewohnern des Gebietes. Zweifelsfrei sei eine Evakuierung eine Belastung für die Betroffenen. Zu umgehen sei die Kampfmittelsondierung allerdings nicht. Denn ein Dutzend alte Bomben sei in Hessen bereits ohne Einwirkung von außen explodiert. "Selbst wenn wir auf die Bombenmaßnahme verzichten würden, möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, wenn eine alte Bombe ohne unser Zutun explodiert und Menschenleben gefährdet. Am besten ist: Wir wissen, da schlummert nichts im Untergrund, und es kann auch in Zukunft niemand gefährdet werden. Jede entschärfte Gefahrenlage ist wichtig und gut", resümiert die Oberbürgermeisterin.