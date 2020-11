Stadt Gießen legt Haushaltssicherungskonzept vor

Die Stadt legt ein Haushaltssicherungskonzept vor. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Dass die Aufstellung des Haushaltes in Corona-Zeiten schwierig ist, haben Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Kämmereileiter Dr. Dirk During in den letzten Monaten immer wieder betont. Und anders als bislang erwartet, legt die Stadt jetzt ein Haushaltssicherungskonzept für 2021 vor. Der Magistrat hat zugestimmt, das Votum der Stadtverordneten steht noch aus.

"Ende September haben wir einen ausgeglichenen Haushalt eingebracht", erinnert Grabe-Bolz. Auch wegen der sogenannten Magistratsänderungsliste, die bislang nicht abschließend abgestimmt sei, zeichne sich mittlerweile jedoch ein Defizit ab. "Deshalb haben wir von der Aufsichtsbehörde den Hinweis bekommen, dass es sinnvoll ist, schon jetzt ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen", berichtet die Sozialdemokratin.

Unterschiede zum finanziellen Rahmen anderer Kommunen sind im Sicherungskonzept aufgeführt. Der Vergleich mit Sonderstatusstädten zeige etwa, dass in Gießen überdurchschnittlich viele Bezieher von Transferleistungen lebten, so die OB. Zudem verfüge die Stadt über eine unterdurchschnittliche Steuerkraft. "Bei den Personalkosten stehen wir an der Spitze", erklärt die Rathauschefin. Sie verweist jedoch zugleich darauf, dass beispielsweise die Stadt Hanau alle Kindertagesstätten ausgegliedert habe. In Marburg würden für unterschiedliche Aufgabenfelder GmbHs gegründet.

Das jetzt vorgelegte Haushaltssicherungskonzept enthalte keinen Maßnahmenteil mit Einsparungen. "Wir haben in den letzten Jahren hohe Rücklagen von 74 Millionen Euro gebildet. Das kommt uns jetzt sehr zugute", unterstreicht Grabe-Bolz. Denn durch diesen Puffer hätten sich nicht nur Spielräume für verschiedene Corona-Hilfen ergeben. "Wir müssen auch nicht in Panik verfallen, wenn wir im Ergebnishaushalt mal keinen Ausgleich haben", resümiert die Oberbürgermeisterin.

Bereits Ende Oktober hatte sich ein Defizit von 2,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt abgezeichnet. Als Ursache nannte During vor allem weniger Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Im Haupt- und Finanzausschuss hatte der Kämmereileiter schon darauf hingewiesen, dass es durch die Magistratsänderungsliste noch zu Veränderungen kommen könnte.