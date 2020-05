Stadt Gießen rechnet mit 13 Millionen Euro weniger

Derzeit rechnet die Stadt mit einem Defizit im Jahr 2020. Seine endgültige Höhe steht erst am Jahresende fest. Archivfoto: Friese

GIESSEN (olz). Seit Langem ist bekannt, dass die Corona-Krise erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hat und haben wird. Die Stadt wird jetzt konkreter: Nach einer ersten Hochrechnung der Kämmerei für die städtischen Finanzen rechnet sie für das laufende Jahr aktuell mit einem Rückgang von knapp 13 Millionen Euro. "Nach Jahren der positiven Entwicklungen werden wir durch die Corona-Krise nun massiv zurückfallen und zum ersten Mal wieder ein dickes Minus im Haushaltsvollzug sehen," sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Wie hoch das Minus am Jahresende genau sein werde und wann beziehungsweise wie lange es sich in den Büchern der Stadt zeige, sei zwar derzeit noch unklar. Als sicher dürfe jedoch gelten, dass im nächsten Jahr noch lange nicht alles gut ist. Wesentliche Ursache für das Minus sind laut Kämmerei erwartete Steuerausfälle durch die rückläufige Wirtschaftsleistung.

Ausfälle

Bis zur Corona-Krise stand es gut um die Gießener Finanzen: Für das Jahr 2020 war ein Überschuss von rund 6,8 Millionen Euro kalkuliert. Durch die Pandemie hat sich dies nach der aktuellen Analyse in ein Defizit von 5,82 Millionen Euro gewandelt, was insgesamt einen Verlust von 12,9 Millionen Euro ergibt. Das Gros der Einbrüche liege bei den erwarteten Steuerausfällen. So rechneten die Experten zur Zeit mit einem Minus von 16,3 Millionen Euro im Bereich des Steueraufkommens in 2020. Im Detail werden 8 Millionen Euro weniger aus der Gewerbesteuer erwartet, 2,6 Millionen Euro weniger aus der Umsatzsteuer und 5,6 Millionen Euro weniger aus den Einkommenssteueranteilen. "Das sind 15 Prozent des gesamten geplanten Steueraufkommens für 2020. Dass dafür auch 1,2 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuerumlage zu zahlen sind, kompensiert den Verlust nicht", teilt der Magistrat mit. Ebenso wenig werde dieses "Loch" an entgehenden Erträgen durch das Plus von 5 Millionen Euro an zusätzlichen - nicht Corona-bedingten - Zuweisungen des Landes gestopft. Und: "Die hochgerechneten Ausfälle aus Steuern sind aber nicht die einzigen, wenngleich die bedeutendsten Veränderungen aufgrund der Krise. Die städtischen Finanzexperten haben auch errechnet, dass mindestens 1 Millionen Euro an Erlösen aus Gewerbeabfall und zum Beispiel der Altglas-Entsorgung fehlen werden, weil die Betriebe weniger Abfall haben. Auch ein Minus an Parkgebühren, die fehlenden Gebühren der Volkshochschule und Musikschule haben einen Preis: ein Minus an 2,4 Millionen Euro Einnahmen", heißt es in der Mitteilung des Magistrats. Unsicher seien derzeit zudem noch die Corona-bedingten Mehr-Aufwände, und wie viel Geld etwa für zusätzliche Schutzkleidung und andere Hygienemaßnahmen ausgegeben werden müsse. Dies werde derzeit noch hochgerechnet. "Klarer ist dagegen, dass die Stadt - so sie die Einnahme-Ausfälle durch fehlende Veranstaltungseinnahmen bei ihren Beteiligungsgesellschaften Gießen-Marketing, Stadttheater und Stadthallen GmbH ausgleichen wird - nochmals 1,2 Millionen Euro aus dem Haushalt zusätzlich entnehmen muss", informiert der Magistrat.

Positiv verzeichne der Bericht der Kämmerei den Jahresabschluss 2019 aus der Zeit vor der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr habe die Stadt einen Gesamtüberschuss in Höhe von 30,9 Millionen Euro erwirtschaftet, für den vor allem gesteigerte Steuererträge verantwortlich gewesen seien.

Rücklagen

"Wir haben ein wenig Glück im Unglück. Nur durch unsere guten Ergebnisse der letzten Jahre, unsere Rücklagen, sind wir derzeit überhaupt in der Lage, zum Beispiel den Gewerbesteuerzahlern Steuern zu stunden, ohne unsere Zahlungsfähigkeit selbst zu gefährden. Es ist dennoch so: Bald sind unsere Rücklagen aufgebraucht. Die Möglichkeiten, durch eigenes Handeln und Sparen durch die kommende Krise zu kommen, sind mehr als begrenzt, denn wir wollen, wie schon in Schutzschirmzeiten, gerade jetzt weiterhin unsere Daseinsvorsorge und Infrastruktur aufrechterhalten. Wir werden selbst Hilfe brauchen", kommentiert die Oberbürgermeisterin die Lage. Für die aktuelle Liquidität der Stadt reichten die Rücklagen zum Glück noch aus, um die Einnahmeeinbrüche auszugleichen. Im zweiten Halbjahr müsse man allerdings schon Kredite aufnehmen, um die flüssigen Mittel, die die Stadt braucht, um ihre verbindlichen Ausgaben zu tätigen, bezahlen zu können. Sollte auch der dafür genehmigte Rahmen der sogenannten Liquiditätskredite dann nicht ausreichen - derzeit liege er bei 22,5 Millionen Euro für 2020 - werde es zunehmend eng. In diesem Zusammenhang habe das Land die Verfahrensvorgaben für das laufende Jahr schon erleichtert. Dadurch reiche ein einfacher Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bei entsprechendem Bedarf aus. Anschließend sei eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

Neben Lockerungen im Haushaltsvollzug wünschen sich Grabe-Bolz und ihre Kollegen im Hessischen Städtetag auch echte Finanzhilfen vom Land für die Kommunen: "Wir brauchen einen neuen Schutzschirm. Denn wir Städte schultern in der Corona-Krise viele Aufgaben und unterstützen Bund und Länder mit ganzer Kraft, um die Krise zu meistern. Deshalb dürfen wir mit den finanziellen Folgen der Krise nicht alleingelassen werden", so die OB.