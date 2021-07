Stadt Gießen soll sich gegen Gewerbeflächen aussprechen

Der Ortsbeirat Lützellinden hat sich gegen die Pläne für den "Pfaffenpfad" mit der Stadt Linden ausgesprochen. Vom Magistrat fordert er eine Stellungnahme. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Große Einigkeit im Ortsbeirat vor dem Start in die Sommerpause: Im gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, Bürger für Lützellinden, CDU und SPD haben die Bürgervertreter am Donnerstag die Ausweisung eines neuen Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe in Lützellinden im Regionalplan ebenso "entschieden" abgelehnt wie die Ausweisung des interkommunalen Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe "Pfaffenpfad" in Linden. Der Ortsbeirat fordert den Magistrat auf, im Rahmen der Offenlegung zur Fortschreibung des Regionalplans Stellung zu nehmen.

Die Stellungnahme soll beinhalten, dass die Stadt die Ausweisung von 15 bis 20 Hektar Vorrangfläche für Industrie und Gewerbe in der Lützellindener Gemarkung sowie von rund 36 Hektar interkommunalem Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe "Pfaffenpfad" im Regionalplan ablehnt. Das Gremium fordert zudem eine eindeutige Positionierung, dass die Stadt kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Stadt Linden bei der Ausweisung und Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes am Standort "Pfaffenpfad" hat. Darüber hinaus erwartet der Ortsbeirat vom Magistrat eine Prüfung, welche rechtlichen Schritte gegen die Ausweisung der Industrie- und Gewerbeflächen möglich sind.

Hochwertige Böden

Die im Planungsgebiet beider Gemarkungen liegenden Ackerböden seien aufgrund ihrer Beschaffenheit als qualitativ hochwertig einzustufen und hätten in den vergangenen extremen Sommern ihre Ertragssicherheit bewiesen, begründet der Ortsbeirat seine Ablehnung. Die weitere Versiegelung bester landwirtschaftlicher Ackerflächen sowie die zu erwartenden irreparablen Schäden für Natur und Klima sollten an beiden Standorten verhindert werden.

Von drei gemeinsamen Anträgen zogen Bündnis 90/Die Grünen und SPD zwei zurück. So die Forderung nach einem Blitzer in der Rheinfelser Straße auf Höhe der Fußgängerampel. Hier will der Ortsbeirat erst die Vorlage der Ergebnisse der Verkehrszählung in der Rheinfelser Straße, wie sie die CDU fordert, abwarten. Der Auftrag dazu erging einstimmig. Erledigt hat sich auch die Aufforderung an die Stadt, das demontierte Sonnensegel in der Kita "Die Wilde 13" anzubringen. Der Förderverein sei kurzfristig eingesprungen, berichtete Anette Arnold, die von "einem Armutszeugnis der Stadt" sprach. Der Fehler liege wohl beim Garten- und Friedhofsamt, klärte Dr. Christoph Zörb (Grüne) auf.

Die Fahrbahndecke des Rad- und Fußwegs von Lützellinden nach Kleinlinden im Bereich der Steigung müsse erneuert werden, meinte Zörb. Geprüft werden soll eine Verbreiterung des Weges ohne Beeinträchtigung des Baumbestands. Als Ergänzung wurde die Prüfung der Installation einer "intelligenten, der Örtlichkeit angepassten Beleuchtung" aufgenommen. Zwei Meter breit ist der Radweg, die Ränder sind teilweise abgebrochen. Bei erreichten Geschwindigkeiten von 30 bis 50 Kilometern pro Stunde sei beim Bergabfahren ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Gegenverkehr nicht zu gewährleisten, machte Zörb deutlich. Ein Verkehrsspiegel könne die Situation für Autos und Fahrräder an der Ecke Zum Kolbengraben/Rheinfelser Straße verbessern, daher soll die Installation geprüft werden.

Firmenwegweiser

Einig waren sich die Bürgervertreter auch über den Wunsch der CDU, Firmenwegweiser an den Zufahrten und innerhalb der Gewerbegebiete "Am langen Strich" und "Rechtenbacher Hohl" aufzustellen.