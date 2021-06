Stadt Gießen: Tipps für die Ansiedelung von Tieren im Garten

Gärten sind für Vögel wichtige Lebensräume, wenn die Bedingungen stimmen. Die Stadt hat einige Tipps. Foto: Patrick Pleul/dpa

GIESSEN - Gärten sind wertvolle Lebensräume für Tiere, vor allem dann, wenn sie dort gute Bedingungen vorfinden. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin. "Es ist ziemlich einfach, Vögel in den eigenen Garten oder auf den Balkon zu holen, denn sie brauchen lediglich Futter, Wasser, Versteckmöglichkeiten, Brutstätten und Schlafplätze", zitiert die Mitteilung Prof. Martin Kraft vom Marburger Institut für Ornithologie und Ökologie. Tipps für Balkone hat die städtische Untere Naturschutzbehörde. Sie empfiehlt etwa, Blühpflanzen anzupflanzen.

Wichtig seien für Vögel im Garten einheimische Bäume und Sträucher wie beispielsweise hochstämmige Obstbäume, erklärt Kraft. Je älter solche Bäume werden, desto mehr Hohlräume bildeten sich in den alten Stämmen oder Ästen. Dort siedelten sich dann unter anderem Insekten aller Art, Fledermäuse, Garten- und Siebenschläfer, Haselmäuse oder Grün-, Grau-, Bunt-, Mittel- und Kleinspecht an, heißt es in der Mitteilung. Die Zahl der Brutvögel erhöhe sich mit anderen Laubbäumen und Büschen wie Hasel, Schwarzer und Roter Holunder, Eberesche, Hartriegel, Faulbaum, Schneeball, Liguster, Schneebeere und Pfaffenhütchen. Die Früchte dieser Sträucher würden im Herbst von vielen Vögeln verspeist und gäben die nötige Energie, die sie für ihren Zug in die Winterquartiere brauchen.

Badespaß in jeder Pfütze

Bunte Blumenwiesen sollten eingesät werden und mit kleineren Rasenflächen abwechseln, heißt es in dem städtischen Text. Dazwischen könnten auch Johannis- und Stachelbeeren und vor allem Erdbeeren gepflanzt werden. Kompost-, Reisig-und Steinhaufen seien ebenfalls wichtig. Denn dort könnten sich Igel, Ringelnattern, Zauneidechsen und Erdkröten ansiedeln. Kleine Teiche lockten eine Vielzahl von Libellen, Fröschen und Molchen an. Zudem seien Wassertränken und sandige Bereiche wichtig. Denn Vögel hätten nicht nur Badespaß in jeder Pfütze oder in Tränken. Sie nähmen auch gerne ein Sandbad, um lästige Parasiten loszuwerden. Zur Steigerung der Siedlungsdichte ließen auch verschiedene Nistkästen anbringen, die von Vögeln schnell angenommen würden.

Die Untere Naturschutzbehörde regt an, dass Menschen ohne Garten auf dem Balkon und der Terrasse Blühpflanzen und Wassertränken für die Vögel und Insekten aufstellen. Wenn möglich, sei auch das Anbringen von Nistkästen sinnvoll. "Da viele Balkone oder Terrassen aber südexponiert sind, sollte man unbedingt darauf achten, dass die Nistkästen nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind, denn dann kommt es zu Überhitzungen im Inneren der Nistgeräte, die für die Jungvögel tödlich sein können", so die Behörde. Manche Balkone sähen aus wie kleine Dschungel, aber genau dort sprudele das Leben der verschiedenen Organismen, an dem Balkonbesitzer direkt teilhaben dürften.