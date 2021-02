Stadt Gießen übernimmt Kosten für Fahrten zum Impfzentrum

Mit dem Taxi ins Impfzentrum - die Stadt Gießen macht's möglich: Jürgen Hardt, Dietlind Grabe-Bolz und Christian Reuter (von links) stellen das Angebot vor. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen. Mit dem Taxi kostenlos zum Impfzentrum nach Heuchelheim - mit diesem Angebot unterstützt die Stadt Gießen ab sofort alle über 80-Jährigen, deren Fahrtkosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden. "Als Stadt möchten wir während der Corona-Pandemie für die Menschen da sein", führte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Rahmen einer Pressekonferenz aus.

Mit den bereits eingesetzten Impflotsen, die für alle Fragen rund um das Thema Terminvereinbarungen zur Verfügung ständen und dem Impftaxi habe Gießen ein "Gesamtpaket" für die Bürger geschnürt. Gerade alte Menschen seien oftmals beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel auf Hilfe angewiesen. Hinzu käme die Angst, in Pandemiezeiten mit Bus oder Bahn zu fahren.

"Das wird für uns eine logistische Herausforderung, die wir aber meistern werden", betonte Jürgen Hardt, Geschäftsführer von Taxi Blitz Gießen, dessen Autos für die Fahrten zum Einsatz kommen. Das 1984 gegründete Taxiunternehmen verfügt insgesamt über 50 Fahrzeuge, 30 für ambulante Zwecke sowie 20 weitere im Miet- und Taxisegment. "95 Prozent unserer Kunden sind im Rentenalter, wir sind also bei den Senioren bestens bekannt", erklärt Hardt. Darüber hinaus verfüge man über eine langjährige Erfahrung im Krankentransport.

Zum Einsatz sollen überwiegend größere Fahrzeuge kommen. Vorkehrungen, wie beispielsweise eine Ausstattung der Wagen mit Plexiglas-Trennwänden, sei zum Teil bereits erfolgt. Außerdem achte man darauf, dass die Fahrgäste ausschließlich im Fonds einsteigen würden. "Das ist auch in Deutschland mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden."

Logistische Herausforderung

Alle über 80-Jährigen in Gießen - aktuell liegt ihre Zahl bei 3900 - haben von der Stadt einen Brief erhalten, in dem sie sowohl über die Service-Hotline der Impflotsen als auch über die Möglichkeit, kostenfrei ein Taxi zu nutzen, informiert wurden. Die Betroffenen erhalten einen Berechtigungsschein, der für die Fahrten zu beiden Impfungen gilt.

"Wünschenswert wäre, wenn die Taxibestellung direkt nach der Vereinbarung des Impftermins erfolgen würde", unterstreicht Jürgen Hardt. Falls dies aber in Vergessenheit geraten sollte, sei man auch in der Lage, flexibel zu reagieren. Wie viele andere Branchen, haben auch Taxiunternehmen Corona-bedingt erhebliche Umsatzeinbußen erlitten. "Wir mussten sowohl die Anzahl unserer Wagen, als auch unserer Mitarbeiter abbauen", bedauert der Geschäftsführer.

Die städtische Service-Hotline für Fragen rund um das Thema Impfen ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 16 Uhr unter der Rufnummer 0641/306-2222 zu erreichen. Gießener Impfberechtigte über 80 Jahre, deren Krankenkasse die Taxikosten zum Impfzentrum nicht übernimmt, können sich direkt bei Taxi Blitz unter der Rufnummer 0641/9620255 anmelden.