Stadt Gießen überreicht Zertifikate

Stolz mit Abschlusszertifikat: die Kursteilnehmerinnen. Foto: Stadt Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Giessen (red). Seit Ende 2018 unterstützen das städtische Büro für Integration und der Kinderschutzbund Gießen Familien mit Migrations- oder Fluchterfahrung, die bisher noch wenig von früher Bildung profitiert haben und besonders viele Hürden auf ihrem Weg dorthin erfahren. Die Arbeit wird durch das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" vom Bundesfamilienministerium gefördert. Von Juni bis Dezember 2020 fand zum zweiten Mal der Kurs in Gießen statt. Sechs engagierte Frauen aus vier verschiedenen Herkunftsländern nahmen daran teil. Es wurden pädagogische Grundkenntnisse vermittelt und verschiedene Bildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Familien in Gießen erkundet. Ein wichtiger Bestandteil waren auch Informationen über die verschiedenen Wege der Berufsqualifizierung.

Die Teilnehmenden wurden bei ihrer Zukunftsplanung sowie Fragen rund um die Berufsqualifizierung und Bewerbungen durch Frauke Voigt von der ZAUG unterstützt. Persönliche Herausforderungen konnten in der psychosozialen Beratung von Johanna Naumann besprochen werden. Einen Großteil der Kurszeit verbrachten die Teilnehmerinnen mit insgesamt 425 Einheiten Deutschunterricht durch die Sprachlehrkräfte Petra de la Vega und Liliya Gancheva der VHS. Ein volles Programm, das offenbar motivierend war: "Ich wollte nie auf die Uhr schauen, weil der Kurs so spannend war. Ich habe gehofft, dass mein Kind nicht krank wird, damit ich nicht zuhause bleiben muss", so die Teilnehmerin Fatma Beran.

"Die Arbeit in der Kindertagesbetreuung ist für viele zugewanderte Personen ein attraktives Berufsziel. Einige haben in ihrem Herkunftsland bereits entsprechende Berufserfahrung gesammelt. Angekommen in Gießen möchten sie gerne daran anknüpfen", erläutert Mareike Schulte vom Büro für Integration, die das Kursangebot koordiniert. Ihre Erfahrungen haben unschätzbaren Wert: "Sie können Brücken bauen für Kinder und Familien aus verschiedenen Kulturen und ihre herkunftssprachlichen Kompetenzen einbringen. Es ist also sehr wichtig, die Potenziale von Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung zu fördern und Unterstützungsangebote auf dem Weg zur pädagogischen Fachkraft zu schaffen", betont Stadträtin Astrid Eibelshäuser.

Im Dezember legten die Teilnehmerinnen ihre C1-Sprachprüfung ab und erhielten ihre Abschlusszertifikate. Auch nach Kursende werden die Frauen noch begleitet, denn jetzt beginnt der nächste Wegabschnitt: Während einige sich für die Ausbildung zur Erzieherin oder ein Studium bewerben möchten, suchen andere nach niedrigschwelligen Arbeitsmöglichkeiten.