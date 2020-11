Stadt Gießen verleiht Umweltpreis 2020

Frank Schmidt (links) hat die Preise unter Corona-Bedingungen übergeben. Foto: Scholz

GIESSEN - Der Gießener Umweltpreis geht in diesem Jahr an die Werkstattkirche der Jugendwerkstatt und an die Vogel- und Naturschutzgruppe Hangelstein im ESV Gießen. Aus insgesamt sechs Bewerbern hat die Jury um Barbara Haderer die beiden Preisträger ausgewählt. "Die Stadt verleiht diesen Preis seit 29 Jahren. Bislang gab es 42 Preisträger aus unterschiedlichen Umwelt- und Naturbereichen", sagte Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt. Er nahm die Ehrung der beiden Organisationen unter Corona-Bedingungen im Sitzungssaal der Stadtverordneten vor.

Grundwasserspiegel erhalten

Schmidt berichtete unter anderem vom Reparatur-Treff der Werkstattkirche, in der etwa defekte Elektrogeräte repariert würden. Für den gemeinsamen Mittagstisch, an dem er selbst bereits zu Gast gewesen sei, verwende man abgeschriebene Lebensmittel sowie Gemüse aus eigenen Hochbeeten und selbst gekelterten Saft. Auch auf das Entsiegelungs- und Versickerungsprojekt ging Schmidt ein. "In einer erstmalig in Gießen geplanten befahrbaren Versickerungsmulde (mit Ökopflaster versehen) mit circa acht Kubikmetern Volumen in Kombination mit einer unterirdischen Rigole kann auch bei Starkregen das Oberflächenwasser des gesamten Parkplatzes auf dem Grundstück versickern und helfen, den Grundwasserspiegel zu erhalten", informiert die Werkstattkirche in einer Veröffentlichung.

Die Vogel- und Naturschutzgruppe Hangelstein betreue rund 450 Nistkästen unter anderem im Hangelstein, berichtete der Stadtverordnetenvorsteher. Einrichten und Pflege von Insektenhotels gehörten ebenso zu den Aufgaben der Gruppe wie das Kümmern um Schautafeln, Futterstellen für Vögel und einen Teil des Lehrwäldchens. Natur und Umwelt würden bereits Kleinen und Kleinsten nahegebracht.

Der Umweltpreis ist mit jeweils 500 Euro dotiert. Sollten die Stadtverordneten in der kommenden Woche zustimmen, dann heißt der Preis zukünftig "Umwelt- und Klimaschutzpreis der Universitätsstadt Gießen". Diese Änderung basiert auf einer Initiative des Vereins Lebenswertes Gießen im Zusammenhang mit dem Bürgerantrag "Gießen 2035Null".