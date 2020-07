Stadt Gießen will Schaustellern helfen

Auch Gießener Schausteller haben bei der Demo in Berlin auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Foto: Schaustellerverband Mittelhessen

GIESSEN. Schausteller gehören zu den Branchen, die die Corona-Krise besonders hart getroffen hat. Durch die Absage von Veranstaltungen haben viele Betriebe seit Monaten praktisch keine Einnahmen mehr, weshalb die Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche Hilfsangebote beschlossen hat. Neben einer angedachten "Sommermesse" gehören dazu Standplätze in der Innenstadt, die die Betriebe ab der kommenden Woche nutzen können. "Wir danken für die Mühe und dafür, dass die Stadt großes Interesse dafür zeigt, dass unser Gewerbe überlebt. Die Stände in der Innenstadt sind ein gutes Angebot, das jeder Kollege für sich selbst durchrechnen muss", sagt Werner Wambold, Vorsitzender des Schaustellerverbands Mittelhessen. Wegen der aktuell gültigen Corona-Regeln sei eine "Sommermesse" derzeit jedoch nicht möglich.

Stände in der Innenstadt

Seit März steht die Veranstaltungsbranche mit dem verstärkten Ausbrechen der Pandemie praktisch still. Nach wie vor darf die Zahl der Teilnehmer an Veranstaltungen in Hessen die Obergrenze von 250 Teilnehmern nicht überschreiten. Um den Schaustellern in dieser Situation zu helfen, habe die Stadt bereits vor einigen Wochen mit Gesprächen und organisatorischen Vorbereitungen begonnen, erläutert Bürgermeister Peter Neidel. Das Ergebnis seien zwei Überlegungen, die man mit den Betrieben gemeinsam angestellt habe. So soll es den Unternehmen ab der kommenden Woche möglich sein, in der Innenstadt Stände aufzubauen. Dabei stehen vor allem Speis und Trank im Fokus, Fahrgeschäfte sind nicht vorgesehen. Unter anderem mit Handel, BIDs, Feuerwehr, Ordnungsamt und Schaustellern habe die Stadt eine Begehung durchgeführt, um die Plätze vor dem Hintergrund unterschiedlicher Faktoren abzustimmen. "Wir haben mehrere Standorte ausgesucht und eine Ausschreibung gemacht, die bis Mittwoch lief. Derzeit liegen uns zehn Bewerbungen für die 14 Standplätze vor, sodass wir alle bedienen können. Die einzelnen Plätze werden im Losverfahren vergeben", führt der Bürgermeister aus. Sondernutzungsgebühren für die Plätze, deren Ausschreibung nicht lokal begrenzt war, fallen nicht an. Nur laufende Kosten müssen die Betriebe tragen. Die einzelnen Plätze liegen im Umfeld des Elefantenklos, vor den Leerständen von "Peek & Cloppenburg" und "The Sting" sowie vor "H&M" im Seltersweg, am Katharinenplatz und in der Katharinengasse, in der Johannette-Lein-Gasse und zugehörigem Platz, vor dem ehemaligen "Gerry Weber" und am Marktplatz. Nach zwei Wochen sollen die vergebenen Plätze rotieren.

Als zweites Angebot an die Branche nennt Neidel einen als "Sommermesse" bezeichneten Freizeitpark an der Ringallee, über den man sich mit den Betrieben ebenfalls länger beraten habe. "Wirtschaftsförderung und Gießen Marketing haben mit Gesundheitsamt und Regierungspräsidium Kontakt aufgenommen und geprüft, unter welchen Bedingungen ein solcher Park möglich ist", berichtet der Bürgermeister. Nach erneuter Rücksprache mit den Schaustellern habe sich jedoch ergeben, dass ein solcher Park unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich ist. Denn für die Unternehmen sei der Betrieb mit enormen Kosten und Investitionen verbunden, was den Park derzeit wirtschaftlich uninteressant mache. Gemeinsam werde man die weitere Entwicklung beobachten und zu gegebener Zeit unter Umständen neu überlegen. An oberster Stelle stehe jedoch nach wie vor der Gesundheitsschutz und gemeinsam mit den Schaustellern wolle die Stadt auf jeden Fall verhindern, dass ein möglicher Infektionsherd entsteht. "Wir sind weiter offen für Anregungen der Schausteller", resümiert der Unionspolitiker.

DEMONSTRATION IN BERLIN .Als am 2. Juli Schausteller aus ganz Deutschland in Berlin demonstrierten, war auch eine Delegation aus Gießen dabei. "Wir, der Schaustellerverband Mittelhessen mit Sitz in Gießen, sind mit einer Delegation von rund 25 Personen der 52 Mitglieder angereist", berichtet der zweite Vorsitzende Max Wagner. Ziel der Demonstration, an der nach Angaben des "Deutschen Schaustellerverbandes" über 5000 Schausteller, Zirkusunternehmen und weitere Angehörige der Freizeitbranche mit mehr als 1000 Fahrzeugen teilnahmen, sei es gewesen, auf die Situation der Berufsgruppe aufmerksam zu machen. "Als Schausteller hatte man in der Regel die letzten Einnahmen auf den Weihnachtsmärkten erzielt. Die Soforthilfe war gut und wichtig doch für so einen langen Zeitraum zu wenig", verdeutlicht Wagner den Hintergrund der Großdemonstration. Die Zusammenhänge des zweiten Hilfspaketes seien derzeit noch unklar. (olz)

Wambold lobt die Arbeit der Stadt und betont zugleich, dass es sich bei den Innenstadtständen um ein gutes Angebot handele, auch wenn derzeit nur zehn Bewerbungen vorliegen. Auch er wolle sich im Namen des Schaustellerverbandes Gießen Nord-West bei der Stadt für die Arbeit bedanken, unterstreicht Vorsitzender Patrick Walldorf. "Aber unter den gegebenen Umständen ist es schwierig zu sagen, was man macht. Die wirtschaftliche Lage ist so angespannt, dass man ganz genau schauen muss, was man sich erlauben kann", verdeutlicht Walldorf.

Nicht wirtschaftlich

Der Freizeitpark an der Ringallee sei aktuell wegen der Beschränkung auf maximal 250 Besucher wirtschaftlich nicht machbar. Denn für die angedachten sechs Wochen hätten die derzeit vielfach ruhenden Betriebe auf 100 Prozent hochfahren müssen. "Wenn man danach wieder auf Null runterfährt, macht das zum Beispiel keine Versicherung mit. Zudem hätten wir Kosten für den Veranstaltungsbetrieb", erklärt Walldorf, warum sich der Freizeitpark für die Schausteller derzeit nicht rechnen würde.

Als eine Großveranstaltung in diesem Jahr steht derzeit noch der Weihnachtsmarkt im Kalender. Auch wenn aktuell noch völlig unklar ist, wie sich die Lage bis dahin entwickelt, bereitet sich die Gießen Marketing um Frank Hölscheidt auch auf das Szenario vor, dass die Beschränkungen weiterhin gelten könnten. Es gebe einige grundsätzliche Überlegungen, wie die Abstände zwischen den Ständen bei Bedarf erweitert werden könnten, skizziert Geschäftsführer Hölscheidt.