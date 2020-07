"Stadt ohne Meer" erst im Mai 2021

So schön wird es in diesem Jahr nicht mehr: "OK Kid" auf der Bühne des Open-Air-Festivals "Stadt ohne Meer", das wegen der Corona-Pandemie auch nicht im September stattfinden kann. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen. Alles Hoffen war vergebens. Die dritte Auflage des Musikfestivals "Stadt ohne Meer" auf dem Schiffenberg muss nach der ersten Verlegung in den September wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Nun hat die Gießener Band "OK Kid" als Veranstalter einen neuen Termin für das Ereignis bekannt gegeben: Es soll am 22. Mai 2021 stattfinden - dann mit denselben musikalischen Gästen, die ursprünglich bereits in diesem Mai auf der Gießener Freilichtbühne auftreten wollten.

Für Jonas Schubert, Sänger von "OK Kid", macht es einfach keinen Sinn, jetzt für ein Festival im September zu planen, das von zahlreichen Einschränkungen betroffen ist. "Wir hätten - Stand jetzt - dann vielleicht zehn Prozent der Leute reinlassen können", erklärt er. Dabei wären aber auch Abstandsregeln und das Tragen eines Mundschutzes zu befolgen, anstatt dicht gedrängt vor der Bühne zu feiern und sich gemeinsam in den Armen liegen zu können. Angesichts der weiterhin vielen Unsicherheiten und des enormen Aufwands bei der Organisation "lässt sich das nur schwer darstellen", sagt der Musiker. Denn weder die eingeladenen Künstler, noch das Personal drumherum wie etwa Techniker, Bühnenbauer oder Food-Truck-Betreiber könnten so adäquat honoriert werden. Wegen der ungewissen Situation habe die Band nie richtig planen können. "Da lässt die Motivation schon nach, wenn man nicht weiß, wofür man da eigentlich arbeitet", gesteht Schubert frustriert.

Immerhin: "OK Kid" kann für 2021 mit den gleichen Künstlern aufwarten, die ursprünglich schon in diesem Mai auf dem Schiffenberg auftreten sollten. Also mit aus dem Indie-Pop-Bereich bekannten Namen wie Bosse, Drangsal, Fatoni und natürlich auch den Lokalmatadoren selbst. "Die Musiker waren bei der Verlegung gar nicht das Problem", berichtet Schubert. "Das sind ja alles Leute, die wir persönlich kennen und mit denen sich das entsprechend einfach abklären ließ."

Alles bleibe also gleich, nur das Datum ändert sich, versichert der Musiker. Und setzt nun zusammen mit seinen Bandkollegen Moritz Rech und Raffael Kühle auf die Solidarität und Unterstützung ihres Publikums. Sie hoffen darauf, dass alle Käufer ihre Karten behalten, was für eine gewisse Planungssicherheit bei den Organisatoren sorgen würde. Wer den Termin im Mai 2021 nicht wahrnehmen kann oder will, könne sein Ticket zudem "gegen ein kleines Goodie spenden", wie es auf der Festival-Homepage heißt. Dafür sollten die Käufer eine Mail schicken (info@stadt-ohne-meer.de). Aber natürlich würden auch Lösungen für die Leute gefunden, "die ihr Ticket zurückgeben müssen und auf das Geld angewiesen sind", versichert der "OK-Kid"-Sänger.

Sollten sich die Fans solidarisch zeigen, ließe sich der finanzielle Verlust für die Band einigermaßen verkraften, berichtet Schubert. "Werbemittel und einige andere Posten gehen auf unsere Kappe. Ansonsten kommen wir dann mit einem blauen Auge davon." Bitter würde es hingegen, wenn Covid-19 das Festival auch im kommenden Jahr verhindern würde. Irgendwann müsse es dann schon stattfinden, um nicht auf den gesamten Kosten sitzen zu bleiben.

Derzeit sei die Situation ohne Auftritte für die Band noch einigermaßen erträglich. Denn im vergangenen Jahr ist es gut gelaufen, berichtet der Sänger. "Wir konnten insgesamt 45 Shows spielen und uns dadurch ein bisschen was zurücklegen." Nach einer sowieso verabredeten viermonatigen Bandpause zu Beginn des Jahres haben die drei Gießener nun ein Studio in Köln angemietet, um an neuen Songs zu feilen und an einem neuen Album zu arbeiten.

Mulmig wird es Jonas Schubert allerdings, wenn er an die nähere und weitere Zukunft denkt. "Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich im Sommer mal nicht auf einer Festivalbühne gestanden habe. Urlaub habe ich da nie gemacht. Das fühlt sich gerade schon sehr unwirklich an", sagt er. Vor allem aber ist längst nicht absehbar, wann sich etwa wieder größere Hallen für Konzerte öffnen können. Wie Popmusiker und Club-Betreiber also über den Herbst und Winter kommen, entscheidet der weitere Verlauf des Virus.

Kleinere Konzerte mit ein paar Dutzend Besuchern, wie es derzeit bereits mancherorts ausprobiert wird, sind für Schubert keine dauerhafte Lösung. "Das rentiert sich einfach nicht. Und irgendwann muss es sich wieder rentieren." Sollte sich das Blatt nicht wenden, prognostiziert der Sänger ein großes Sterben in der Club- und Kulturszene. "Viele Leute werden dann nicht mehr den Mut haben, als freie Künstler zu arbeiten", befürchtet er.