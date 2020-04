"Stadt ohne Meer"- Festival in Gießen verschoben

So soll es wieder werden: "OK Kid"-Sänger Jonas Schubert ließ sich beim Festival-Auftakt 2018 von der Begeisterung tragen. Archivfoto: OK Kid

Giessen (jmo). Die Gießener Band "OK Kid" wird die dritte Auflage ihres "Stadt ohne Meer" (SoM) Festivals, das am 30. Mai auf dem Open-Air-Gelände im Schiffenberger Tal stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Krise verschieben. Die Veranstaltung soll mit den bereits bestätigten Künstlern nun am 12. September stattfinden. Die Band um Sänger Jonas Schubert hat den neuen Termin sowie weitere Details am Dienstagnachmittag auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. "Das Virus kann uns zwar kurzzeitig bremsen, aber es kann uns nicht aufhalten, am Ende das zu tun, worauf wir über ein Jahr mit großer Freude hingearbeitet haben. So, wie wir den Tag geplant haben, wird er auch stattfinden", schreiben "OK Kid" dort in einem Post an ihre Fans. Sollte auch der Ausweichtermin platzen, verspricht die Band, dann wieder eine Lösung zu finden. Mit den beteiligten Künstlern, darunter Bosse, Drangsal und Fatoni, sei der neue Termin schon abgesprochen worden. "Fast alle" hätten ihr Kommen bereits fest zugesagt.

Dankbar sind "OK Kid" darüber hinaus "allen Bookern, Behörden, Sponsoren und Helfern", die es durch ihre schnelle Reaktion möglich gemacht hätten "das SoM am Leben zu halten". Da sie dennoch "aufgrund der aktuellen Lage erhebliche Einbußen hinnehmen müssen", appellieren die Veranstalter an ihre Besucher, weiterhin Tickets zu kaufen und das Festival so zu unterstützen. Dazu heißt es in dem Instagram-Post: "In den letzten drei Jahren SoM-Planung haben wir uns nicht einen Cent ausbezahlt. Wir haben immer alles ins Festival selbst, die Musik, die Deko gesteckt und versucht die Ticketpreise so günstig wie möglich zu halten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass eine Absage und die daraus resultierende finanzielle Katastrophe aller Wahrscheinlichkeit nach das endgültige Ende des SoM bedeuten würde." Ihren Unterstützern möchte die Band mit eigens designten Shirts danken, die es gratis zu jedem neu gekauften Ticket geben soll. Bereits erworbene Karten behalten laut "OK Kid" ihre Gültigkeit.