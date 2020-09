Stadt stellt Bericht zu Klimaneutralität im Rathaus vor

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen lädt alle interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung zur Vorstellung des Berichts „Klimaneutrales Gießen 2035“ ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 14. September, um 17 Uhr im Atrium des Rathauses statt. Es werden die wesentlichen Ergebnisse des Berichtes präsentiert – etwa, wie die Stadt Gießen das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 erreichen kann und welche Maßnahmen bereits in Umsetzung sind. Auch die Ideen zum Thema Beteiligung werden vorgestellt. Im Anschluss daran besteht für die anwesenden Bürger die Möglichkeit, Fragen an den Magistrat und die Referenten zu richten. Die Veranstaltung findet direkt im Vorfeld der Hauptausschusssitzung statt, in der das Thema parlamentarisch beraten werden soll.

Aufgrund der aktuellen Lage müssen die bestehenden Regelungen der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessens auch im Rathaus berücksichtigt werden. Da das Atrium nur über eine begrenzte Sitzplatzkapazität verfügt, wird ein Anmeldeverfahren eingerichtet. Für eine Teilnahme an der Veranstaltung bittet die Stadt, sich bis zum Freitag, 11. September, unter www.giessen.de/KlimaneutralesGiessen anzumelden. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0641/306-2086 möglich, wenn kein Online-Zugang verfügbar ist. Die Stadt weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Rathaus verpflichtend ist – außer auf den Sitzplätzen.

Interessierten Personen wird darüber hinaus die Möglichkeit geboten, die Veranstaltung per Live-Stream auf www.giessen.de/KlimaneutralesGiessen mitzuverfolgen. Dort wird der Bericht auch rechtzeitig vor der Veranstaltung online gestellt.