Stadt testet Maßnahmen-Plan auf Wochenmarkt in Gießen

Giessen (red). "Der Wochenmarkt als ein starkes Stück Gießen findet am Samstag statt und dies steht momentan auch nicht im Gegensatz zur aktuellen Lage", stellt Bürgermeister Peter Neidel angesichts häufiger Fragen aus der Bevölkerung klar. Selbstverständlich sei auch und gerade hier die entsprechende Rücksicht geboten, aber nach Rücksprachen mit dem Marktbeschickerverein gehe man davon aus, dass die gemeinsame Kraftanstrengung die Durchführung gewährleiste, so Neidel in einer Pressemitteilung. "Allerdings gilt auch hier eine besondere Sorgfalt im Umgang, etwa die Vermeidung unmittelbaren Kontakts, des Händeschüttelns und die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von zwei Metern. Um das für alle nachvollziehbar sicherzustellen, werden Änderungen vorgenommen." So soll ein 10-Punkte-Maßnahmen-Plan auf seine Tragfähigkeit getestet werden. Damit solle dazu beigetragen werden, "dass das Marktgeschehen auch unter den gegenwärtigen grundsätzlichen Einschränkungen getragen von Verantwortung stattfinden kann".

. Entzerrung der Stände durch Mitbenutzung des gesamten Lindenplatzes,

. dadurch Reduzierung der Stände in der beengten Marktlaubenstraße,

. verstärktes Aufgebot der Ordnungspolizei auf dem Wochenmarkt zur Überwachung der Hygienestandards durch Kommunikation und Aufklärung,

. aktualisiertes Flugblatt,

. telefonische Vorabstimmung der Wochenmarktaufsicht mit allen Marktbeschickern bezüglich der Organisation am Samstag insbesondere in den beengten Bereichen,

. regelmäßige Lautsprecherdurchsagen soweit notwendig,

. Vor-Ort-Absprache mit dem Wochenmarktbeschickerverein,

. Steuerung der Kundenströme durch Markierungen auf dem Fußboden und Absperrbänder,

. Info-Tafel an den Eingängen des Wochenmarktes in DIN-A3,

. Akute Unterstützung des Ablaufs durch die Marktaufsicht.