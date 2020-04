Stadt zieht auf das Blecher-Gelände in Gießen

Die Vorbereitungen auf dem Blecher-Gelände sind weit fortgeschritten. Foto: Friese

GIESSENSpätestens seit dem Wegzug der "Woscht Anna" Anfang des Jahres ist klar: Auf dem Blecher-Gelände am Platz der Deutschen Einheit entsteht ein Verwaltungsbau für die Stadt. Nach heutigem Stand zieht das Jugendamt nach Fertigstellung an die Ecke von Ostanlage und Moltkestraße. Dem Abschluss eines Mietvertrags hat der Magistrat am Montag zugestimmt. Das Votum des in der Corona-Krise in seinen Kompetenzen erweiterten Haupt- und Finanzausschusses steht allerdings noch aus.

108 Arbeitsplätze

Wer in den letzten Monaten an dem Gelände vorbeigefahren ist, dürfte registriert haben, dass die Vorarbeiten weit fortgeschritten sind. Die "MTP Haus Juventus GmbH" plant, dort für die Stadt ein Haus mit vier Etagen und einer Tiefgarage zu errichten. "In dem Gebäude werden insgesamt 108 Büroarbeitsplätze entstehen, es ist insoweit geeignet für die Ausgliederung einer größeren beziehungsweise mehrerer kleiner Organisationseinheit/en aus dem Rathaus, in dem alle bestehenden Kapazitäten vollständig ausgeschöpft sind", heißt es in der Beschlussvorlage.

Bereits im November 2018 hat der Magistrat einen Beschluss für die Beschaffung weiterer Arbeitsflächen gefasst, wobei die seinerzeit formulierte Bedarfsangabe nicht mehr aktuell sei. Denn "die Raumsituation hat sich zwischenzeitlich noch verschärft, und es muss dringend Abhilfe geschaffen werden." Deshalb hat sich der Magistrat für das neue Gebäude auf dem Blecher-Gelände entschieden. Damit geht eine längere Suche zu Ende: "Die Prüfung verschiedener Optionen einer Fremdanmietung in den vergangenen Monaten hat sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht zielführend herausgestellt und war stets mit einer ungünstigen Aufsplittung der Stadtverwaltung innerhalb des Stadtgebietes verbunden", so der Bericht in der Beschlussvorlage. Die jetzt geplante Anmietung der neuen Arbeitsflächen auf dem Blecher-Gelände diene dagegen der Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes am Berliner Platz und trage der Annahme Rechnung, dass es innerhalb der Stadtverwaltung, auch unter Beachtung der fortschreitenden Digitalisierung, in den nächsten Jahren einen wachsenden Bedarf an Büroarbeitsplätzen geben werde, resümiert der Magistratsantrag.

Ankauf

Mit Blick auf den abzuschließenden Mietvertrag schreibt er fest, dass der eine Option für einen späteren Kauf des neuen Gebäudes enthalten soll. "Über den Ankauf ist zu gegebener Zeit in gesonderter Vorlage separat zu entscheiden", heißt es in dem Papier. Die Finanzierung eines möglichen Ankaufs sei allerdings bereits zu planen.