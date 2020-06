Stadtbusverkehr in Gießen von Protesten betroffen

Der Stadtbusverkehr passt sich am Samstag den Klimaaktionstagen auf bestimmten Strecken an. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red/olz). Dass sich der Verkehrswende-Aktionstag, der am kommenden Samstag im Rahmen der Klimaaktionstage stattfindet, auf den Busverkehr auswirkt, machen die Stadtwerke Gießen deutlich. "Die beiden Fahrspuren vom Berliner Platz über den Ludwigsplatz und die Grünberger Straße bis zu Licher Gabel werden wegen der Veranstaltung für den gesamten Verkehr gesperrt", erklären die SWG. Deshalb müsse man die Busse der Linien 1, 2, 3/13, 7, 9, 801 und 802 umleiten. Die Linien 5, 12, 15 und 800 folgten den bekannten Streckenverläufen. Allerdings starte am Samstag "gegen 16 Uhr eine Fahrraddemonstration im Rahmen dieses Events. Aufgrund dessen ist im gesamten Innenstadtbereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Sehr wahrscheinlich sind davon auch die Stadtbusse betroffen", so die Stadtwerke.

Die Umleitungen im Einzelnen:

Linie 1 fährt in Fahrtrichtung Sophie-Scholl-Schule und Rödgen ab Haltestelle "Johanneskirche" zur Haltestelle "Behördenzentrum" weiter über die Ostanlage, die Moltkestraße und die Grünberger Straße zur Haltestelle "Wolfstraße". In der Gegenrichtung ist keine Umleitung nötig. Linie 2 verkehrt in Fahrtrichtung Eichendorffring ab der Haltestelle "Marktplatz" zur Haltestelle "Behördenzentrum", um dann über die Ostanlage, die Moltkestraße und die Licher Straße zur Haltestelle "Nahrungsberg" zu gelangen. Auch hier verkehren die Busse in der Gegenrichtung auf dem regulären Linienweg. Die Linien 3 und 13 bedienen in Fahrtrichtung Schwarzacker /Schlangenzahl/Dialysezentrum nach der Haltestelle "Marktplatz" die Haltestelle "Stadttheater", nehmen dann die Südanlage und die Bismarckstraße bis zur Haltestelle "Liebigschule". In Fahrtrichtung Friedhof folgen sie dem gleichen Verlauf in entgegengesetzter Richtung, also ab der Haltestelle "Liebigschule" über die Bismarckstraße, die Südanlage und Neuen Bäue zur Haltestelle "Stadttheater". Linie 7 fährt in Fahrtrichtung Philosophenwald ab der Haltestelle "Marktplatz" zur Haltestelle "Behördenzentrum". Weiter geht es über die Ostanlage, die Moltkestraße und die Eichgärtenallee zur Haltestelle "Schwanenteich". In der Gegenrichtung Evangelisches Krankenhaus bleibt alles wie gewohnt. Die Linie 9 verkehrt zwischen den Haltestellen "Alfred-Bock-Straße" und "Marktplatz" in beiden Richtungen über die Bismarckstraße und Südanlage und bedient die Haltestelle "Stadttheater". Linie 801 wird in Fahrtrichtung Ostschule wie die Linie 2 nach der Haltestelle "Behördenzentrum" über die Ostanlage, die Moltkestraße und die Licher Straße zur Haltestelle "Nahrungsberg" geführt. Fahrten, die regulär an der Haltestelle "Berliner Platz" enden, verkehren ohne Umleitung. Busse, die in Richtung Weststadt/Launsbach-Wißmar unterwegs sind, fahren den üblichen Weg. Linie 802 nutzt in Fahrtrichtung Philosophikum II die gleiche Alternativroute wie die Linien 3 und 13: ab Haltestelle "Marktplatz" zur Haltestelle "Stadttheater" und weiter über die Südanlage und die Bismarckstraße zur Haltestelle "Liebigschule". Auch hier entfallen die Umleitungen, wenn die Fahrt regulär an der Haltestelle "Berliner Platz" endet. Für die Fahrtrichtung Weststadt/Krofdorf-Gleiberg gilt die entgegengesetzte Streckenführung: ab Haltestelle "Liebigschule" über die Bismarckstraße, die Südanlage und Neuen Bäue zur Haltestelle "Stadttheater".