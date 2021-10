Stadteingang im Schiffenberger Tal in Gießen verändert sich

Dort, wo heute das Gebäude des Polizeipräsidiums Mittelhessen steht (links), soll künftig die Karl-Glöckner-Straße verlaufen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen hat im Schiffenberger Tal mit ihren Neubauten den Anfang gemacht. Doch der Stadteingang dürfte sich in den nächsten Jahren weiter verändern. So steht es in den Bebauungsplänen "Eisteiche" und "Karl-Glöckner-Straße", die der Magistrat jetzt auf den Weg gebracht hat. Ausgangspunkt ist eine Erweiterung, die das Unternehmen "Faber & Schnepp" an seinem Standort am Schiffenberger Weg plant. Verbunden damit sind Straßenbaupläne, Entwässerungsfragen und mittelfristig auch ein Neubau des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Der Reihe nach. Seit den 60er Jahren hat das heimische Bauunternehmen einen Betriebshof im Bereich Schiffenberger Weg/Steinberger Weg. Dort steht nun eine Erweiterung an, um die "Voraussetzungen zur Modernisierung der Asphaltmischanlage zu schaffen. Hierfür werden Asphaltgranulate unterschiedlicher Kornfraktionen ressourcenschonend weiterverarbeitet. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird der Umgang mit wiederverwertbaren Straßenbaustoffen geregelt und gefordert", erklärt der Magistrat Hintergründe der Betriebserweiterung. Allerdings reicht der Platz auf dem aktuellen Betriebshof dafür nicht aus. Deshalb will der Magistrat für "eine bereits im 'Faber & Schnepp'-Eigentum befindliche Waldfläche nordwestlich der Ringauffahrt-Rampe 'Schiffenberger Tal' mit circa 2500 Quadratmetern Größe" notwendige rechtliche Voraussetzungen schaffen. Dort soll die Erweiterung umgesetzt werden, in Verbindung mit einer gleichwertigen Ersatzaufforstung im Stadtgebiet und einem notwendigen Entwässerungskonzept. Damit kommt die Karl-Glöckner-Straße ins Spiel.

Pläne des Gartenamtes

Zunächst aber zurück zum Betriebshof des Bauunternehmens. Um die Pläne der Firma dort umzusetzen, fordert die Obere Wasserbehörde des Regierungspräsidiums Gießen "Lösungsmöglichkeiten für eine neue, dem Stand der Technik entsprechende Gebietsentwässerung, die eine Ableitung des Oberflächenwassers mit vorgeschalteter Reinigungsstufe vorsieht", informiert der Magistrat. Aufgrund der räumlichen Umstände sei sie jedoch auf Firmengelände und Erweiterungsfläche nicht realisierbar. Deshalb haben die Mittelhessischen Wasserbetriebe "eine Entwässerungsplanung angeregt, die eine bereits bestehende und noch nicht umgesetzte Renaturierungsplanung des Bruchgrabens durch das Gartenamt ergänzt um eine zusätzliche Rückhaltefläche auf der südlich der Karl-Glöckner-Straße liegenden Parkplatzfläche sowie der südlich davon liegenden Wiesenflächen." Die Firma "Faber & Schnepp" wird an den Kosten beteiligt.

Auch an der Karl-Glöckner-Straße selbst soll sich mittelfristig einiges ändern. Die Stadt möchte mit dem Land einen Flächentausch auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums vornehmen. "Der Flächentausch ist Voraussetzung, um den Knoten Schiffenberger Weg / Steinberger Weg / Karl-Glöckner-Straße mit den zwei versetzten Einmündungen entsprechend der Verkehrsuntersuchung 'Schiffenberger Tal', zur Optimierung der Abwicklung des zu erwartenden motorisierten Verkehrs und unter Berücksichtigung der Belange der Radfahrer und Fußgänger, umbauen zu können", erläutert das Gremium. Pointiert: Um den Verkehrsknoten leistungsfähiger zu machen, sollen die Zufahrten von Steinberger Weg und Karl-Glöckner-Straße gegenüber und nicht mehr versetzt liegen. Dazu muss die Karl-Glöckner-Straße auf das Grundstück der Polizei rücken, was den Flächentausch mit dem Land notwendig macht. Neben den Bebauungsplänen, die der Magistrat jetzt vorgelegt hat, ist schon seit Längerem bekannt, dass der Standort der Polizei dort in die Jahre gekommen ist. Mittelfristig soll deshalb ein Neubau für das Präsidium entstehen.

Vorhaben der Volksbank

Schon im Juni hat der Magistrat auch den Bebauungsplan "Steinberger Weg" angestoßen. Neben dem bereits bestehenden Neubau mit Parkhaus, der unter anderem die Rettungswache der Johanniter beherbergt, ermöglicht der Plan der Volksbank Mittelhessen die Errichtung eines weiteren Bürogebäudes. Auf dem Grundstück, auf dem ehemals die Firma "BTF Bonn Tatje Fackinger GmbH + Co. KG" beheimatet war, hat die Bank langfristige Möglichkeiten zur Erweiterung ihres Hauptsitzes. Durch Entsiegelung und Anpflanzungen soll der Grünanteil in dem Gebiet steigen.