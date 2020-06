Stadtführungen: Am 13. Juni geht es wieder los

Jetzt teilen:

Giessen (red). Lange mussten die Gießener sowie Besucher, aber auch die Gästeführer, auf den Beginn der Stadtführungen in Gießen warten - am kommendem Wochenende ist es soweit. Da die Wiederaufnahme der Stadtführungen mit besonderen Auflagen verknüpft ist, gilt das bereits veröffentlichte Programm der Gießener Stadtführungen vorerst nicht.

Am Samstag, 13. Juni, führt Dagmar Klein auf einem Stadtrundgang durch das historische Gießen. Auf den ersten Blick ist in der Innenstadt nicht viel vom alten Gießen zu sehen, doch auf dem Weg vom Stadtkirchenturm zu den alten Zeugnissen der Geschichte gibt es viel zu entdecken. Am Sonntag, 14. Juni, zeigt Dr. Jutta Failing die verruchten Seiten der Stadt entlang der Bahnhofstraße. Diese war einst ein Prachtboulevard mit herrschaftlichen Hotels und Gewerbebetrieben, geriet nach 1945 aber zur Rotlichtmeile mit zweifelhaftem Ruf.

Bis Ende Juni hat die Gießen Marketing GmbH ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Alle aktuellen Führungstermine finden Interessierte im Veranstaltungskalender unter der Rubrik "Stadtführungen" auf www.giessen-entdecken.de. Auch die Rahmenbedingungen ändern sich: So muss für jeden Führungstermin im Vorhinein ein Ticket erworben werden. Diese sind erhältlich in der Tourist-Information Gießen, im InfoCenter Hochschulen und Stadt sowie online unter www.reservix.de. Die Tickets sind personengebunden und nicht übertragbar. Die Gruppengröße ist aufgrund der aktuellen Lage auf zehn Teilnehmer begrenzt, jeder muss eine selbst mitgebrachte Mund-Nase-Bedeckung tragen. Aktuell werden Kostümführungen, an denen zwei Gästeführer beteiligt sind, nicht angeboten.

Gruppenbuchungen sind zu Wunschterminen auch wieder möglich. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information beraten auch individuell. Anfragen sind per E-Mail an tourist@giessen.de oder telefonisch unter 0641/306-1890 möglich.