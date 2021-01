Stadtgeschichte, die alle erreichen soll

Auf neuen Wegen will das Oberhessische Museum seinen Besuchern Gießens Geschichte künftig näher bringen - etwa mit einem interaktiven Stadtmodell. Fotos: Studio Neue Museen, Wettbewerbsentwurf 2020

GIESSEN - 15 Jahre: So lange dauert der Lebenszyklus einer Dauerausstellung im Schnitt, sagt Andreas Haase, Geschäftsführer von "Studio Neue Museen". Da gelte es, sich gut zu überlegen, wie man das Interesse des Publikums dauerhaft wecken will. Nun hat sein in Berlin und Halle angesiedeltes Gestaltungsbüro den Zuschlag erhalten, die neue Dauerausstellung des Oberhessischen Museums Gießen zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen laut Plan ab Herbst 2024 zu sehen sein. Gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch, Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher stellte Haase das gemeinsame Projekt jetzt bei einem Pressegespräch vor.

Das in einem laut Neubacher "hochkarätigen Auswahlverfahren" unter insgesamt 20 Bewerbern ausgewählte "Studio Neue Museen" kann als Referenz mit einer Liste renommierter Häuser aufwarten, deren Dauerausstellungen es konzipiert hat. Dazu zählen etwa das Stadtmuseum Halle und das Haus der Weimarer Republik in Weimar. Hinzu kommen zahlreiche weitere Ausstellungsprojekte, etwa für das Historische Museum Frankfurt oder das Museum für Kommunikation in Berlin. Und bereits anhand ihres aufgeräumten, informativen Internet-Auftritts (www.studioneuemuseen.com) lässt sich erahnen, worauf es den erfahrenen Ausstellungsmachern um den Architekten und Geschäftsführer Haase ankommt. Die für die neue Gießener Präsentation auszuwählenden Objekte sollen Geschichten erzählen, Menschen sollen zu Wort kommen, den Besuchern soll die Möglichkeit zur Beteiligung gegeben werden - Neudeutsch: Partizipation. Das alles hat nichts mehr mit dem schon lange angestaubten Konzept zu tun, Stadtgeschichte von den Anfängen bis heute in bieder-chronologischer Form allein hinter Vitrinenglas und auf Schautafeln nachzuerzählen. Vielmehr geht es darum, die Exponate "zum Sprechen zu bringen" und darüber hinaus "in einen Zusammenhang zu setzen, der bislang nicht sichtbar war", wie Museumsleiterin Weick-Joch erläutert.

Was das konkret für Gießen und die Darstellung seiner Geschichte bedeutet, vermag Andreas Haase derzeit noch nicht zu sagen. Die Konzeption einer Dauerausstellung sei eine "komplexe Aufgabe, man fängt da eigentlich immer wieder bei Null an". Nun gehe es für ihn erst einmal darum, die unterschiedlichen Kulturinstitutionen der Stadt anzuschauen und die Gemengelage näher zu studieren. Anschließend soll gemeinsam mit dem Team des Museums sowie externen Experten an der Auswahl der Objekte und der Gestaltungsform der Ausstellung gearbeitet werden. Die Zielsetzung ist allerdings ambitioniert: "Es muss darum gehen, alle zu erreichen", betont Haase. Gleichzeitig müsse das Museum selbst aktiv Zielgruppen entwickeln. "Was könnte den Angelsportverein ansprechen?" Danach lasse sich etwa ebenso fragen, wie nach den Erwartungen historisch interessierter Besucher. "Wir müssen also Angebote für ganz unterschiedliche Interessenlagen schaffen."

Persönliche Geschichten sind zentral für die neue Dauerausstellung - wie etwa die des Hobbymodellbauers, der zerstörte Stadtkirche in Pappmaché gebannt hat.

Den vielgestaltigen Anspruch an die zu entwickelnde Neugestaltung des Museums formuliert auf andere Weise auch Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz. Die künftige Dauerausstellung "soll dazu beitragen, dass das Museum offener, freundlicher und zeitgemäßer wird", betont sie. Dazu gehöre ebenso, auch die inhaltliche und räumliche Gestaltung der Museumsräume als außerschulischen Lernort auf den Weg zu bringen und zudem mehr Raum für aktuelle Themen der Stadtgeschichte anzubieten. Hinzu kommen Themen wie Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit, die im Wettbewerb ebenfalls den Ausschlag für die Wahl der externen Experten gegeben hätten. "Ich freue mich, dass der Museumsprozess nun weiter vorangetrieben wird", kommentiert sie die Auftragsvergabe an das Berlin-Hallenser Gestaltungsbüro.

Daran schließt sich Museumsleiterin Weick-Joch an: "Wir haben, glaube ich, eine sehr gute kreative Grundlage geschaffen, um das Museum weiter zu entwickeln." Vor allem in Verbindung mit dem Architekturwettbewerb, bei dem es um die Umgestaltung von Leib'schem und Wallenfels'schem Haus am Kirchenplatz geht. Die Entscheidung dazu soll am 16. Februar fallen und biete "eine Riesenchance", die Ausstellungsgestaltung und die bauliche Modernisierung der beiden Häuser am Kirchenplatz "gemeinsam in Angriff zu nehmen".

Inhaltlich soll die Präsentation in allen drei Häusern sieben zentrale Themen in den Blick nehmen: Stadtgeschichte, Sammler und Sammlerpersönlichkeiten, Industrie, Migration, Freizeit, Wissenschaftsstandort sowie Krieg und Frieden. Hinzu kommen weiterhin regelmäßige Sonderausstellungen im Alten Schloss, sobald die Museen wieder ihre Türen für das Publikum öffnen dürfen. Als Budget für das Ausstellungsprojekt stehen nun 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, die Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbüro ist auf vier Jahre angelegt. Vorgenommen haben sich die Verantwortlichen auch, die Menschen künftig regelmäßig über den Planungsfortgang und den Stand der Dinge zu informieren.