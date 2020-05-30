Samstag, 30.05.2020 - 11:15
4 min
Stadtgespräch: Gute und schlechte Nachrichten auf Gießener Zufriedenheitsskala
Von Benjamin Lemper
Redaktionsleiter Lokalredaktion GA Stadt
ETyyVR5uL2ulnJAbqPOxMKVtI29wnTHtn29goKDtLKImVTEyoFOKnJImMJAeMKVtITIcL2u3MJptYFOfMJyxMKVtnKA0VTImVTgynJ5yVTq1qTHhVREyoz4tMTIlVRMynJ5eo3A0nTIlp3EyoTkypvNvF2SjHTRtDJ50nKOup3EcVvObLKDtLJ5aMJiQiT5xnJq0YPOmMJyhMJ4tMT9lqTyaMJ4tH3EuozEipaDtnJ0tH2IjqTIgLzIlVUc1VUAwnTkcMpBsMJ4hVREuoJy0VTqynTIhVUqinTjtZwVmVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyVUMypzkipzIhYvOGolOxnJAbqPOfnJIaMJ4tnJ4tMTIlVSqcpaEmL2uuMaEmq2IfqPOSpzMioTptqJ5xVR1cp3AypzMioTptLzIcMJyhLJ5xMKVhVRIlp3Dtqz9lVUc3MJxtI29wnTIhVTgioz50MFO2MKWgMJkxMKDtq2IlMTIhYPOxLKAmVTS1MvOxMJ0tMJuyoJSfnJqyovOODHMSHl1UMJmQcT5xMFOvnJ5hMJ4tn3IlrzIlVScynKDtoJy0VSMUHPOynJ4tGzSwnTMioTqypvOzj7klVTEyovOuLzqyp3OlqJ5aMJ5yovNvG3E0ol0vF29hrzIlovOaMJM1ozEyovO3o3WxMJ4tnKA0YPOxMKVtMKE3LFNkZQNjVT5yqJHtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtLJ52nKAcMKW0YvNdGJy0VTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtnTS0VTEcMFOun3E1MJkfMFOSoaEmL2uynJE1ozptLJkfMJ0tDJ5mL2uynJ4tozSwnPOhnJAbqUZtraHtqUIhYvOJnJIfoJIbpvOmMJxtMKZtozywnUDtM2IfqJ5aMJ4fVTyhVRqcMpBsMJ4tMTyyVRgip3EyovO6qFOmMJ5eMJ4tqJ5xVTEcMFODpz9xqJg0nKMcqZBxqPO6qFOypzwQgzuyovjtqJ0tMJyhMFOFMJ50LJWcoTy0j6E0VTEyplOUMKAwnZBxMaEmVUc1VTqyq8BxnUWfMJymqTIhYvORLKZtn2kcozq0VTIbMKVtozSwnPOynJ5ypvOmqUWuqTIanKAwnTIhVRMynTkynJ5mL2wQcUE6qJ5aYPO3LKZtopB2M2kcL2ttnKA0VUIhMPO3LKZtMTIlVR1upzg0VUIgVRgcpaAwnUOupUWcn2RfVTqyM3WcoTk0MFOOqJWypzqcozIhYPOGL2uuMaAej6EmMFO1ozDtD28hVUAiVTuypzqcLaDhVRygoJIlnTyhVUqupvOxnJHtFJ1go2WcoTyyYPOxnJHtMTIlVSIGYIObLKWgLKWcMKAyVPWSoTxtGTyfoUxvVQVjZGZtozSwnPO6qKMipvOuqJM3MJ5xnJqypvOAo2Eypz5cp2yypaIhMlQQiTWypaWup2AbMJ5xVTS1MzqyM2IvMJ4tnTS0qTHfVTWynJ0tIJ16qJptqz9hVRW1qUcvLJAbVUIhMPOVj7k0qTIhLzIlMlOhLJAbVRqcMpBsMJ4toz9wnPOuoUZtVyq1oaAwnT9vnzIeqPVtMTSlM2ImqTIfoUDtq29lMTIhYPO6qJ1uoPOxnJHtF2SjLKccqZBxqTIhVTS1MzqlqJ5xVTShnTSfqTIhMTIhVSquL2umqUIgplOhnJAbqPOgMJulVTS1p3WynJAbqTIhYvOSnJ5yVTwQgzuypzHtGJyfoTyiozIhp3IgoJHtq3IlMTHtnJ4tMTyyVT5yqJHtHUWiMUIeqTyioaAmqZBxqUEyVTyhqzImqTyypaDfVUc1MTIgVUAunPOynJ4tEfB8ozMdLJulMKAjoTShVUMipvjtIJ1mLKE6VUIhMPODMKWmo25uoTWyp3EuozDtp3EynJqypz4traHtq29foTIhYvORnJHtEJ50q2ywn2k1ozptq2SlVUElo3E6VT1ynUWzLJAbMKVtDKImrzIcL2uhqJ5aMJ4tMUIlL2ttMTyyVREyqKEmL2uyVRkuozE3nKW0p2AbLJM0pl1UMKAyoTkmL2uuMaDtMJyhMFOuozEypzHhVRoQiUVtMJyhMJ4tGJShM2IfVTShVT1yMTy0MKWlLJ5yovOZMJAeMKWynJIhVUqcpzDtMTSmVTWyqz9lp3EynTIhMTHtDKImVT51ovOmnJAbMKVtozywnUDtp29lM2IhYvOWovObj7MwnUA0MJ0tGJUQa2HtLzIxLKIypzkcL2ttnKA0VTcyMT9wnPOxnJHtH3ElMJywnUIhMlO6LJufpzIcL2uypvOXo2WmYvOIozDtLKIwnPOzj7klVTEcMFOGqTSxqPOxj7klMaEyovO3MJy0MKWyVUqyM2MuoTkyozEyVSA0MKIypzIcoz5unT1yovOaMKWuMTHtnzI0raDfVTEuVTAipz9hLJWyMTyhM3Dto2uhMJucovOmL2uiovOynJ4tMTywn2ImVR1coaImVTygVRuuqKAbLJk0VTIlq2SlqTI0VUqcpzDfVT5cL2u0VTMioTqyozkiplOvoTIcLzIhYvOSnJ4tFT9zMz51ozqmp2AbnJ1gMKV6VREcMFOBLJAbMaWuM2HtozSwnPObo2Abq2IlqTyaMJ4tE2I3MKWvMJMfj6EwnTIhVTymqPOhLJAbVUqcMFO2o3VtqJ5aMJWlo2AbMJ4hXxS1MzuipzAbMJ4toZBxp3A0VTEupfB8LzIlVTucozS1plOynJ5yVScunTjtLKImVTEypvOIozMuoTkmqTS0nKA0nJftZwNkBFOxMKZtHT9fnKcynKOlj6EmnJEcqJ1mVR1cqUEyoTuyp3AyowbtEKWzpzI1oTywnPOcp3DtraIhj6EwnUA0VTIcoz1uoPjtMTSmplO3MJ5cM2IlVR1yoaAwnTIhVUAwnUqypvO2MKWfMKE6qPO3qKWxMJ4to2EypvOaLKVtp3EupzWyov4tETSmVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTEyovOFLJE2MKWeMJulYvOVnJIlVUMypaIhM2mQiTAeqTHtM2mQiTAeoTywnTIlq2Icp2Htn2IcovOynJ56nJqypvOFLJEfMKVtqZB2MTkcL2thVRSfoTIlMTyhM3ZtMfBxoTk0VUAiMz9lqPOcoaZtDKIaMFjtMTSmplOxMKVtH3EuMUEvMKWynJAbVUMiovOUnJKQa2IhVT1cqPNkZmNtqz9hVTyhp2qyp2SgqPNkAwptIJ5zj6EfoTIhVTygVRkuozEepzIcplOynJ5xMKI0nJptMJyhMJ4tH2Abq2IlpUIhn3DtLzyfMTI0YvORLKZtnKA0VTyhp29zMKWhVT5cL2u0VUMypaq1ozEypzkcL2tfVTEuVTucMKVtp2IbpvO2nJIfMFOFLJEzLJulMKVtqJ50MKW3MJqmVUIhMPOaMJoQcTuloTywnTHtH2y0qJS0nJ9hMJ4toJy0VSOeqljtGTg3YPOPqKAmMJ4fVRM1j59aj6EhM2IlovOiMTIlVTShMTIlMJ4tHzSxoTIlovOjMKVtp2Htq2SbpaAwnTIcozkcL2uypvOmnJ5xYvOKo2WynFOhnJAbqPO1oaEypaAwnTkuM2IhVUqypzEyovOmo2kfYPOxLKAmVQLmVR1uoPNbqz9hVQR2AlxtMTyyVREuoJIhVUIhMPOVMKWlMJ4tLKIzVUc3MJxtHfBxMTIlovOxMJ4tIJ5zLJkfVUAyoTWmqPO2MKW1paAuL2u0VTuuLzIhYvOFMKAjMJg0YPOJo3WmnJAbqPO1ozDtHfB8L2gmnJAbqT5unT1yVTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4tp2yhMPOhLKGQiUWfnJAbVTEuplOynJ5yVP0to2M0VTqyoaIaVTkup3AyovOmnJHtraHtq8B8oaAwnTIhVZB8LaWcMl4tETyyVUc3MJy0MFOPo3EmL2uuMaDtoTS1qTI0YPOxLKAmVT9zMzIhn3IhMTyaVT5iL2ttMJyhnJqyplOgMJulVToQiUVtMTyyVSAcL2uypzuynKDtMTIlVUAwnUsQcTAbMKWyovOJMKWeMJulp3EynJkhMJugMKVtM2I0LJ4tq2IlMTIhVT11p3ZhVREcMFORMJMcrzy0MFOxpfB8L2gyovOmnJAbVTcuVTS1L2ttpzIaMJkgj6GQa2yaVTygVRMunUWlLJEeoTygLKEyp3DtMTImVRSRExZtLKImYPOcovOxMJ0tE2yyj59yovO6qJkyqUc0VTyhVTEypvOYLKEyM29lnJHtVyAcL2uypzuynKEmM2Izj7kboPVtoJy0VTEypvOBo3EyVQDfAFOeMJyhMKA3MJqmVUc1MaWcMJEyoaA0MJkfMJ5xVTSvM2ImL2uhnKE0MJ4tnTS0YvOUMJ5uoz50VUqypzEyovOyqUquVTwQcUIznJqyVRgiozMfnJg0MFOgnKDtHTg3VT9xMKVtFTyhMTIlozymp2HtLKIzVSWuMUqyM2IhYvOIozD6VR1uovO3MKWxMFOuqJLtMTIlVRMunUWvLJuhVTWyMUYQcT5aqPOiMTIlVTWynTyhMTIlqPO1ozDtMJ1jMzyhMTHtMTSmVSWuMTMunUWyovOynTIlVTSfplOGqUWyp3ZtMTIhovOuoUZtH3Ouj58hXxWyp3AypzHtHzImqJk0LKEyVTS1MvOxMKVtJaIzpzyyMTIhnTIcqUAmn2SfLFO3MJymqPOxMKVtAl4tE2yyj59yozIlVRg1ozEyoaAjnJIaMJjtLKImVP0tnzRtp29aLKVtMTIhVRWyp3E3MKW0YPOmMJy0VTEcMKAyVUWypUYQcUAyoaEuqTy2MFOIoJMlLJqyVTE1pzAbM2Izj7kbpaDtq2ylMPO1ozDtMTyyVTuynJ1cp2AbMJ4tEzyloJIhVTS1plO2MKWmL2ucMJEyozIhVRWlLJ5wnTIhVTyhVSAuL2uyovOTpzI1ozEfnJAbn2IcqPjtDzIlLKE1ozqmpKIuoTy0j6E0VUAiq2yyVSOlMJymYHkynKA0qJ5apl1JMKWbj6EfqT5cplO1oaEypvOxnJHtGUIjMFOhnJ1gqP4tETIlVSc1MaWcMJEyozuynKEmM3WuMPOfnJIaqPOvMJxtMUIlL2umL2uhnKE0oTywnPN4Avj4VSOlo3cyoaD6VSOfLKE6VQR4VUMiovNkZmVtqJ50MKWmqJAbqTIhVSA0j6ExqTIhYvOSnJ4tGTywnUEvoTywnlOuqJAbVTyhVUAwnUqcMKWcM2IhVScynKEyovjtMTIhovOaqKEypvOGMKW2nJAyVUcunTk0VUAcL2ttnJ1gMKVtLKImVFcOqKAaMKcunTk0VUq1pzEyVTS1L2ttnJ4tE2yyj59yozIlVRWuozgznJkcLJkyovNgVUIhMPO6q2SlVTShVTIcozIhVRWyqUYQiTqypvjtMTIlVT1cqPOynJ5yoFOaMJoQcTkmL2u0MJ4tDKImq2IcplOuovO6q2IcVSAwnTSfqTIlovOmqT9frzHtZwVtAGNjVRI1pz8tMKWvMKI0MKEyYvORnJHtHT9fnKcynFOzLJuhMTI0VT51ovOhLJAbVTyboFOgnKDtDKIzozSboJIhVTS1plOynJ5ypvQQaTWypaquL2u1ozqmn2SgMKWuYvOGo3WaMJ4fVTEup3ZtLJ5aMJkyM3EyplOUMJkxVT5cL2u0VT1ynUVtp2ywnTIlVUAynFO1ozDtoTIcL2u0MzIlqTyaVTuypzS1p2qyM2IvMJ4tq2IlMTHfVT3QiUAmMFOmnJAbVTcyMT9wnPOhnJIgLJ5xVT1uL2uyovjtq2ylMPOcovOxMJ4tDzShn2IhVTWyqT9hqP4tEKZtnTSvMFOmnJAbVUIgVTIcozHtpUWiMzImp2yiozIfoPO2o3WvMKWynKEyqTHtH3ElLJM0LKDtM2IbLJ5xMJk0YPO3MKAbLJkvVTEcMFOHj6E1p2AbqJ5aVUElo3E6VUAipzqzj6EfqTyaMKVtHUYQiTM1ozptozywnUDtLzIgMKWeqPO3o3WxMJ4tp2IcYvOKnJAbqTyaVUc1VUqcp3AyowbtH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPO0pzSaMFOeMJyhVRg1ozEyVTWynFOynJ5yoFOmo2kwnTIhVSMipzMuoTjtMJyhMJ4tMzyhLJ56nJIfoTIhVSAwnTSxMJ4tMTS2o24fVTEuM2IaMJ4tp2IcVT1uovOmL2ufnJKQa2kcL2ttqzIlp2ywnTIlqP4dEKE3LKZtHT9mnKEcqzImVTymqPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVZB8LaWcM2IhplOuqJLtnzIxMJ4tEzSfoPOuLac1M2I3nJ5hMJ4tYFOxLKZtnKA0VTEcMFOFMJ5unKAmLJ5wMFOxMKZtDKI0o2gcoz9mYPOxLKZtnJ4tE2yyj59yovOho2AbVToQiUVtqzyyoToQcTk0nJqyVTShMTIlMFOnq2Iwn2HtM2IhqKE6qPO3nKWxYPOhnJAbqPOhqKVtraIgVRMcoT1yp2AbLKIyov4tETIhovOyplOcp3Dtp2Abo24tLzIgMKWeMJ5mq2IlqPjtq2SmVSMypzShp3EuoUEypvORMJ5hnKZtDzSboPObnJIlVT1cqPOmMJyhMJ0tITIuoFOuqJLtMTyyVRWynJ5yVTqyp3EyoTk0VTuuqPjtozSwnTEyoFOeoTSlVUqupvjtMTSmplOxMKVtVxqcMpBsMJ5ypvOYqJk0qKWmo21gMKVtZwNlZPVtLKImMzSfoTIhVT11p3ZhVRqyqUWyqFOxMJ0tGJ90qT8fVTS1plOxMKVtGz90VTIcozHtIUIaMJ5xVUc1VT1uL2uyovOuoaA0LKE0VUc1VUWyp2yaozyypzIhYvORLKZtHUWiM3WuoJ0fVUIhqTIlVTShMTIlMJ0toJy0VTWyn2ShoaEyovOYj7khp3EfMKWhVUqcMFNvHzI2o2k2MKWbMJkxVvjtGJywnTSyoPOGL2u1oUEyVT9xMKVtGTScqTttDJjgETIyovjtn2ShovOmnJAbVTcyMTIhMzSfoUZtnZB2pzIhVUIhMPOmMJuyovOfLKAmMJ4hVSIhMPOmolOynJ4tDKI0o2gcoz8gE290qTImMTyyoaA0VTymqPOaMKqcp3ZtLKIwnPOynJ4tM2ShrvOvMKAiozEypzImVRIloTIvozymYt==