Samstag, 25.07.2020 - 11:15
4 min
Stadtgespräch: vernünftiger Verzicht, kein Grund zur Sorglosigkeit und Widerstand "In der Roos"
Von Benjamin Lemper
Redaktionsleiter Lokalredaktion GA Stadt
ETSmVTymqPOgLJjtMJyhVTIwnUEypvOVLJ1gMKVtYFOuqJAbVUqyoz4tMTyyVR5uL2ulnJAbqPOmMJkvp3DtM2SlVT5cL2u0VUAiVZB8LzIlpzSmL2uyozDtn29goKDhVREup3ZtMTyyVRqcMpBsMJ5ypvOTLKAmMJ5uL2u0pl1JMKWynJ5cM3IhMlNbE0MJXFOzj7klVTEcMFOynJqyoaEfnJAbVTSgVQRkYwRkYvOmqTSlqTIhMTHtofBxL2umqTHtF2SgpTSaozHtLKIzVSOlqJ5ep2y0raIhM2IhYPOmo25mqTyaMFOapfB2j59ypzHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUAiq2yyVTEyovOIoKc1MlOxqKWwnPOxnJHtH3EuMUDtqzIlrzywnUEyqPO1ozDtLKIwnPOeMJyhVSOlnJ56MJ5jLJSlVTqyn8B8paDtq2IlMTIhVUAioTjfVT1uMlOfMJyxMJ5mL2uuMaEfnJAbMFOBLKWlMJ4tnJ4tMTIlVSAyMJkyVUAwnT1ypacyov4tIUWiqUcxMJ0tnKA0VTEypvO2o24tIz9lp3EuozDtqJ5xVSOlj6EmnJEcqJ0tM2IzLKAmqTHtDzImL2ufqKAmVTSvp29fqKDtpzywnUEcMljtq2IcoPOypvO2MKWhj7khMaEcMlO1ozDtqzIlLJ50q29lqUIhM3A2o2kfVTymqP4tH2AboTyyj59fnJAbVUqupvOyplOdLFOuqKAaMKWyL2uhMKDtMTIlVRgupz5yqzSfVTygVRglMJymVRuynJ5mLzIlMlNbGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyovxfVTEypvOcovOxnJImMJ0tFzSbpvO6qKVtMKWmqTIhVTqlj7oQa2IlMJ4tDKImLaWynKE1ozptqz9hVRAiqzyxYGR5VToQiTulqTHtqJ5xVTcyozHtHzIanJ9hVTqyq2ymp2IloJUQa2IhVUc1oFNvEKOcrzIhqUW1oFVto2EypvNvMTI1qUAwnTIhVSq1nTShVvOxMKVtHTShMTIgnJHtq2IlMTIhVTkcMpBsYvORLKZtHzymnJgiVToQiUVtMJyhMFOKnJIxMKWbo2k1ozptnJ0tIUW1LzIfVTEypvOBLKWlMKEynFOcp3DtMJyhMzSwnPO6qFOapz/QalNgVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0VT5cL2u0VUc1VTqyMfBxnUWxMJ4fVTqynUDtMTRtMJyhMTI1qTyaVUMipv4tI2SmVUsQcUWyVTEuplOinT5ynTyhVToQiUVtMJyhMFOGqTygoKIhMljtq2IhovOgnKDtDJWmqTShMPOaMKAwnUIhn2IfqPO1ozDtM2IzMJyypaDtq2IlMTIhVT3QiUAmqTH/Xx5uqZB8pzkcL2ttn2ShovOcovOynJ5yoFObLJkvMJ4tFzSbpvOuoTkyplOuozEypaZtp2IcovjtLJWypvOxnJHtIz9lLzIlMJy0qJ5aMJ4tMfB8pvOynJ5yVUAioTAbMFOGMKAmnJ9hVTWyM2yhozIhVTcyqUc0VUIhMPOhnJAbqPOypaA0VRShMzShMlOBo3MyoJWypv4tIzIloZBxp3AfnJAbVUc1VUOfLJ5yovjtnKA0VUIhqTIlVTEcMKAyovOIoKA0j6EhMTIhVUAwnTkcL2u0VT5cL2u0VT3QgzqfnJAbYvOIozDtLJkfMKZtnJ0tH29goJIlVT5uL2u6qJuioTIhYPOcp3DtMfB8pvOyL2u0MFOTLKAmMJ5uL2u0MKVtp2IfLaA0pzIxMJ5xVTgynJ5yVRSfqTIlozS0nKMyYvNvETSmVUqcoTjtLKIwnPOeMJyhVR1yoaAwnP4tETyyVRkyqKEyVTuuLzIhVTEuoz4tDzImp2IlMKZtraHtqUIhVvjtLzI0o250VRqTIv1DpfBxp2yxMJ50VRSlozE0VR5cMJEypz1urJIlVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTIgVRShrzIcM2IlYvORLJoQiUVtq2ylMPO2nJIfoTIcL2u0VQVjZwRiZwVtMT9jpTIfqPOmolObMJM0nJptM2IzMJyypaDhVZBpLaWcM2IhpmbtEJyhMFODpzIgnJIlMFOcp3DtMTyyp2IlVRS1p2MuoTjtozywnUDhVRS1L2ttZGx5ZFOcp3DtMTyyVRguoKOuM25yVTSvM2ImLJq0VUqipzEyovNgVUqyM2IhVTEyplOUo2kzn3WcMJqypl4tETyyVTEuoJSfplOvMKWynKEmVTS1p2Ilq8BxnTk0MJ4tHzIaMJ50MJ4tMUIlMaEyovOcoFOXLJulVTEupzS1MvOho2AboJSfVTS1MvOxMJ4tITulo24tqJ5xVTyhVTEcMFOPj7k0qP4dJaHtMKW3LKW0MJ4tq2SlVTS1L2tfVTEup3ZtMTyyVUMiovOKnKAmMJ5mL2uuMaEfMKWhVTEypvOHFR0tpUYQcUAyoaEcMKW0MFOGqUIxnJHfVUqiozSwnPOyplNvMJ1jMzIboTIhp3qypaDvVUAynFjtp29aLKVtnJ4tM2ImL2ufo3AmMJ5yovOPj7klo3YQcUIgMJ4tMJyhMFOALKAeMFO6qFO0pzSaMJ4fVT5cL2u0VUIhLzIxnJ5aqPOPMJqynKA0MKW1ozqmp3GQiUWgMFOuqKAfj7MmMJ4tq8B8pzEyYvOnqJqyM2IvMJ4fVTShVTEypvOOpzWynKDtLJAbqPOGqUIhMTIhVUIhMPOgMJulVT1cqPOynJ5ypvOAqJ5xYH5up2HgDzIxMJAeqJ5aVT9xMKVtMJyhMJ0tE2ImnJAbqUA2nKAcMKVtraHtqzIlLaWcozqyovjtq2yln3DtnKWaMJ5xq2yyVTSvp2AbpzIwn2IhMP4tG2W3o2ufVTEuplOcoFOgMJEcrzyhnKAwnTIhVRWypzIcL2ttnzRtp2Abo24toTShM2Htj7kvoTywnPOcp3DtqJ5xVUAynKDtVSqiL2uyovOyqUquVTyhVRqup3Elo25ioJyyVUIhMPOSnJ56MJkbLJ5xMJjtD29lo25uYJWyMTyhM3DtpUWun3EcrzyypaDtq2IlMTIhVT11p3ZhVSAyoTWmqPOxMJ4tLzI0MJyfnJq0MJ4tEz9lp2AbMKWhVTymqPOuLzIlVTWyq3Imp3DfVTEup3ZtMJyhMFOmo2kwnTHtEJyhp2AbpfBxozg1ozptMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlO3LJulp2AbMJyhoTywnPOhqKVtp2Abq2IlVUc1VUMypz1cqUEyoT4tp2IcovOej7MhoaEyYPO3MJyfVTEcMFNvE3WyoacyVTEyplOSpaElLJqvLKWyovVtqzyyoTMuL2ttp2Abo24tMKWlMJywnUDtnKA0YvORMJ5ho2AbVUAioTk0MFOcnUWyVTShp2AbLKIfnJAbMFOIoaEypaA1L2u1ozptj7kvMKVtMTyyVSMypaEynJk1ozptMzIcoaA0MKVtHTSlqTyeMJjfVTEcMFO2nKW1p2uuoUEcMlOmMJyhVUIhMPO0nJIzVTyhVTEcMFOZqJ5aMFOynJ5xpzyhM2IhVTiQgz5hMJ4fVUc1oJyhMTImqPOynJ4tIzIlp3GQcT5xozymVTEuMfB8pvO3MJAeMJ4fVTEup3ZtMKZtoz9wnPO2nJIfVUc1VTMlj7kbVTymqPjtqJ0tp29lM2kiplO1ozDtqJ52o3WmnJAbqTyaVUc1VUqypzEyov4tETRtnKA0VTImVTS1L2ttozywnUDtrzyyoToQiTulMJ5xYPOxLKWuqJLtraHtqzIlq2Icp2IhYPOxLKAmVUAyoTWmqPOSrUOypaEyovOuozMuozqmVTEyovOBqKE6MJ4tqz9hVR1up2gyovOuozqyraqynJMyoUDtnTSvMJ4hVRImVTqynZB2paDtoaIhVTIcoz1uoPO6qJ0tq2ymp2Ihp2AbLJM0oTywnTIhVSOlo3cyp3ZtMTS6qFNgVTIlp3DtpzIwnUDtLzIcVTIcozIgVT5yqJSlqTyaMJ4tIzylqKZtYFjtEKWzLJulqJ5aMJ4traHtp2SgoJIfovjtMTSlLKImVUc1VTkypz5yovjtMTSlj7kvMKVtraHtMTymn3I0nJIlMJ4fVRIln2IhoaEhnKAmMFO6qFObnJ50MKWzpzSaMJ4tqJ5xVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVTqyM2IvMJ5yozMuoTkmVUc1VTgipaWcM2yypzIhYvOGMJkvp3DtIIZgHUYQcUAcMTIhqPORo25uoTDtIUW1oKNtnKA0VTyhVTEcMKAypvOQLKImLFO1oJqyp2Abq2Ihn3DtYFO2MKWgqKEfnJAbVTcyMT9wnPOhnJAbqPOynJ5ypvOcoz5ypzIhVZBpLzIlrzI1M3IhMlOzo2kaMJ5xYPOmo25xMKWhVUMcMJkgMJulVUAwnTkyL2u0MJ4tIJ1zpzSaMKqypaEyovOaMKAwnUIfMTI0YvcRLKZtqJ1mqUWcqUEyozHtDzS1M2IvnJI0VPWWovOxMKVtHz9iplVtnKA0VTIcovOyL2u0MKVtETS1MKWvpzIhozIlYvORnJHtETIvLKE0MFOlMJywnUDtLzymVTyhVTEcMFN3ZTIlVRcunUWyVUc1pfB8L2ftqJ5xVTMfLJ1gqTHtnJ1gMKVtoJSfVUqcMJEypvOuqJLhVREuLzIcVUAwnTyyovOyplO6qJkyqUc0VUAiYPOuoUZtp2IcMJ4tMTyyVUqyp2IhqTkcL2uyovOYo25zoTyeqTHtMJ50p2Abj6ElMaDtq29lMTIhYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttM2yvqPOyplOynJ4tM2IgMJyhp2SgMKZtJzyyoQbtraHtqzIlnTyhMTIlovjtMTSmplOFj7MxM2IhVTEcMFOSnJ53o2uhMKVtMTS2o25fLKIzMJ4tqJ5xVTEypvOGqTSxqUEynJjtnJ5zpzSmqUW1n3E1pzIfoPNvLKImp3EcpzW0Vv4tFJ5mo2Mypz4tnTSvMJ4tMTyyVUElMJyvMJ5xMJ4tF3YQcTM0MFObnJ50MKVtMTIlVRyxMJHtMUIlL2uuqKZtMJyhMJ4toTShM2IhVRS0MJ0tLzI3nJImMJ4hVSc1pacynKDtLJWypvObj6EfqPO2o3VtLJkfMJ0tG3W0p2kuozE3nKW0VRElYvOYo25mqTShqTyhVRWyL2gypvOxnJHtH3EuMUE2MKW3LJk0qJ5aVT1cqPOmMJyhMJ0tI2yxMKWmqTShMPOaMJqyovOxLKZtYFO2o20tIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0VRqcMpBsMJ4tMfB8pvO6qJmQcUAmnJptMKWeoZBxpaEyVP0tDJWeMKAwnTIlovO2o24tFTIfoTIgVUIhMPORqJ5eoTIgVSqcMKAyozgho3OzYHSgMJymMJ5voZBxqJkcozptnJ4tDKEyoF4tH2IcozIhVSMipaq1pzLfVTSlqTIhp2AbqKE6pzIwnUEfnJAbMFOPMKA0nJ1gqJ5aMJ4tq8B8pzEyovO2MKWfMKE6qPjtq2Icp3DtMTyyVSA0LJE0VTS1MvOOozMlLJqyVUc1pfB8L2ffVTEcMFODpfB8MaIhM2IhVTEuqJIlqTIhVTSvMKVtLJ4hVREcMFOGL2ugMKE0MKWfnJ5aMFO3MKWxMJ4tqz9hVRMuL2ufMKI0MJ4tMJyhM2ImLJ1gMJk0YPNvLzIbqKEmLJ0toJy0VTIcozIgVRMcoUcmqTyzqPOgLKWenJIlqPjtMJyhrzIfovOcovOynJ5yVRqfLKAxo3AyVTqyp2I0raDtqJ5xVT5uL2ttDzIyozEcM3IhMlOxMKVtDJg0nJ9hVUAiVUqcMFO2o3WaMKAynTIhVUAiMz9lqPOuqJLtMTyyVPqYpzIvp3qcMKAyovptMaWynJqyoTSmp2IhVvjtqTIcoUDtGJSanKA0pzS0p3AjpzIwnTIlnJ4tD2kuqJEcLFOPo2cyVT1cqP4tETyyVR1upzgcMKW1ozptp2IcVTIcozHtVzShMKWeLJ5hqTHtMzSwnTkcL2uyVSOlLKucplVfVT9vMJ5xpzIcovOzj7klVTEuplOmpZBxqTIlMFOAo25cqT9lnJ5aVTIlMz9lMTIloTywnPjtqJ5xVUAwnTSxMFOxMJ4tEzSfqTIlovOhnJAbqP4dJaI0pzIzMzIhMPOcp3DtnJ5xMKZtMTIlVRIcoaquozDfVTEcMFODo3O1oTS0nJ9hVUAynFOmqZBxpzgypvO1ozDtqzy0LJkypvOuoUZtZwNkBPO2o24tMTIhVRq1qTSwnUEypz4tLJ4tMfB8ozLtITSaMJ4tM2ImnJAbqTI0VUIhMPQQiTWypvOynJ5yVUA0LJ5xLKWxnKAcMKW0MFOGL2wQcUE6qJ5aVPuxnJHtnZB2L2umqTHtDJ56LJufVTIcozImVSEuM2ImVT11oUEcpTkcrzyypaDtoJy0VTEyoFOTLJg0o3VtZlxtMKWlMJAbozI0YvORnJImMFO3LKWyovO1paAjpfB8ozqfnJAbVUMiovN3AFORqJ5eoTIhVUIhMPOmMJAbplOVMJkfMJ4tDJ1ynKAyozWfj6E1oTyhM2IhVTS1p2qyM2ShM2IhYvORnJHtM2IhLKIyVRShrzSboPNlZQVjVUAynFOho2AbVT5cL2u0VTgfLKVhVREuplOaMJqyoasQcUW0nJptMzImqTqyp3EyoTk0MFOapfB2j59ypzHtIz9ln29goJIhVTguoz4toTS1qPOPo2cyVUMypaAwnTyyMTIhMFOIpaAuL2uyovObLJWyov4tJaIgVTIcozIhVTiQgz5hMFOyplOmnJAbVUIgVPWhLKGQiUWfnJAbMFOGL2u3LJ5eqJ5aMJ4vVTuuozEyoT4fVUc1oJSfVUMcMJkyVRyhp2IeqTIhpT9jqJkuqTyiozIhVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUA0j6Eln2IlVUMypaElMKEyovOmMJyyovOuoUZtraI2o3VhVSc1oFOuozEypzIhVUqypzEyovOxnJHtH2AboJI0qTIloTyhM2HtoaIhVTShVTcyMTIgVSAioJ1ypaEuMlOmMJy0VTEyoFN4YvOXqJkcVTWcplOmpZBxqTImqTIhplOOozMuozptDKIaqKA0VTSvM2IzLJ5aMJ4hVREcMFNvqzIlMTywnUEyqTHtGJI0nT9xMFVtoTSmp2HtMTSbMKVtLKIwnPNvq2ImMJ50oTywnPOgMJulVRI4MJ1joTSlMFVtMKW3LKW0MJ4h