Städtische Seniorentreffs sind zurück

GIESSEN - (red). Seit März waren die sechs Seniorentreffs der Stadt Gießen geschlossen. Die Corona-Verordnung des Landes Hessen hat mit der Schließung von Seniorenbegegnungsstätten den Personenkreis als Risikogruppe besonders geschützt. Zugleich fielen damit aber für die Besucher wichtige Ankerpunkte in ihrem Alltag weg, wie der regelmäßige Austausch untereinander, Gesellschaftsspiele, Gymnastik, Gedächtnistraining und natürlich die gemeinsamen Mahlzeiten.

Regelmäßige Briefe

Um den Kontakt aufrecht zu erhalten haben die drei Seniorentreffleitungen während der letzten Monate die Senioren am Telefon betreut. Außerdem haben sie regelmäßig Briefe verschickt – mal mit einem Rätsel, mal mit einer Geschichte. Als Ende April das Tragen von Mund-Nase-Schutz in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht wurde, wurden innerhalb weniger Tage 120 Senioren mit eigens von einer Schneiderin genähten Stoffmasken versorgt. Im Hof vor dem Seniorentreff Curtmannstraße hat der Treffleiter Christoph Brumhard regelmäßig die Bewohner der Seniorenwohnanlage auf ihren Balkonen mit Musik erfreut.

Jetzt geht es wieder los in den Räumen der Treffs, denn seit dem 22. Juni dürfen die Seniorenbegegnungsstätten wieder öffnen. „Ich bin dankbar, dass mein Impuls auf Landesebene so schnell Wirkung gezeigt hat“, freut sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, die die Situation der Seniorenbegegnungsstätten im Rahmen einer Telefonkonferenz des Hessischen Städtetags angesprochen hatte. „Alle haben immer nur von den Bewohnern der Pflegeheime gesprochen. Das ist ohne Zweifel eine wichtige Gruppe, aber es gibt eben auch viele ältere und alte Menschen, die alleine in ihrer Wohnung leben und die unsere Angebote und den damit einhergehenden Kontakt dringend brauchen. Da gab und gibt es zum Teil eine große Verunsicherung und auch Vereinsamung. Ich bin sehr froh, dass unsere städtischen Angebote jetzt wieder starten können.“

Singen nicht erlaubt

Auch die Treffleitungen Gitte Meilinger, Waltraud Reuhl und Christoph Brumhard freuen sich, dass sie ihre Besucher nun endlich wieder in den gewohnten Räumen empfangen können. Natürlich gelten auch hier, wie in allen anderen Lebensbereichen, in Zeiten von Corona neue Regeln, was die Hygiene und den Abstand zueinander betrifft. Und Singen ist nicht erlaubt. Aber dafür kann zum Beispiel in kleinen Gruppen Sitzgymnastik angeboten werden und auch für den netten Plausch bei Kaffee und Gebäck gibt es Corona-gerechte Lösungen.

Die Wassergymnastik im Badezentrum Ringallee unter der Leitung von Heike Schneider findet weiterhin nicht statt. Bis das Hallenbad wieder öffnet, trifft sich die Gruppe stattdessen zum Walking auf Abstand. Die Gymnastikgruppe in Kleinlinden unter der Leitung von Waltraud Reuhl und der Tanzkreis von Ingrid Rauscher im Nordstadtzentrum beginnen in dieser Woche.

Für die Koordination der städtischen Angebote für Senioren sorgt Marion Stürmer im Seniorenbüro. Hier erhält man Informationen unter der Telefonnummer 0641/306 2062 oder unter seniorenbuero@giessen.de, dienstags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr.