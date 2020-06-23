Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Dienstag, 23.06.2020 - 06:00
3 min

Stadtmarketing in Gießen stellt sich neu auf

Um das Stadtmarketing effektiver zu machen, bereitet die Gießen Marketing die Erstellung eines Leitbildes vor. Auch im touristischen Bereich tut sich einiges.

Von Stephan Scholz
Im Eventbereich ist es derzeit still um die Gießen Marketing. Allerdings laufen viele Arbeiten im Hintergrund. Archivfoto: Friese

Im Eventbereich ist es derzeit still um die Gießen Marketing. Allerdings laufen viele Arbeiten im Hintergrund. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E0ySH1ASGwjiLw48Lw4hVQjiLw5YMJyhMFOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovjtqTIgpT9lj6ElMFOGL2ufnJKQa3IhM2IhVUIhMPOYo250LJg0LzImL2ulj6Ehn3IhM2IhBvORLKAmVTEcMFOUnJKQa2IhVR1upzgyqTyhMlOxMKW6MJy0VT5cL2u0VUAiVUOlo21cozIhqPO3LJulozIboJWupvOcp3DfVTymqPOynJ5yVRMioTqyVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HhVREyoz5iL2ttoTS1MzIhVTEcMFOOpzWynKEyovOcovOxMKVtE21vFPjtMTyyVRMlLJ5eVRwQgzkmL2uynJE0VUAynKDtDJ5zLJ5aVTEyplOXLJulMKZtLJkmVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTkynKEyqPjtozywnUDtoaIlVUqynKEypv4tVyqcpvObLJWyovO1oaZtp2IbpvOaqKDtozI1VTS1Mzqyp3EyoTk0Vvjtp2SaqPOVj7Mfp2AbMJyxqPjtMTIlVTyhVSOypaAiozSfqJ5co24tLKIwnPOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTHtI2ylqUAwnTSzqUAzj7MlMTIlqJ5aVTkynKEyqPjtnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxnJImMKVtJzIcqUIhMl4tETIlrzIcqPOvMKWynKEyqPOxnJHtE2ImMJkfp2AbLJM0VTEcMFOSpzSlLzIcqUIhMlOynJ5yplOZMJy0LzyfMTImVUMipvjtMTSmplOxnJHtn8B8ozM0nJqyVRSlLzIcqPOho2AbVUccMJkaMKWcL2u0MKEypvOuoUZtLzymoTShMlOgLJAbMJ4tp29foP4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxkynKEvnJkx
I2SmVUqcpzDtMJyaMJ50oTywnPOuqKZtMTIlVRqcMpBsMJ4tGJSln2I0nJ5aClOWoJ1ypvO3nJIxMKVtnKA0VTEcMKAyVRMlLJqyVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVRcunUWyovOxnKAeqKEcMKW0VUqipzEyovjtLKIwnPOcovOjo2kcqTymL2uyovOUpzIgnJIhVUIhMPOcoFOSnJ56MJkbLJ5xMJjhVRIcovOYpzy0nJgjqJ5eqPOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPO3LKVfVTEup3ZtMKZtLJ4tMJyhMJ0tE2ImLJ10n29hrzIjqPOzj7klVTEuplOGqTSxqT1upzgyqTyhMlOzMJufMF4tETSmVTGQiUWzqTHtp2ywnPOdMKE6qPQQcT5xMKWhYPOxMJ5hVRwQgzkmL2uynJE0VTWypzywnUEyqPOuqKZtMTIlVRqyp2IfoUAwnTSzqTIlqzIlp2SgoJk1ozptLJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tGJy0qUqiL2tfVTEup3ZtVaqcpvO2MKWynJ5vLKW0VTuuLzIhYPO1oaZtMTIgofBxL2umqPO6qFOaMJkyozg0MJ4tDKWvMJy0p2glMJymMJ4traHtqUWyMzMyovjtqJ0tIzymnJ9hMJ4tqJ5xVRkynKEvnJkxMKVtraHtMKWupzWynKEyovVhVR5uL2ttEKWmqTIfoUIhMlOxMKZtGTIcqTWcoTEyplOej7MhozHtoJShVTyboFOxnJHtFJ5mqUW1oJIhqTHtMTImVSA0LJE0oJSln2I0nJ5aplO6nJIfM2IlnJAbqTI0VUIhqTIlo3WxozIhYvNvH28tn8B2oz5yovO3nKVtqJ5mVT5iL2ttMz9eqKAmnJIlqTIlVTS1MaA0MJkfMJ4tqJ5xVTqyozS1VTEuplO0qJ4fVUquplOcovO1oaAypzIlVSAuqUc1ozptp3EynUDvYPOypzgfj6ElqPOVj7Mfp2AbMJyxqP4tJaIhj6EwnUA0VTqynTHtMKZtnJ4tMTyyp2IgVSOlo3cyp3ZtqJ0tMJyhVRkynKEvnJkxVToQiUVtMTyyVRqcMpBsMJ4tGJSln2I0nJ5aVRqgLxtfVTIlM8Bxoac0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSOyqTIlVR5ynJEyoP4tEKVtLzIlnJAbqTI0YPOxLKAmVTEcMKAypvODpz96MKAmVUMiovOynJ5yoFOyrUEypz5yovOTLJAboJShovOvMJqfMJy0MKDtq2IlMTIhVUqcpzDhVRIcovOZMJy0LzyfMPOzj7klVTquoabtE2yyj59yovOyoaEmqTIbqPOmolO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDfVTSvMKVtVzIcovOZMJy0LzyfMPOzj7klVTEcMFOUnJKQa2IhVR1upzgyqTyhMlOeLJ5hVT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOuoUZtGTIcqTWcoTDtMfB8pvOxnJHtM2ImLJ10MFOGqTSxqPOaMJk0MJ4hVREuplOgqKAmVUAcL2ttozywnUDtq2yxMKWmpUWyL2uyov4tJaIhj6EwnUA0VT1uoPOaMJu0VTImVUIhplOuLzIlVUIgVTEuplOZMJy0LzyfMPOzj7klVTEcMFOUoJWVYvOKnJHtMTSmVTEupfB8LzIlVTucozS1plO3nKWeqPO1ozDtp3ElLJufqPjtq2ylMPOgLJ4tp2IbMJ4vYPOypzmQcUI0MKW0VTEypvOPj7klM2IloJIcp3Eypv4=
EJuypvOmqTyfoPOcp3DtMKZtqJ0tMTyyVRqgLxttq2IaMJ4tMTIlVTSeqUIyoTkyovOQo3WiozRgF3Wcp2HtMTIlrzIcqPOcoFOSqzIhqTWypzIcL2tfVUqiLzIcVTS1L2ttnTyypvOcoFOVnJ50MKWapaIhMPOeo256MKO0nJ9hMJkfMFOOpzWynKEyovOfLKIzMJ4tqJ5xVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtMJyhMKVtVyAioJ1ypz1yp3AyVvOuqJLtMTIgVR1yp3AypTkuqUbtM2IjpfB8MaDtq2ylMP4tGJIbpvOaMJu0VTEuM2IaMJ4tnJ0tqT91pzymqTymL2uyovOPMKWynJAbBvNvI2ylVUAcozDtMUWuovjtq2IcqTIlMFOcoaEypzImp2ShqTIhVRShM2Ivo3EyVUc1VTIlLKWvMJy0MJ4hVRSeqTy2VUA0LKE0VUWyLJg0nKL6VSqcpvObLJWyovOynJ4tnT9wnPOgo3EcqzyypaEyplOHMJSgYPOxLKZtDJg6MJ50MFOmMKE6MJ4tq2yfoP4tETRtp2yhMPO3nKVtLKIzVTIcozIgVUAynUVtM3I0MJ4tI2IaVvjtLzIlnJAbqTI0VRwQgzkmL2uynJE0YvOKnJHtMTIlVRIcoacyoTuuozEyoPObLJWyovOWozMipT9coaDtLJ0tDzSbozuiMvO1ozDtIT91pzymqP1WozMipz1uqTyiovOcovOxMKVtH2AbqJkmqUWuj59yVUOuozEyoJyyLzIxnJ5aqPO0MJ1jo3YQcUVtp2AboTyyj59yovOgj7kmp2IhYvOAnKE0oTIlq2IcoTHtnTSvMFOgLJ4tMTIhVRWyqUWcMJVtLJWypvOfLJ5ap2SgVUqcMJEypvObo2AbM2IzLJulMJ4tqJ5xVUAynFOhqJ4tMTSvMJxfVTS1L2ttq2yyMTIlVSA0LJE0MfB8nUW1ozqyovOuoac1LzyyqTIhYvNvDJkfMKZtozS0j7kloTywnPOgnKDtMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tH2ywnTIlnTIcqUA2o3WeMJulqJ5aMJ4hVRSvMKVtLKIwnPOuovOxMJ4tH3EuMUEzj7kbpaIhM2IhVTuuLzIhVUqcpvOcoFOVnJ50MKWapaIhMPOaMJSlLzIcqTI0VUIhMPO3MKWxMJ4tozI1MFOHo3IlMJ4tLJ5vnJI0MJ4hVSc1MTIgVZB8LzIloTIaMJ4tq2ylYPOiLvO3nKVtMKZtp2AbLJMzMJ4fVToQiUVtEfB8nUW1ozqyovOuqJAbVT1uoPOCpaEyVUc1VZB2MzMhMJ4fVTEcMFOho3WgLJkypaqynKAyVZB8LzIlnTS1pUDtozywnUDtraHtLzImnJAbqTyaMJ4tp2yhMPVfVToQiTulqPOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtLKImYvOOqJAbVUA0MJkfMFOmnJAbVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTEcMFOTpzSaMFjtq2IfL2uyVRShM2Ivo3EyVT1uovOxMJ4tEJk0MKWhVUMiovOGqUIxnJIlMJ5xMJ4toJSwnTIhVTiQgz5hMFjtMTyyVTWynFOeozSjpPN0ZPNjZQNtH3E1MTIhqTIhVTyhVTEypvOGqTSxqPOynJ4tMKWbMJWfnJAbMKZtHT90MJ56nJSfVTS1p21uL2u0MJ4hVPWBLKGQiUWfnJAbVTqynUDtMKZtMTSvMJxtLKIwnPOxLKW1oFjtMTSmplOmnJHtMKE3LKZtqz9hVTybpzIlVRguqJMepzSzqPObnJIloTSmp2IhVvjtqzIlMTI1qTkcL2u0VTEypvOALKWeMKEcozqwnTIzYvOWoFO0o3IlnKA0nKAwnTIhVRWypzIcL2ttnTSvMFOxnJHtE21vFPOuqJAbVTybpvOGo3W0nJ1yoaDtLJ4tGJIlL2uuozEcp2IupaEcn2IfovQQiTWypzSlLzIcqTI0YvNvI2ylVTuuLzIhVUIhplOaMJMlLJq0BvOKLKZtp2yhMPOeoTSmp2ymL2uyVSWyoz5ypvjtq2SmVUAcozDtHTIhozIlVTygVSAcoz5yVUMiovOZLJEyozwQiUEypz4vYPOmLJq0VRwQgzkmL2uynJE0Yt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCx11ozEmL2u1qUb=
EJyhMFOeoTIcozHtEKWzo2kap2qyp2AbnJAbqTHtp2IcMJ4tMTyyVR11ozEmL2u1qUcyYPOxnJHtMTyyVRqyp2IfoUAwnTSzqPOxMKW6MJy0VUMypzguqJM0YvOOoFOOozMuozptnTSvMFOgLJ4tq2yln2kcL2ttMTSlj7kvMKVtMTymn3I0nJIlqPjto2VtMTyyVQZjVT9xMKVtAGNfVTEcMFOxnJHtGJSln2I0nJ5aM2ImMJkfp2AbLJM0VUc1oFOOqJM0LJg0VTuuqUEyYPQQiTWypzuuqKO0VUMypzguqJM0VUsQiUWxMJ4hVPWVMKI0MFObLJWyovO3nKVtn25upUNtAGNjVTEuqz9hVUMypzguqJM0YvORLKZtM2yhMlOmolO3MJy0YPOxLKAmVR11ozEmL2u1qUcyVUMipzWyp3EyoTk0VUq1pzEyov4tIJ5xVTEcMFOmnJ5xVTS1L2ttqTS0p8BxL2ufnJAbVTSfoTHtLJWaMJuioUDtq29lMTIhVvjtMaWyqKDtp2ywnPOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVfVTEypvOmMJyhMFOvMJyxMJ4tj4EgqTIlVUAynKDtDJ5zLJ5aVTEcMKAyplOXLJulMKZtLzIeoTIcMTI0VUIhMPOuqJAbVTSfplOZMJy0MKVtMTIlVUA0j6ExqTymL2uyovOKnKW0p2AbLJM0p2oQgaWxMKW1ozptMUIlL2ttMTyyVRglnKAyVTSfoTHtFZBxozEyVUMioTjtraHtqUIhVTuuqP4tIJ0tMTyyVSIhqTIlozIboJIhVTyhVTEypvOGqTSxqPQQiTWypvOcnUWyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVUc1VTyhMz9loJyypzIhYPObLJWyovOVj7Mfp2AbMJyxqPO1ozDtp2IcovOHMJSgVUMiovOxMKVtI2ylqUAwnTSzqUAzj7MlMTIlqJ5aVT1cqUEfMKW3MJyfMFNkZlOBMKqmoTI0qTIlVTShVTcyq2IcoUZtZGZjZPOvnKZtZGHjZPOTnKWgMJ4tqzIlp2AbnJAeqP4tETSmVSccMJj6VREcMFOPMKElnJIvMFOmo2kfMJ4tj7kvMKVtMJ50p3OlMJAbMJ5xMFOTj7MlMTIlpUWiM3WuoJ1yVTyhMz9loJyypaDtq2IlMTIhYvOnqJEyoFOvMKWuqTIhVRwQgzkmL2uynJE0VUIhMPOmMJyhMFOALJ5hp2AbLJM0VTS1L2ttnJ5xnKMcMUIyoTjfVTI0q2RtLzIcVSMypzMunUWyoaAzpzSaMJ4tLzIcVTEypvOOoaElLJqmp3EyoTk1ozptMfB8pvOTj7MlMTIloJy0qTIfYvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtnKA0VT1cqPOTLJWlnJfkBFO1ozDtDJEmWxMlnJIhMUZtMfB8pvOxMJ4tEJyhrzIfnTShMTIfVTEcMFOWoaEypz5yqUOfLKE0Mz9loFO3q3phnTIcoJS0p2AbLKE6YJqcMKAmMJ4hMTHtMJ50p3EuozEyov4tIJ5xVTSeqUIyoTjtLzIlMJy0MKDtMTyyVSqcpaEmL2uuMaEmMfB2pzEypaIhMlOynJ5yVRWyMaWuM3IhMlO2o24tIJ50MKWhMJugMJ4tqz9lYPO1oFOmnJAbVTIcovOPnJkxVUMiovOcnUWypvOGnKE1LKEco24traHtoJSwnTIhYt==
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben