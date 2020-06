Stadtparlament Gießen in der Krise

Während der Corona-Krise sollen viele Sitze im Stadtverordnetensitzungssaal leer bleiben. Dafür hat sich der Haupt- und Finanzausschuss ausgesprochen. Archivfoto: Möller

GIESSEN. Wie geht es mit der parlamentarischen Arbeit in der Stadt in der Corona-Krise weiter? Zwar steht das Votum der Stadtverordnetenversammlung in der Sache noch aus. Doch bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde deutlich, dass sich am bisherigen Krisenmodus nichts ändern dürfte. Denn gegen die Stimme der Fraktion "Gießener Linke" und bei Enthaltung der "Piraten/Bürgerliste" votierte das Gremium für eine entsprechende Vorlage des Ältestenrats. Sie sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss weiterhin wesentliche Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung übernimmt. Auch die Kompetenzen der anderen Ausschüsse nimmt in der Krise weiterhin der Hauptausschuss (HFWRE) wahr. Diese Vorgehensweise soll enden, wenn das Land die aktuellen Kontaktbeschränkungen wegen der Pandemie aufhebt.

Die "Gießener Linke" strebte ein anderes Vorgehen an und brachte zwei eigene Anträge ein. Zunächst wünschte sich die Fraktion, dass die Stadtverordnetenversammlung samt Ausschüssen am 24. September wieder ihren normalen Betrieb aufnimmt. Mit dem zweiten Papier wollte der Stadtverordnete Michael Janitzki zumindest erreichen, dass die Fachausschüsse auch in Zeiten der Zuständigkeit des erweiterten Haupt- und Finanzausschusses wieder die Arbeit aufnehmen. Mit beiden Papieren scheiterten die Linken an der Mehrheit des Hauses.

Kontaktbeschränkungen

Zum Auftakt der Debatte verwies Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt darauf, dass mit dem nun anstehenden Beschluss Rechtssicherheit geschaffen werde. Denn mit dem neuerlichen Votum für die bereits weitgehend bestehenden Regeln gleiche man die Vorgehensweise der mittlerweile geltenden Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung an. Bislang war die dritte Corona-Verordnung Rechtsgrundlage. Mit der Regel, den parlamentarischen Betrieb an der Gültigkeit der Kontaktbeschränkungen zu orientieren, ergebe sich zudem die Möglichkeit, flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können. Alle Fraktionen hätten den aktuellen Bestimmungen für die Stadtverordnetenversammlung am 2. April zugestimmt, erinnerte Janitzki. "Jetzt, fast drei Monate später, sind die Infektionszahlen weitgehend unten. Wir haben im Kreis einen Fall. Im gesellschaftlichen Leben sind die Beschränkungen gelockert, und auch wir sollten unsere Arbeit fortsetzen", sagte der Stadtverordnete der "Gießener Linken". Die Regel, während der Krise auch weiterhin im erweiterten Haupt- und Finanzausschuss zu arbeiten, an die zeitliche Dauer der allgemeinen Kontaktbeschränkungen zu knüpfen, könne bedeuten, dass sie sehr lange gilt. "Das heißt nichts anderes, als dass Gießen bis zur Kommunalwahl nur mit einem Notausschuss arbeitet. Das ist nicht akzeptabel", kritisierte Janitzki. Dieses Vorgehen sei nicht verhältnismäßig. Zudem erwecke der Bezug zur Abstandsregelung den Eindruck, als ob sie etwa in den Ausschüssen nicht eingehalten werden könnten. Dies sei aber nicht der Fall, es gebe Corona-gerechte Lösungen. Mit der nun vorgesehenen Streichung der Fachausschüsse in der Corona-Krise werde ein wesentliches Element der parlamentarischen Arbeit gestrichen, resümierte Janitzki. Widerspruch bekam er unter anderem von Dr. Klaus Dieter Greilich. Der Fraktionsvorsitzende der FDP bezeichnete die weitgehende Beschränkung auf den in seinen Kompetenzen erweiterten Haupt- und Finanzausschuss als ein Gebot der Vernunft. Daran, dass die aktuellen Beschränkungen nicht nur die Opposition sondern auch die Regierungskoalition träfen, erinnerte der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Christopher Nübel.

Redezeit nicht begrenzt

Grundsätzliche stelle sich die Frage, wie die zeitliche Dauer der Einschränkungen definiert werden könne. "Es ist sinnvoll, sie an die Abstandsregelungen zu binden", meinte der Sozialdemokrat. Kritik am Ansatz der "Gießener Linken" übte auch die AfD. Stadtverordneter Thomas Biemer bezeichnete die mehrheitlich beschlossenen Corona-Regelungen als gute Alternative und monierte, dass im HFWRE keine Redezeitbegrenzung vorgesehen ist.