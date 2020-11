Stadtradeln Gießen: 63 Tonnen CO² eingespart

"Radelstar" Alice Henke-Saipt, umrahmt von OB und Verkehrsdezernent, rechts Koordinatorin Katja Bürckstümmer. Foto: Schäfer

GIESSEN - Mit rund 1700 Mitgliedern in über 25 Ländern ist das Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz mit konkreter Zielsetzung widmet: Jede Bündnis-Kommune, darunter auch Gießen, hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Der internationale Wettbewerb Stadtradeln des Bündnisses lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Dabei sollen im Team mit Bürgern möglichst viele Fahrradkilometer für die Kommune gesammelt werden. Es gibt Auszeichnungen und hochwertige Preise zu gewinnen - vor allem aber eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm.

Vom 16. Mai bis 5. Juni beteiligte sich die Stadt zum sechsten Mal an der internationalen Kampagne. Fast 2000 Radelnde, darunter sechs Parlamentarier, legten zusammengerechnet mehr als zehnmal den Weg rundum den Erdball zurück und vermieden damit 63 Tonnen CO² im Vergleich zu Autofahrten. Auch sieben Schulen mit 25 Klassen waren dabei. Schirmherrin Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Verkehrsdezernent Bürgermeister Peter Neidel zeichneten die besten Teams sowie Einzelfahrer bei einem Pressetermin aus; Corona-bedingt in Abwesenheit der zu Ehrenden. "Beim Stadtradeln geht es vor allem darum, mit Spaß am Radfahren ein Zeichen zu setzen für attraktive Radverkehrsanlagen sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen und damit für mehr Lebensqualität in der Stadt. Die Kampagne soll dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und im Alltag öfter auf das Rad umzusteigen.", so die Oberbürgermeisterin. Treibhausgase würden nicht zuletzt in hohem Maße durch den Individualverkehr verursacht.

Verkehrsdezernent Neidel wies darauf hin, dass durch städtische Baumaßnahmen der "Radleralltag" erleichtert würde. So werde derzeit in der unteren Grünberger Straße die Fahrbahn für eine Radspur ertüchtigt. "Durch die geplante Querungshilfe von der Löberstraße über den Ludwigsplatz in Richtung Roonstraße sind THM und Wieseckaue für Radfahrer einfacher zu erreichen." Als diesjähriger Stadtradel-Star fungierte Dr. Alice Henke-Saipt. Die 62-Jährige aus Fellingshausen berichtete, dass sie nach jahrzehntelanger Abstinenz - "über 30 Jahre" - erst vor zwei Jahren wieder mit dem Radfahren, und zwar mit einem E-Bike, begonnen habe.

Die Besten

Die städtische Fahrradbeauftragte und Koordinatorin Katja Bürckstümmer berichtete über die sportlichen Erfolge. 2020 gewannen in den Auszeichnungskategorien "Radelaktivstes Team" - zugleich auch "Größtes Team": Justus-Liebig-Universität Gießen (285 Radelnde), Landgraf-Ludwig-Gymnasium (215) und Team Kirche radelt (130) - Team mit den "Radelaktivsten Teilnehmenden": Radsportnachrichten.com (je 2.117 km), Zwei Velos in LOVE (je 1.839 km), Sowieso - powered by Bier & Baguette (je 1.179 km) - "Radel-König*in": Hans-Heinrich Pardey (3.017 km, gefolgt von Mario Dauber (2.013 km) und Liz Keiner (1.910 km). Bei der Kategorie "Fahrradaktivste Kommune mit den meisten km" landete Gießen auf Platz 72. "Und damit bei knapp 1500 Teilnehmerkommunen unter den obersten fünf Prozent", freute sich Bürckstümmer.