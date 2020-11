Stadtradeln Gießen: Ostschüler erstrampeln dritten Platz

Freude über den dritten Platz: Das Team Fracer nimmt Urkunde und Preisgeld von OB Grabe-Bolz (Dritte von links) entgegen. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Seit 2015 wird vom Klima-Bündnis Gießen zur Aktion Stadtradeln aufgerufen - mit stetig wachsendem Erfolg. Und ebenso lang beteiligt sich die Ostschule daran, wie die Koordinatorin für das Stadtradeln, Katja Bürckstümmer in ihrem Grußwort betonte. In diesem Jahr erradelte das Team Fracer - bestehend aus zwölf Schülern der Klasse 13 - den dritten Platz des Sonderpreises für Schulklassen.

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Schirmherrin der Aktion und selbst überzeugte Fahrradfahrerin, ließ es sich nicht nehmen, den Preis in Höhe von 100 Euro sowie die Urkunde selbst an die Klasse zu überreichen. "Wir wollen durch diesen Sonderpreis Schulen dazu ermutigen, beim Stadtradeln mitzumachen und sich registrieren zu lassen. Es lohnt sich", sagte die Oberbürgermeisterin. Bei der Preisverleihung selbst konnte jedoch - Corona-bedingt - nur die Hälfte der Gruppe anwesend sein. Auch der Unterricht findet alternierend in Gruppen statt. An der Aktion beteiligt hatten sich insgesamt sieben Schulen, registriert für eine Wertung waren es jedoch nur die Gesamtschule Gießen-Ost und zwei Klassen des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums. Den ersten und zweiten Platz belegten Klassen des LLG mit jeweils 4244 und 3196 Kilometern. Das Team Fracer kam mit 2250 Kilometern auf Platz drei.

Schulleiter Dr. Frank Reuber freute sich über diese Leistung sehr und betonte, dass das Fahrradfahren unter den Schülern immer beliebter würde. "Unsere Fahrradabstellplätze mussten schon häufiger erweitert werden, da der Platz nicht ausreichte." Klassenlehrerin Carmen Stabel-Schläfer betonte, dass diese Klasse besonders aktiv sei und die Schülerinnen und Schüler nicht nur für das Stadtradeln ihre Fahrräder herausgeholt hätten. Die nächste Stadtradeln-Aktion ist für Mai 2021 geplant und die Gruppe will auch erneut wieder mitradeln.