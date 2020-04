"Stadtradeln" soll in Gießen trotz Corona-Krise stattfinden

Beim "Stadtradeln" können wieder Kilometer für den Klimaschutz gesammelt werden. Symbolfoto: Mosel/Archiv

GIESSEN (red). Trotz und gerade wegen Corona soll das "Stadtradeln" in Gießen vom 16. Mai bis 5. Juni wieder stattfinden - auch wenn vielleicht keine gemeinsamen Touren und Veranstaltungen möglich sind und weniger Kilometer zusammenkommen werden. Aber das steht ja ohnehin nicht an erster Stelle. Die Anmeldung von (virtuellen) Teams beziehungsweise die Registrierung als Radler ist bereits möglich unter www.stadtradeln.de/registrieren. Mitmachen können alle, die in Gießen wohnen, arbeiten, eine (Hoch-)Schule besuchen oder Mitglied in einem Gießener Verein sind. Schulen können im hessenweiten Wettbewerb Schulradeln gewinnen.

Beste ÖPNV-Alternative

Das Bundesgesundheitsministerium hält das Fahrrad für das sinnvollste Verkehrsmittel für die verbleibenden unvermeidlichen Wege - sei es zum Einkaufen oder zur Arbeit. Es ist in diesen Tagen die beste Alternative zum ÖPNV und in vielen Fällen dem Auto vorzuziehen. Radfahren stärkt die Lunge - man atmet intensiver und reinigt dadurch die Lunge. Zugleich bietet das Radfahren die Möglichkeit, sich weiterhin an der frischen Luft zu bewegen und Ausflüge zu unternehmen. Das fördert nicht nur die Gesundheit, sondern hilft auch, der mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens einhergehenden Langeweile ein wenig entgegenzuwirken, ohne dass es dabei zu engem zwischenmenschlichen Kontakt kommt.

13. Auflage der Kampagne

Ausgelobt wird der internationale Wettbewerb schon zum 13. Mal vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Die Kampagne "Stadtradeln" soll dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und im Alltag öfter auf das Rad umzusteigen. Außerdem soll sie Impulse für mehr Anstrengungen in der Radverkehrsförderung sowie weiteren Klimaschutzmaßnahmen geben. "Fahrradfahren hat viele Vorteile", so Verkehrsdezernent Bürgermeister Peter Neidel. "Menschen sind gesünder, kostengünstiger und in der Innenstadt oft schneller unterwegs. Durch weniger gesundheits- und klimaschädliche Abgase, Feinstaub und Lärm sowie weniger Stau wird nicht nur die Umwelt geschont. Damit steigt auch die Lebensqualität in unserer Stadt."

Schirmherrin Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ruft dazu auf, kräftig in die Pedale zu treten für den Klimaschutz und dafür, durch die Teilnahme am Wettbewerb ein deutliches Zeichen für lückenlose und attraktive Radverkehrsanlagen zu setzen. Egal, ob man ohnehin täglich zur Arbeit radelt oder nur mal am Wochenende für eine Extra-Tour auf das Rad steigt - jeder Radler zählt.