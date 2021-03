Stadtschülerrat Gießen will "optimales Lernklima" erreichen

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Schule ist mehr als Inhalte. Schule ist ein Miteinander, eine Kompetenzbildung, eine soziale Bildungsstätte. Dementsprechend sind wir immer daran interessiert, ein optimales Lernklima zu erreichen und dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler nicht zu Hause vereinsamen, aber ebensowenig in Stress verfallen", betont der stellvertretende Stadtschulsprecher Paul-Henry Bartz in einer Pressemitteilung.

Hintergrund ist, dass der Stadtschülerrat (SSR) unter allen Gießener Schülerinnen und Schülern im Dezember eine Corona-Umfrage durchgeführt hat, deren Ergebnisse jetzt ausgewertet sind und morgen auf der Homepage www.ssr-giessen.de veröffentlicht werden sollen. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der technischen Anbindung und der Art des Unterrichtes der Schülerinnen und Schüler zu Hause. Hauptsächlich hätten Schüler der höheren Klassen teilgenommen, es ergab sich aber trotzdem ein gutes Gesamtbild, heißt es zur Erläuterung. Die Umfrage ergab, dass die Jahrgänge 7 bis 9 tendenziell besser zu Hause arbeiten können als die anderen. Nach wie vor finde der Unterricht zu Hause meistens über etablierte Methoden wie Arbeitsblättern statt, obwohl sich viele Schülerinnen und Schüler wünschten, durchaus auch mal alternative Lernkonzepte testen zu dürfen. Manche Lehrer probierten mit Gruppenarbeiten, was per Video im Distanzunterricht auch nicht ganz den Sinn erfüllt, heißt es in der Pressemitteilung.

Erfreulich sei aber, dass Erklärvideos Einzug gefunden haben und somit die Anschaulichkeit auch im Distanzunterricht nicht verloren ginge. "Aufgaben alleine sind gut zu schaffen, aber Videokonferenzen und die gleiche Menge an Aufgaben parallel, sind eine Zumutung", wird ein Schüler der Oberstufe zitiert. Solche Nachrichten finden sich in der Umfrage öfter, schreibt Bartz. Und fügt hinzu: "Es ist scheinbar noch immer schwer für die Lehrkräfte, das passende Maß an Aufgaben zu finden, dennoch sieht man hier in einem Jahr ohne regulären Unterricht deutliche Verbesserungen. Als uns in den vergangenen Monaten einige rechtliche Fragen zum Distanzunterricht erreichten, gaben wir diese an das Staatliche Schulamt weiter." Als enttäuschend beschreibt der Stadtschülerrat die Reaktion: "Bei den meisten Fragen wurden wir abgespeist. Dies finden wir für ein Amt beschämend. Wir würden gerne aktiv und produktiv mit dem Staatlichen Schulamt zusammenarbeiten. Aber als man uns auf die Frage nach Vorgaben zu Abgabeformaten im Distanzunterricht erwiderte, 'ob wir das Schulfach Schönschreiben wieder in den Unterrichtskanon aufnehmen wollen würden', fühlten wir uns nicht ernst genommen. Unsere Befürchtung war, dass durch den Umstand, dass viele Lehrer nur noch computergeschriebene Dokumente als Abgabe akzeptieren, wir nicht mehr so schnell und gut mit der Hand schreiben können, sobald wir wieder Arbeiten schreiben müssen. Dort kommt es auf Zeit an", heißt es zur Begründung.

Aktuell säßen viele Schüler sechs bis zehn Stunden täglich vor dem Computer. "Wir sehen da gesundheitliche Risiken und hofften auch dort auf rechtliche Unterstützung des Amtes. Leider vergebens. Aber wir haben mit rechtlich erfahrenen Personen Recherchen angestellt und die Ergebnisse in unserem neuen Rechtsfragenportal zusammengeführt. Dieses ist zu finden unter https://schul-o-mat.com", so Bartz.

Die Umfrage ergab darüber hinaus, dass die meisten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 13 für den digitalen Unterricht recht gut ausgestattet sind. Nur wenigen stünde lediglich ein Handy mit kleinem Bildschirm zur Verfügung. Auch die Internetanbindung sei meistens vorhanden. Dennoch gaben etwa 30 der 1648 Teilnehmer an, keinen Internetanschluss zu haben. "Es ist erstaunlich, dass es heutzutage immer noch Schülerinnen und Schüler in Gießen gibt, die keinen Internetanschluss haben. Wir wissen aber, dass diese hier in Gießen in die Jugendtreffs gehen können und dort einen Anschluss an ihre Schule haben. Dieses Angebot der Stadt ist für uns sehr erfreulich", heißt es seitens des Stadtschülerrates, der allen Teilnehmern und insbesondere den Vorstandsmitgliedern Emilia, Max und Junis für ihre Mitarbeit an der Umfrage dankt. "Mit diesen Daten werden wir nun versuchen, an den einzelnen Schulen zugeschnittene Konzepte zu entwickeln und damit die Heimbeschulung zu verbessern", betont Bartz, der auch organisatorischer Leiter der Aktion war.