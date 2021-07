Sie entzweien die Gemüter: Stadttauben. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Tierschutzverein Gießen sowie der neu gegründete Verein "Columba Livia - Stadttaubeninitiative Mittelhessen" nehmen in einer Stellungnahme Bezug auf die Klage mehrerer führender Vertreter des innerstädtischen Handels sowie der dortigen BIDs (Business Improvement Districts). Die Geschäftsleute hatten im Gespräch mit dem Anzeiger festgestellt, dass das "Tauben-Problem wieder zugenommen hat".

"Stadttauben wird es immer geben und es wird immer Menschen geben, die sich an ihnen stören", heißt es in dem gemeinsamen Schreiben der beiden Vereine. Nur ein nachhaltiges Konzept, das die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen versuche, werde auf lange Sicht eine Verbesserung dieser Situation bringen können. Gängige Taubenabwehrmaßnahmen wie "Spikes" führten hingegen lediglich zu einer Verlagerung des Taubenproblems auf das nächste Gebäude. "Die Tauben werden niemals aus der Innenstadt vertrieben werden können", stellen die Vereinsvertreter fest. Denn "ihr Instinkt und ihr Hunger werden sie immer wieder in die Innenstädte treiben".

Stadttauben seien in allen Städten der Republik anzutreffen, da sie von domestizierten Haustauben abstammen, deren Schläge nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört worden seien. Sie stammten von den Felsentauben ab, die auf Felsen brüten. Diese Umstände erklärten auch, weshalb sich die Tiere in den Innenstädten ansiedeln. Zudem sei ihnen ein Brutzwang angezüchtet worden, weshalb sie bis zu sieben Mal im Jahr brüten. Hinzu komme eine nicht unerhebliche Menge neuer Tauben. Denn zwischen April und September würden an den Wochenenden regelmäßig hunderte Tauben im Zuge des Brieftaubensports freigelassen. Einige der Brieftauben, die man an ihren Ringen erkenne, strandeten daraufhin in den Innenstädten und vermehrten sich dort. Das Taubenproblem sei also menschengemacht. Das im Bericht erwähnte Projekt des Tierschutzvereins und der Wohnbau Gießen GmbH zur Eindämmung der Taubenbestände werde in einem Schlag durchgeführt, der sich etwa zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt befinde. "Dieses Projekt kann in keiner Weise mit den Stadttauben in der Innenstadt in Zusammenhang gebracht werden", heißt es bei Tierschutzverein und Stadttaubeninitiative.

Zur Lösung bedürfe es dagegen mehrerer strategisch angelegter betreuter Taubenschläge in der Innenstadt. Und es brauche Geduld. "Denn es handelt sich nunmal um Lebewesen, die man nicht wie einen Computer programmieren kann." Aus vorübergehenden Taubenabwehrmaßnahmen ginge hingegen keine nachhaltige Problemlösung hervor. Viele dieser Maßnahmen seien darüber hinaus nicht tierschutzkonform und verstießen unter Umständen gegen das Tierschutzgesetz, in dem es heiße: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Die Initiative hat nun "Sorge, dass eine falsche Darstellung der Stadttaubensituation zu mehr Gewalt gegenüber den Tieren führen könnte. Etwaige Verstöße gegen das Tierschutzgesetz werden von uns zur Anzeige gebracht."

Im Bezug auf spielende Kinder heißt es in der Stellungnahme, es könne "Entwarnung gegeben werden" da von Tauben "nicht mehr Krankheiten übertragen werden als von Hunden oder Katzen. Dies ist wissenschaftlich belegt." Tierschutzverein und Stadttaubeninitiative "bieten unser ehrenamtliches Engagement für eine zufriedenstellende und tierschutzkonforme Lösung des ,Taubenproblems' an und hoffen auf die hierfür notwendige Offenheit und Bereitschaft aller Beteiligten. Hierzu werden wir uns auch an die Gießener Stadtverwaltung wenden", heißt es abschließend in der Stellungnahme.