Stadttheater Gießen bis zum 3. Mai zu

Hoffentlich hat Shakespeare auch diesmal recht - und die Zeit des Corona-Virus ist bald um. Foto: Stadttheater

giessen (red). Das Stadttheater Gießen bleibt vorerst bis zum 3. Mai geschlossen. Das teilt das Haus in einer Pressemitteilung mit. Damit verlängert sich die Unterbrechung des Spielbetriebs im Großen Haus und der taT-Studiobühne aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Im Haus der Karten gekaufte Tickets für Vorstellungen bis zum 3. Mai behalten ihre Gültigkeit oder können gegen einen Gutschein umgetauscht werden. Diese Gutscheine haben kein Verfallsdatum. Wie es nach dem 3. Mai weitergeht, werde das Theater rechtzeitig kommunizieren, heißt es weiter. Theaterbesucher, deren Kontaktdaten in der Theaterkasse bereits vorliegen, werden direkt kontaktiert. Dies könne einige Zeit in Anspruch nehmen. Wer Karten über eine andere Vorverkaufsstelle erworben hat, wird gebeten, mit diesem Ticketanbieter in Kontakt zu treten.