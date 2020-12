Stadttheater Gießen meldet sich zu Wort

Filmaufnahmen für ein Videoprojekt anlässlich des Jubiläums "75 Jahre Nürnberger Prozesse": Abdul M. Kunze, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, am Pult des Rathaus-Sitzungssaals. Foto: Gauges

GIESSEN - Schon wieder ist ein Monat vergangen, in dem das Publikum auf Oper und Schauspiel, auf Tanz und Musikkonzerte verzichten musste, weil die Theaterhäuser im ganzen Land geschlossen sind. Dieser deprimierende Zustand wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Mindestens bis zum 20. Dezember dauern die aktuellen Corona-Maßnahmen an, die den Spielbetrieb in ganz Deutschland untersagen. Eine Verlängerung des kulturellen Lockdowns über den Jahreswechsel hinaus ist allerdings sehr wahrscheinlich. In Erinnerung riefen sich zahlreiche Häuser nun mit einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto "#Wirsindda", der von der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins initiert wurde. Auch das Gießener Stadttheater beteiligte sich daran - mit einer öffentlichen Toncollage sowie mit einem Videoprojekt, das nun am Schneidetisch bearbeitet und in einigen Tagen im Internet gestreamt werden soll.

Betreten ließ sich das altehrwürdige Theatergebäude am Berliner Platz gestern für das Publikum zwar nicht - immerhin aber waren die Türen von 8.30 bis 20 Uhr in regelmäßigen Abständen weit geöffnet. Denn in den Eingängen waren große Boxentürme aufgebaut, aus denen sich das Publikum per Toncollage zu Wort meldete: mit viel Lob, aber auch einiger Kritik, mit Assoziationen und auch manchem schrägen Beitrag. Zu den zahlreichen in mehreren Jahren in Gästebüchern, digitalen Quellen und auch Zeitungsveröffentlichungen gesammelten und von Mitarbeitern des Stadttheaters eingesprochenen Kommentaren gehörte manche überschwängliche Reaktion euphorisierter Besucher. Etwa: "Bitte führen Sie das Musical wieder auf." Oder: "Ein Kompliment denen vom Bühnenbild." Oder dieser junge Theatergast: "Mir und meiner Mama hat ,Dornröschen' sehr gefallen. Übt fleißig weiter und wir kommen wieder."

Wo bleibt das Essen?

Auch eher süffisantes Wohlwollen war dabei: "Ich habe mich sehr amüsiert. Am meisten über das Publikum." Ein anderer fragt: "Sehr schöne Aufführung, aber warum gibts hier nichts zu essen?!" Und dann waren da noch die Stimmen der Enttäuschung, denn was wäre ein lebendiges Theater ohne Verriss? "Ich habe in 15 Jahren an diesem Haus kein schlechteres Stück gesehen." Ein solcher Satz kann nur von einem treuen Abonnenten stammen.

Das Publikum erhielt das Wort - zumindest über die Lautsprecherboxen in den Türen des Stadttheaters. Foto: Stadttheater

Hinzu kamen in der ebenso vor der taT-Studiobühne vor dem Rathaus abgespielten und von Musik unterlegten Toncollage auch einige eher assoziative Kommentare. Was das Stadttheater ist? Da fielen die Antworten so unterschiedlich aus, wie die Programme auf der Drei-Sparten-Bühne. Für den einen ist es "der Arbeitsplatz meiner Mutter". Für den anderen "das einzige Gebäude am Berliner Platz, dass keiner abreißen will". Eine dritte formuliert formvollendet: "eine nicht immer leicht verdauliche Lieblingsspeise".

Doch das Stadttheater verlieh an dieem Aktionstag nicht nur den Besuchern eine Stimme, sondern meldete sich auch selbst programmatisch zu Wort. "Was wir gehofft haben, nie mehr sagen zu müssen", war ein Filmprojekt überschrieben, das kurze Wortbeiträge zum Thema "Demokratie und Gesellschaft 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen" sammelte. Dazu hatte das Stadttheater zwei Stunden lang den Rathaussitzungssaal angemietet, in dem sich in kurzer Folge Künstler und Mitarbeiter mit Statements am Rednerpult abwechselten. Denn auch darin sieht das Stadttheater seine Aufgabe: "Als Diskursraum unserer Gesellschaft Themen unserer Zeit zu verhandeln", wie es Intendantin Cathérine Miville gegenüber dieser Zeitung sagt. Auch das ist in diesen Tagen nicht möglich - und so sucht das Haus nun nach anderen Möglichkeiten, um auf aktuelle gesellschaftliche Ereignisse zu reagieren. Das Ergebnis des Films soll in einigen Tagen auf der Homepage des Stadttheaters abrufbar sein.