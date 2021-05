Stadttheater Gießen startet Spielbetrieb erst nach den Sommerferien

Die Türen bleiben weiterhin geschlossen: das Stadttheater. Foto: Stadttheater

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Stadttheater Gießen nimmt den normalen Spielbetrieb erst nach den Sommerferien wieder auf. Dazu habe sich die Leitung des Hauses trotz der positiven Entwicklung in Sachen Inzidenzzahlen "schweren Herzens entschieden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese Entscheidung sei vorab intensiv mit den Gesellschafterinnen des Theaters erörtert worden. Dabei seien zusätzlich zu den Inzidenzwerten des Landkreises auch die Entwicklung der Werte in der Stadt und in nahe gelegenen Kommunen betrachtet worden, ebenso die Situation im Uniklinikum.

Von Seiten des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst wurde den Theatern freie Hand zu möglichen Eröffnungsszenarien eingeräumt, da die pandemische Situation regional differiert und die Theater darüber hinaus auch noch unterschiedlich lange Spielzeiten planen. Es können daher regionale Entscheidungen über das weitere Vorgehen in den Häusern getroffen werden.

Mit Blick auf die große Zahl der Unsicherheitsfaktoren sowie auf die verbleibende Zeit bis zum ersten Urlaubstag der Theatermitarbeiter sei für Gießen deutlich geworden, dass Aufführungen aus dem Repertoire nicht mehr in entsprechender Qualität zu realisieren seien. "Daher haben sich die Gesellschafterinnen und die Theaterleitung zu diesem sehr bedauerlichen Schritt entschieden", heißt es weiter. Beide Seiten schließen die Option auf Sonderveranstaltungen allerdings nicht aus. "Um dafür jedoch in konkrete Planungen gehen zu können, müssen Entscheidungen über die Voraussetzungen für Open-Airs ebenso abgewartet werden, wie die Klärung der Frage, unter welchen Voraussetzungen insgesamt kleine Sonderformate in Theaterräumen stattfinden dürfen."

Offen bleibe auch die Frage, ob und in welcher Form das TanzArt ostwest-Festival im Juni stattfinden kann. Das Theater habe für eine Open-Air-Version beim Land Hessen Mittel über das Förderprogramm "Ins Freie!" beantragt. Noch fehle die Rückmeldung, ob diese genehmigt werden können, und auch hierbei stelle sich die Frage nach den zulässigen Zuschauerzahlen bei Open-Airs.

"Wir haben wirklich lange gehofft, dass wir im Mai und Juni wieder werden spielen können. So tut diese Entscheidung sehr wehr. Aber sie ist nun unumgänglich, zumal eine Verlängerung der Spielzeit über den 3. Juli hinaus zur Folge hätte, dass wir die Eröffnung im Herbst ebenfalls verschieben müssten", sagt Intendantin Cathérine Miville. So habe man sich entschieden, alle Kapazitäten auf die kommende Spielzeit zu fokussieren. "Trotz der misslichen Situation haben wir jedoch unseren Optimismus nicht verloren und bauen fest darauf, dass wir im August wieder halbwegs normal werden arbeiten können und gemeinsam mit unserem Publikum in eine fulminante neue Spielzeit starten werden", schließt die Intendantin.

Die Pläne für die kommende Stadttheater-Saison sollen zeitnah veröffentlicht werden.