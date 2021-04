Stadttheater: "Wir sind permanent am Vorbereiten"

André Becker, geboren 1968 in Männedorf (Schweiz), studierte Anfang der 90er Jahre Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Nach der Zeit als Regieassistent am Theater Basel und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, war er freischaffend als Dramaturg, Regisseur, Produktionsleiter und Schauspieler tätig. Von 2014 bis 2020 war er als Dramaturg am Schleswig-Holsteinischen Landestheater engagiert, wo er auch Jugendstücke inszenierte und als Darsteller kleinere Aufgaben übernahm. Seit der Spielzeit 2020 ist er Chefdramaturg und Mitglied der Schauspielleitung am Stadttheater Gießen.

Carola Schiefke arbeitete nach dem Studium der Evangelischen Theologie und Judaistik von 2003 bis 2010 beim Berliner Verlag Felix Bloch Erben. Parallel dazu kam ein Studium der Deutschen Literatur und Skandinavistik an der Humboldt-Universität hinzu. Es folgten Stationen am Staatstheater Darmstadt und am Salzburger Landestheater. Seit Beginn der Spielzeit 2018/2019 ist sie als Dramaturgin und Mitglied der Schauspielleitung am Stadttheater Gießen engagiert.

Patrick Schimanski, gebürtig in Worms, ist Schlagzeuger, Regisseur und Komponist. Der Meisterschüler von Pierre Favre arbeitet in zahlreichen Projekten mit experimenteller Musik und Texten, komponiert Schauspielmusik und ist als freischaffender Regisseur und musikalischer Leiter für zahlreiche Theaterproduktionen verantwortlich. Zu seinen Stationen zählen unter anderem Frankfurt, Berlin, Hamburg, Zürich und München. Als Mitglied der Musikgruppe "48nord" war er an mehreren Inszenierungen in Gießen beteiligt. Mittlerweile zählt er zum Leitungsteam Dramaturgie der Gießener Schauspielsparte.

Samuel C. Zinsli studierte Latinistik, Musikwissenschaft und Germanistik in Zürich und Wien. Daneben betätigte er sich in der freien Szene als Schauspieler, ab 2007 auch als Regisseur sowie als Übersetzer. Er stand für Sprechrollen in Zürich auf der Bühne und befasst sich seit langem intensiv mit russischer und sowjetischer Musikgeschichte.

Johannes Bergmann erhielt an der Ballettschule des Theaters Bielefeld eine klassische Ballettausbildung. Anschließend studierte er in Bochum Theaterwissenschaft, in Essen und Berlin Musikwissenschaft sowie den Masterstudiengang Management in Kaiserslautern. Vorher begann er seine Tätigkeit als Dramaturgieassistent für das Tanztheater am Staatstheater Kassel, seit Ende 2017 arbeitet er als Dramaturg für die Tanzcompagnie Gießen/Stadttheater Gießen. (red)