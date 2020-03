Stadtverordnetenversammlung Gießen tagt in der Krise

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Rechtslage in der Corona-Krise ist geklärt: Die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung findet am kommenden Donnerstag um 18 Uhr statt. "Es stehen wichtige und dringende Entscheidungen auf der Tagesordnung", sagt Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Parlament versammelt sich aber nicht wie gewohnt im Rathaus, sondern wechselt in die Kongresshalle, in der mehr Platz zur Verfügung steht. Dieser temporäre Umzug sei nötig, um den Sicherheitsabstand zwischen den Mandatsträgern einzuhalten, erläutert Schmidt.

Steuerstundungen

Inhaltlich befassen sich die Stadtverordneten mit den beiden in dieser Woche vorgestellten Maßnahmenpaketen des Magistrats zur Linderung der Folgen der Corona-Krise. Dabei geht es sowohl um die Stundung von Gewerbe- und Vergnügungssteuer bis zum 31. Dezember als auch um den Zahlungsaufschub für städtische Gebühren beispielsweise in den Kindertagesstätten. Darüber hinaus setzt sich das Gremium mit zwei Anträgen des Ältestenrats auseinander. Sie sehen vor, in der Krisenzeit alle Ausschüsse im Haupt- und Finanzausschuss aufgehen zu lassen und ihm Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung zu übertragen. Das Votum für neue Ortsgerichtsschöffen steht ebenso an wie ein Antrag der Fraktion "Gießener Linke" zum städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan "Am alten Flughafen III".

Scharfe Kritik hatte in der vergangenen Woche die FDP an der geplanten Sitzung geübt und dafür plädiert, sie in Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich ausfallen zu lassen. Gegenüber dem Anzeiger macht Schmidt jedoch den rechtlichen Rahmen der Stadtverordnetenversammlung deutlich. "Es gibt keine Alternative dazu, das Parlament tagen zu lassen", resümiert Schmidt.