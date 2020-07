Stadtwerke genießen hohes Ansehen

Jetzt teilen:

Gießen (red). Wie gut ist der Ruf verschiedener Unternehmen, welche Faktoren sind dafür relevant und welche deutschen Firmen genießen hohes Ansehen? Diesen Fragen gingen die Experten des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Kooperation mit "Focus Money" in einer Untersuchung nach. Ein für die Stadtwerke Gießen (SWG) erfreuliches Ergebnis der kürzlich veröffentlichten Studie: Die SWG landen auf Rang vier im Energiebereich "und lassen damit alle Branchengrößen deutlich hinter sich", heißt es in einer Pressemitteilung.

Hohe Reputation basiert auf vielen Faktoren. Für ihre Untersuchung arbeiteten die Forscher fünf Kriterien heraus, die sie genauer beleuchteten: die Performance des Managements, das Engagement für Nachhaltigkeit, die Qualität von Produkten und Services, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das, was das Unternehmen als Arbeitgeber bietet. Weil all diese Kriterien miteinander verflochten sind, genügt es nicht, in einem Bereich zu glänzen. Die einzelnen Faktoren fließen mit unterschiedlicher Gewichtung ein.

Fünf Kriterien

Um an ausreichend Daten zu gelangen, setzten die Forscher sogenannte Crawler ein. Sie durchforsteten das Internet nach relevanten Einträgen zu den Unternehmen und sammelten Informationen aus insgesamt 438 Millionen Online-Quellen - etwa Nachrichtenseiten, Blogs, Pressemitteilungen, Foren oder Social-Media-Kanäle. Im zweiten Schritt kam künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die Computer analysierten die Texte, indem sie sie in Fragmente aufbrachen und nach drei Fragestellungen untersuchten: Welches Unternehmen wird erwähnt, welches Thema wird besprochen und welche Tonalität weist das Textfragment auf? Nach dieser Analyse konnten den 5000 Unternehmen 15,7 Millionen Nennungen zugeordnet werden. Abschließend ermittelten die Algorithmen, wie positiv oder negativ jede einzelne Firma abschneidet. Das Ergebnis mündete in einen Wert zwischen 0 und 100 Punkten.

"Ein bisschen stolz"